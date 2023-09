El atentado con carro bomba que destruyó parte de la subestación de Policía de Potrerito, Jamundí, al igual que algunas viviendas aledañas, habría sido responsabilidad de la estructura Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc.



Así lo indican las primeras investigaciones de la Policía Metropolitana de Cali, al anunciar a su vez que está vigente una recompensa de $70 millones para capturar a los responsables de este hecho que, por el momento, deja a cinco personas heridas que fueron trasladadas al Hospital Piloto del municipio vallecaucano.



“Las investigaciones preliminares apuntan a la estructura de Jaime Martínez como la responsable. Afortunadamente, ninguno de nuestros policías resultó afectado, ni tampoco las instalaciones policiales, estamos listos y prestos para salvaguardar la vida e integridad de todos los ciudadanos”, aseguró el coronel Wilson Parada, subcomandante de la Policía Metropolitana de Cali.

El coronel Wilson Parada, subcomandante de la Policía Metropolitana de Cali, cuenta detalles del ataque a la subestación de Policía de Potrerito, zona rural de Jamundí. pic.twitter.com/e8AMuPEw2Q — Antonio Minotta (@AntonioMinotta) September 22, 2023

El uniformado explicó que los autores del atentado emplearon un vehículo cargado con explosivos y pretendían hacerlo chocar contra la subestación.



“Aquí hay dos personas que estamos buscando. Investigamos quiénes fueron los autores materiales intelectuales y hay una recompensa que nuestra autoridad territorial está ofreciendo para dar con la captura de estas personas que causan un acto terrorista en contra de la población civil”, dijo.



El subcomandante aseguró que la tragedia pudo haber sido mayor, teniendo en cuenta que el colegio, que resultó afectado por el impacto explosivo, no tuvo clases.

Atentado terrorista con carro bomba en Jamundí Foto: Santiago Saldarriaga / El Tiempo

“Aquí diez personas resultaron afectadas: cinco de ellas con lesiones leves, y cinco niños quedaron aturdidos por la onda explosiva, al igual que cinco viviendas totalmente destruidas y tres vehículos de particulares residentes. Aquí en el perímetro de la subestación hay un entorno escolar, un colegio que el día de hoy gracias a Dios no tuvo clases, por eso no habían niños en ese lugar o si no el saldo sería otro”, añade.



Sobre el vehículo empleado para el ataque, el uniformado indicó que adelantan las investigaciones al respecto, pero que de manera preliminar habría sido utilizado en otro hecho delictivo. Agregó que el automotor sería robado.



Entre tanto, el secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle, Camilo Murcia, indicó que adelantan un “plan de intervención donde está priorizado Jamundí, este municipio tiene tropas en la zona alta y urbana, articulación con la Policía Nacional”.

El ministro de Defensa Iván Velásquez, junto con la cúpula militar y policial, en la Base Aérea de Marco Fidel Suárez, de Cali. Foto: Policía Metropolitana de Cali El ministro de Defensa Iván Velásquez, junto con la cúpula militar y policial, en la Base Aérea de Marco Fidel Suárez, de Cali. Foto: Policía Metropolitana de Cali El ministrod e Defensa Iván Velásquez, junto con la cúpula militar y policial, en la Base Aérea de Marco Fidel Suárez, de Cali. Foto: Policía Metropolitana de Cali

“No estamos exentos de estas situaciones que eventualmente se pueden presentar, en especial porque tenemos actuar y presencia de grupos residuales en el territorio creando estas situaciones irregulares. Seguimos trabajando de la mano del Ministerio de Defensa para ejecutar el pie de fuerza”, anotó el funcionario.



Ante esta situación, el coronel Julio Arturo Pinzón Gutiérrez, comandante de la Tercera Brigada del Ejército, indicó que tropas del batallón de Alta Montaña continúan con el desarrollo de las operaciones militares en el área rural de Jamundí, con el fin de “poder contener y mitigar y buscar la neutralización de estas acciones terroristas”.



“También estamos trabajando de la mano con policías, como lo decían ahorita las autoridades. Tenemos el apoyo y una capacidad del Batallón de Policía Militar Nº 3, desarrollando patrullas motorizadas en el casco urbano de Jamundí, con el fin de fortalecer el dispositivo y buscar prevenir estas acciones por parte de esos grupos armados organizados”, agregó.

Sobre el grupo responsable del ataque, el uniformado comentó que la estructura Jaime Martínez hace parte del Estado Mayor de las FARC y se le atribuye el atentado a ellos, porque “son los que tienen injerencia sobre este sector y sobre esta área general del municipio de Jamundí”.



Mientras tanto, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, junto a la cúpula militar y policial ya se encuentran en Cali para adelantar un Consejo de Seguridad Extraordinario, que permita determinar las acciones a realizar ante la ofensiva de grupos armados ilegales en el sur del departamento.

JOSÉ ANTONIO MINOTA HURTADO

CALI