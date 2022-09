Para una región como Cali y el Valle del Cauca, saber inglés se convierte en un factor de oportunidad para el crecimiento de cada ciudadano y de la misma economía y más cuando la capital de la región está buscando tener una política pública del bilingüismo.

Esa dinámica de la economía se refleja en manejo de nuevas tecnologías, software, procesos de negocios, outsourcing o turismo. Es un motor de transformación.

Facebook Twitter Linkedin

Datos de 'Cali Cómo Vamos' y Cámara de Comercio de Cali. Foto: Infografía de EL TIEMPO



(Lea también: 'Freddy Rincón iba conduciendo'; cierran investigación por su muerte en Cali)



Sin embargo, en los colegios, sobre todo, las 92 instituciones públicas de Cali y también en planteles en el Valle, el nivel académico de inglés es bajo.



Así lo revela el más reciente documento de ‘Cali Cómo Vamos, el 'Informe de bilingüismo, inglés, avances, retrocesos y desafíos’.



(Además: Estos son los nuevos vuelos que manejará el aeropuerto de Cali)



El estudio fue posible, mediante una alianza entre la Cámara de Comercio de Cali y el Programa 'Cali Cómo Vamos’, cuyo objetivo es continuar con el seguimiento detallado del avance de los niveles de dominio del inglés en la región y con perspectiva comparada a nivel nacional e internacional. El reporte evaluó el rendimiento académico de 2021.



Según el informe, aunque no en todas las ciudades capitales del país hay colegios de calendario B, como en Cali, vale la pena dedicar un trabajo con alumnos de esta capital, tanto de instituciones públicas y privadas, porque allí el rendimiento debe ser intervenido.



(Puede leer: La joven que luchó contra la corriente del río Jamundí y no sobrevivió)



“De esta forma, al comparar entre colegios similares se encuentra que el puntaje promedio en 2021 de los estudiantes de colegios privados bilingües del calendario B se encuentra por debajo de Cartagena (83,9 puntos), Bogotá (84,0 puntos) y Manizales (81,9 puntos)”, se lee en el documento.



De acuerdo con Marvin Mendoza, coordinador de ‘Cali Cómo Vamos’, en el caso de las instituciones privadas no bilingües, “Cali registró una calificación promedio de 63,0 puntos. Sin embargo, fue la ciudad capital, en la que más estudiantes realizaron la prueba, aportando el 70 por ciento de los estudiantes de las ciudades capitales analizadas”.



El informe señala: “Frente a la educación media (estudiantes de décimo y undécimo grado), en promedio, los alumnos que presentaron las pruebas Saber 11 en Cali obtuvieron un nivel A1 en inglés (53,4 puntos), cifra superior a la registrada en 2020 (51,1)”.



(Además: El desgarrador video de colombiano que cruza el Darién para ir a Estados Unidos)



También se explica: “De esta forma, el promedio de estudiantes en Cali en 2021 tuvo un nivel A1 en inglés, pese a que para el Ministerio de Educación quienes egresan de grado 11 deben tener un dominio de inglés B1 y Cali no cumple con este estándar”.



El coordinador indicó que el puntaje promedio de Cali (53,4 puntos) estuvo por encima del puntaje nacional (49,5 puntos) y departamental (50,7 puntos).



“Adicionalmente, Cali tuvo mayor puntaje que los municipios aledaños. Pero, ciudades como Bucaramanga, Bogotá, Pasto y Manizales superaron a la ciudad”, aseguró el docente y analista.



Anotó que los estudiantes pertenecientes al calendario B (nivel A2) obtuvieron mejores resultados que los pertenecientes al calendario A (nivel A1).



La brecha, en ese caso, en 2021, fue de 15,2 puntos porcentuales, 2,4 puntos menor a la registrada en 2020.



Así mismo, entre las principales capitales del país, Cali (49,6 puntos) tuvo el segundo puntaje más bajo en inglés en el calendario A, solo superando a Cartagena (46,6 puntos).



