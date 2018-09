Estreno en el Jorge Isaacs reúne de nuevo a Cali y a Cuba

La Compañía Colombiana de Danza Contemporánea (CCDC) de Incolballet nuevamente vuelve a trabajar con el coreógrafo cubano Julio César Iglesias en su nuevo estreno ‘La Cura’ que va más allá de la danza y desea que el espectador sea parte de la trama y la puesta en escena de los actores.

Desde su fundación en el 2015, la Compañía ha llevado a sus bailarines por festivales nacionales e internacionales los que se encuentran el X Festival Internacional de Ballet de Cali, la 3ra Bienal Internacional de Danza de Cali, el XXI Festival Habana Vieja, Ciudad en Movimiento que auspicia el Minsterio de Cultura de Cuba y la Compañía Retazos, además fueron invitados del Teatro Thalia de Surinam.



La 'CCDC' se encuentra bajo la dirección de Arlai González Padín y cuenta con quince bailarines, el maestro Gonzáles es egresado del Instituto Superior de Arte en la Habana, Cuba y su alta trayectoria lo ha llevado a impartir talleres y asesorías en escuelas e institutos de formación artística como la Escuela Nacional de Danza Moderna y Folclórica, el Instituto Superior de Arte, la Universidad Experimental de Venezuela y el Conservatorio de Artes, en la República de Malí además de participar en Festivales Internacionales de Danza como el Limburg Festival y el Vooropleiding Dans de Holanda.



La Compañía además ha contado con la participación de coreógrafos internacionales como Jorge Abril Santander con las obras ¡Que me parta un rayo! y La Bella; el coreógrafo francés Davy Burn, actual director del Conservatorio de Lyon en Francia con la obra Lak; Redha Benteifour con la obra Mal de Vivre y en la última presentación con la española Susana Pous con Mentiras que son Verdades.

La obra ‘La Cura’ trae el regreso del coreográfo cubano Julio César Iglesias quien ya había dirigido 'Armentum', la primera obra que creó para la Compañía en 2016 FACEBOOK

Julio César Iglesias Ungo es egresado de la Escuela Nacional de Danza y se ha desempeñado como bailarín y profesor de Danza Contemporánea de Cuba (DCC) en Cuba, en su trayectoria lo ha llevado a participar en compañías como Unusual’s Symptoms (Samir Akika), La Intrusa (Damian Muños y Virginia García) y Renegade Company y Helka (Helder Seabra) y es reconocido por sus obras como El Cristal y la Segunda Piel, ambas creadas para DCC.



Durante los últimos años de su carrera ha desarrollado el método llamado ‘Herramientas Internas’ y es maestro habitual en el MTD School of Amsterdam y ARTAEZ Academy for Theater and Dance en Holanda, ZZT Cologne y Tanzhaus NRW Dusseldorf en Alemania.



El estreno será en el Teatro Jorge Isaacs este sábado 29 de septiembre a las 7 p. m. La boletería se puede encontrar en la taquilla del teatro y en tuboleta.com, enlace http://vive.tuboleta.com/shows/show.aspx?sh=CULPA18CL además toda la platea del teatro y el Primer Palco a 22 mil pesos.







