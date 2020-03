Estos son los errores más comunes en el uso del tapabocas

El fisioterapeuta Johann Felipe Ordóñez, egresado de la Escuela Nacional del Deporte y especialista en Seguridad y Salud del Trabajo, habló sobre la importancia del uso adecuado de tapabocas, debido a que muchas personas que salen a la calle suelen cometer errores al usarlos.

Los tapabocas pueden convertirse en una buena herramienta o en un buen elemento de protección personal si le das el uso y cuidado correcto. Facilitando y aportando una medida de protección.



Lo usan personas con síntomas o enfermedades respiratorias, profesionales de la salud, y quienes cuidan a personas con patologías respiratorias.



Si sale a un espacio cerrado, con mucha gente o que no haya buena circulación de aire, por supuesto, puede ser una opción de protección.



Los tapabocas que más usa la comunidad caleña son los desechables, tener en cuenta que estos se humedecen, así que solo tienen una duración de 4 a 6 horas. Se recomienda no sacar y poner con frecuencia, pues pierde efectividad y puede convertirse en un foco de posible infección.



Ordóñez recomienda que antes de tocar los tapabocas, debe tener las manos limpias, según el protocolo de higiene de lavado de manos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). También, evitar tocar la parte central, solo se puede agarrar de las cuerdas.



Un aspecto importante para tener en cuenta es que algunos tapabocas desechables cuentan con un filtro azul, pues Ordoñez asegura que si una persona está enferma el color azul debe estar adentro, y de lo contrario, si una persona está sana, el filtro azul se dirige hacia afuera.



En cuanto a los tapabocas de tela, es importante no tocar la parte interna, estos tienen un poco más de vida útil. Al ponérselos, evite dejar espacios de aire, debe tapar muy bien la boca y nariz.



Algunas personas cometen el error de usar tapabocas N95 en las calles, Ordóñez asegura que estos solo los pueden usar profesionales de la salud que estén tratando enfermedades respiratorias.



Lo más recomendable es cumplir con el aislamiento social y con todas las medidas de prevención.