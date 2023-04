En el laboratorio de la clínica Imbanaco, de Cali, se realizó el análisis a la prueba de orina realizada al alcalde de Calima El Darién, Martín Mejía, quien desató todo un debate, luego de que fue grabado en un video, bailando en una discoteca casi desnudo.

De acuerdo con el examen mostrado por el abogado Armando Escobar a Caracol Radio y quien asesora al mandatario Mejía, no fueron detectables rastros de anfetaminas, cocaína, metafetaminas metabolitos, opiáceos ni cannabinoides.

Pero sí habría dado positivo en cuanto a benzodiacepina.

¿Y cómo actúa este medicamento?



Médicos consultados indicaron que se trata de un fármaco que reduce la excitación neuironal con efectos ansiolítico (es un tranquilizante), hipnótico (que produce sueño, pero no amnesia), además de ser un relajante muscular y un antiepiléptico (previene convulsiones.



Quien ingiere benzodiacepina puede sentir sueño y no responder a estímulos.



Pero no se puede abusar de este fármaco, porque su consumo crea dependencia y tolerancia. Se altera, además, el metabolismo de quien las toma.

#ReporteEntérateCali Propietario de la discoteca donde el alcalde de Calima, Darien protagonizó una bochornosa situación. Deja claro que tiene todas las facturas del licor donde demostraría la legalidad del mismo. Pregunta por que solo el tuvo efectos si toda la mesa estaba bebió pic.twitter.com/Kqmj4g2q8l — Entérate Cali (@EnterateCali) April 11, 2023

Se estima que el cuerpo tarda en eliminar sustancias como la benzodiacepina.



Una vez fue difundido el video del alcalde de Calima, bailando con los pantalones más abajo de la cintura fue llevado a un centro asistencial.

La responsabilidad que tenemos los políticos nos obliga a tener comportamientos ejemplares para la sociedad.



Sobre los actos inapropiados del alcalde Martín Mejía de Calima en el Valle, estamos solicitando investigación disciplinaria a la Procuraduría y al @PartidoVerdeCoL pic.twitter.com/sWDp3HCXhO — Duvalier Congresista 🏛 (@DuvalierSanchez) April 10, 2023

Desde que se conoció la posibilidad de que alguna sustancia habría causado este comportamiento, el dueño del local comercial aseguró que no hubo escopolamina ni otra parecida en el licor que consumió el mandatario, elevando más la polémica.



El propietario de la discoteca preguntó por qué hubo efectos en el alcalde Mejía, "si toda la mesa estaba bebió".



El caso habría sucedido el pasado 9 de abril. Tras conocer el video, el congresista vallecaucano Duvalier Sánchez pidió abrir una investigación.



No obstante, en agosto del año pasado, el alcalde Mejía protagonizó un incidente bochornoso durante la presentación de un cantante de música popular en el parque principal de Calima El Darién.



El acto tuvo que ser interrumpido por la intervención del alcalde del municipio, quien habría en estado en embriaguez y lanzando insultos, de acuerdo con otro video.



En ese entonces, no hubo pronunciamiento del alcalde Mejía.



