Cali: estos son los productos de la canasta familiar que subirían de precio por El Niño

Comerciantes en Cali, de Cavasa y de la plaza de mercado en el barrio Santa Elena, manifestaron que la ciudadanía empezará a sentir en sus bolsillos los efectos del fenómeno de El Niño.

Habría aumento de precios de un 10 % en productos, como limones, naranjas y otros cítricos, así como la papa y la carne.



De acuerdo con comerciantes, el anuncio de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), sobre muerte masiva de reses en el país, debido a la intensa sequía ha hecho que animales en gestación tengan que ser sacrificados.

Compradores de mercado. Foto: Jaiver Nieto Álvarez /ETCE

El comerciante Édgar López, de la plaza de mercado de Santa Elena, hizo un llamado por la crítica situación, debido a que el ganado se está quedando sin pasto y tampoco hay agua por los ríos que han bajado su caudal.

De acuerdo con Corficolombiana, cultivos de azúcar, plátano, papa, yuca y papa, así como la leche subirán de precios porque estos productos empezarán a escasear.

Compradores de la canasta familiar. Foto: Jaiver Nieto Álvarez /ETCE

En la plaza de Santa Elena temen que también se afecten estos productos por la sequía.



En el Valle del Cauca, pese a las intensas temperaturas, han informado que no habría riesgo de desabastecimiento de agua.



Sin embargo, Buenaventura se convirtió en el primer municipio del Valle del Cauca en entrar en un racionamiento por cuenta, en este caso, de El Niño.

Piden a la comunidad no desperdiciar agua. Foto: Archivo particular

La medida completó una semana y fue informada por la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Buenaventura.



La situación es tan crítica, si se tiene en cuenta que los 400.000 bonaverenses llevan décadas en un racionamiento forzado de cada tres días recogiendo agua, debido a que no cuentan con el servicio diario del líquido potable.



Es la ciudad puerto que aunque está rodeada por agua, está con sed, azotada por la pobreza y ha sufrido efectos de la corrupción por malos manejos de dineros de alcaldías de décadas anteriores. Es así que ahora cuando hay suministro se hará solo por sectores y no para toda la ciudad puerto, y ya no será todo el día, como ha sido lo usual por más de medio siglo cuando hay el escaso abastecimiento, sino por tres o cuatro horas. La medida se empieza a aplicar a partir de las 9:00 a. m. Se indicó que ya después de las 10:00 p. m. no hay servicio de agua.



Desde la semana pasada, cuando se informó sobre el racionamiento, la empresa de acueducto ha enviado carro tanques a las zonas afectadas.

Incendios forestales, producto del fenómeno de El Niño. Foto: Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena

La gerente de la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Buenaventura, Enna Rut Cruz, indicó: “Los niveles del río, para la entrada principal de nuestra bocatoma, están por debajo de un metro. El agua debe llegar a la planta de tratamiento de Venecia. Estamos hablando de 1.200 litros. Hoy están llegando 600 litros por segundo, disminuyendo más del 50 por ciento la posibilidad de tratar agua”.



Mientras en la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) manifestaron que el déficit de lluvias en el departamento podría extenderse hasta marzo próximo, de acuerdo con datos del Ideam, el secretario de Gestión del Riesgo de Desastres de toda la región, Francisco Tenorio, reiteró el llamado a la ciudadanía para que ahorre agua.



Pese a las alertas roja y naranja por incendios forestales en 18 municipios, en cuanto al riesgo de desabastecimiento de agua, el gerente de Acuavalle, Jorge Enrique Sánchez, dio un parte de tranquilidad para 33 de las 42 localidades en el departamento que esta empresa cubre con ese servicio.

Efectos del último incendio en vía a Cristo Rey, en Cali. Foto: Juan Pablo Rueda El Tiempo

“Nosotros hemos sido conscientes de que en esta temporada de sequía se dan unas reducciones en la captación de recurso hídrico. Es por eso que empezamos con nuestros planes de inversiones y logramos mejorar nuestras plantas y el sistema de válvulas para la regulaciones de la misma procedencia de acueducto hacia nuestro suscriptores, pero en general, podemos decir que no vamos a tener desabastecimiento”, añadió.



El director de la CVC, Marco Antonio Suárez, señaló: “Salvajina tiene una capacidad en este momento del 74 %, es decir, en Puerto Mallarino, en Cali, existe el caudal suficiente y la represa Sara Brut está en 96 % para garantizar el agua potable a Bolívar, Roldanillo, La Unión, Toro, Zarzal y La Victoria”.



