Estudiante perdió un ojo en enfrentamientos con el Esmad, en Popayán

Un estudiante de la Facultad de Música de la Universidad del Cauca perdió uno de sus ojos y es parte del listado de los ocho heridos que se reportó en enfrentamientos presentados en la tarde de este jueves en la ciudad de Popayán.

Tras los fuertes choques entre los estudiantes que se encontraban protestando en contra de la Reforma Tributaria y la exigencia de más recursos para el funcionamiento e inversión de la universidad pública en Colombia, contra miembros de la Policía Antidisturbios (Esmad), las autoridades reportaron un listado preliminar de heridos, entre los que se encuentra Esteban Mosquera, estudiante de la Facultad de Música de Unicauca, y quien perdió uno de sus ojos.



Mosquera es percusionista, y según se puede establecer por sus perfiles en redes sociales, ha tocado con agrupaciones como la Orquesta Sinfónica Juvenil de Antioquia, pues estudió un par de semestres en la Universidad de Antioquia.



Hasta ahora no se ha precisado cuál de los ojos perdió, pero José Daniel Gallego, miembro de la Comisión de Derechos Humanos para la UNEES, Cauca, confirmó el hecho, aunque aún afirma desconocer los detalles.



“Fue una arremetida bastante extensa y no solamente fue en un punto como tal, sino que fue en varios puntos entre los sector del Liceo y Tulcán, por lo tanto no tenemos todavía la claridad, ni la información de cómo fueron los hechos en los que el compañero Esteban perdió el ojo, lo único que sabemos es que lo perdió”, explicó José Daniel Gallego.



La secretaria de Salud Municipal, Iris Santiago, dijo de manera preliminar que ocho personas ingresaron al Hospital Universitario San José, dos al Susana López y otros dos a la Clínica Santa Gracia.

Algunos manifestantes señalaron que la marcha avanzaba sin contratiempos. Foto: Archivo particular

Los otros heridos hasta ahora reportados, son: Julián David Bastidas, estudiante perteneciente al CJT del Sena, que presenta herida en la cabeza; Jhon Kennedy Tuquerres, estudiante de Filosofia de Unicauca, con trauma cráneoencefálico ; Juan David Chaverra, estudiante de química, contusión en la frente; Jaime Ezequiel Ruano Vallejo, estudiante de Arquitectura de la Unimayor, contusión en la pierna; Carlos Eduardo Lazo Vidal, estudiante de derecho de Unicauca, impacto de granada en el pómulo izquierdo; Jonathan Danilo Arcila Muñoz de Ingeniería Electrónica de Unicauca, contusión encima del ojo izquierdo; y Viviana Elizabeth Moreno Chamorro, Ingeniería agroindustrial Unicauca.



El vocero estudiantil, dice que el número de heridos es mayor, pero que algunos decidieron no ir a centros asistenciales, debido a que en los hospitales también hay presencia de Fuerza Pública.



“A estos les dimos los primeros auxilios en el lugar de los hechos, pero en el trascurso de esta noche vamos a tener esa información para tenerla lo más pronto posible”, agregó José Daniel.



Según explicaron algunos estudiantes, en horas de la tarde el Parque Francisco José de Caldas en el Sector Histórico fue militarizado, y se ordenó la intervención de la Fuerza Pública en el epicentro de los desórdenes en la Facultad de Ingenierías.



“No tuvimos más opción que resguardarnos en la Facultad de Ingenierías, lugar donde continuó la policía atacándonos”, relató un estudiante.



Se realizó una reunión encabezada por el secretario de Gobierno del Cauca, Ricardo Cifuentes, con el acompañamiento de organizaciones sociales, la Defensoría del Pueblo, la ONU, el rector de la Universidad, José Luis Diago, oficiales de la Policía y el Ejército.



Se reportó que terminada la noche, la intervención del Ejército fue levantada en la mayoría de los puntos.

POPAYÁN