“Se destaca que no existe una gran brecha entre hombres y mujeres en los resultados promedio en las pruebas Saber 11 (2,5 puntos); 54,7 fue el puntaje del género masculino frente a 52,2 puntos del género femenino. Por calendario, el género femenino tiene una brecha mayor que el masculino", dijo Mendoza.



“Ahora bien, geográficamente, el mayor porcentaje de estudiantes en nivel A- en inglés en Cali se ubican en el oriente de Cali y la zona de ladera (son zonas con sectores con estratos 1, 2 y 3). En las anteriores zonas y una parte del centro y norte se ubican la mayoría de estudiantes en nivel A1. El nivel A2 se encuentra distribuido en las diferentes zonas de la ciudad”, sostuvo Mendoza.



Añadió que la mayor parte de los estudiantes que alcanzaron nivel B1 y B+ en las pruebas Saber 11 en inglés, en Cali, en el último año, se ubicaron en el sur y el norte de la ciudad, en barrios con estratos socioeconómicos altos (4, 5 y 6). "Esto sugiere una relación entre mayores ingresos y educación con mejores niveles de inglés", agrega el informe.



Con respecto a la educación terciaria (profesional, técnica y tecnológica) en promedio, en 2021, aquellos que presentaron las pruebas Saber Pro se ubicaron en nivel A2 (158,5 puntos) en inglés, mientras que los estudiantes de Saber TyT se ubicaron en un nivel A1 (99,0 puntos).



Cerca de 30 de cada 100 estudiantes que presentaron la prueba Saber Pro y TyT, en 2021, alcanzaron niveles de desempeño B1 y B+ en Cali.



Esto quiere decir que comparado con otras ciudades, Cali tuvo la segunda mayor participación de estudiantes en las pruebas Saber Pro y TyT, alcanzando niveles B1 y B+ (29,5 por ciento).



Ya en relación con jóvenes que obtuvieron B1 y B+ en las diferentes pruebas en Cali, 9.317 estudiantes de educación media y terciaria en total, en Cali, obtuvieron niveles B1 y B+ en inglés, en las pruebas correspondientes a su nivel educativo en 2021 (Saber 11, Saber Pro y TyT).



Finalmente, el número de estudiantes en niveles B1 y B+ en Cali en 2021 fue el segundo más alto en los últimos seis años, solo superado por 2019 (9.916 estudiantes).



De cada cinco estudiantes con B1 y B+ en inglés, tres pertenecían a universidades e instituciones técnicas y profesionales, y dos a grados 10 y 11 en los colegios.



El secretario de Educación de Cali, José Darwin Lenis, considera que hay que seguir en planes de mejoramiento, siempre estar insistiendo en calidad educativa y trabajar, de forma articulada, con las familias de los estudiantes y en las instituciones educativas, además de concentrarse en la formación de docentes.



El funcionario no solo se ha referido a estudios o informes como el de 'Cali Cómo Vamos'. También, a otros estudios, como el del Índice Departamental de Competitividad que alerta sobre el rendimiento académico, "recalcando la importancia de políticas públicas, de inversión de recursos, esfuerzos colectivos de la sociedad y de cierre de brechas para el acceso a la educación para así, potencializar capacidades de los jóvenes en sus proyectos de vida".

Cali, por debajo de Lima y Ciudad de Panamá

En el contexto internacional, según 'Cali Cómo Vamos', se tiene en cuenta la medición comparativa English Proficiency Index (EPI), relacionada con el TOEFL iBT y el IELTS Academic Test.



"En 2021, Cali tuvo 458 como puntaje en las pruebas EPI inferior al promedio nacional, y al de Medellín (489) y Bogotá (486)", dice el informe. Pero las tres ciudades arrojaron niveles bajos, ese año pasado.



En Latinoamérica, Cali estuvo por debajo de ciudades del Pacífico, como San José (Costa Rica), Santiago de Chile, Guadalajara (México), Lima (Perú) y Ciudad de Panamá.



CALI