En un comienzo hubo hasta 30 precandidatos a la alcaldía de Cali, pero la baraja se cerró y quedaron 11 inscritos ante la Registraduría.

Ellos son Roberto Ortiz Urueña (Firme con Cali), Miyerlandi Torres Ágredo (Un renacer por Cali), Diana Carolina Rojas Atehortúa (Cali Caleñísima) y Wilfredo Pardo Herrera (Partido Liga Gobernantes Anticorrupción - Liga).



(Lea también: Compraba pan cuando sicarios lo mataron: alerta por atentados a comerciantes)



También se inscribieron Alejandro Éder (Revivamos Cali), Wilson Ruiz Orejuela (SOS Cali - Salvemos a Cali), Édilson Huérfano Ordóñez (Movimiento Fuerza Ciudadana) y Heriberto Escobar González (Todo por Cali).



Además de Déninson Mendoza Ramos (Independientes), Javier Garcés Mosquera (Partido Ecologista Colombiano) y Armando Aristizábal Ramírez (Partido Salvación Nacional).



(Además: Video: el agresor de una pareja LGBTIQ+ tiene plazo de cinco días para pedirle perdón



De acuerdo con el analista político Diego Arias, pese a que hay menos candidatos aún no es claro saber quién está más fuerte. Señaló que podrían esperarse alianzas que pueden ser en septiembre próximo. "Varias candidaturas se bajaron y desistieron por lo que el voto va a estar bastante disperso", sostuvo Arias.



"Aunque Roberto Ortiz está algo arriba en algunas encuestas y sondeos de opinión, yo creo que en presencia de estos candidatos no se puede dar a un seguro ganador", manifestó.



(Además: Carro 'fantasma' arrolló moto y murieron dos profesoras en norte del Valle)



Tampoco es clara la continuidad de un alcalde con los mismos lineamientos de Jorge Iván Ospina, a pesar de que Miyerlandi Torres fue secretaria de Salud del alcalde Jorge Iván Ospina, pues ella está buscando abrirse camino con nuevas propuestas que tocan la seguridad de la ciudad, uno de los puntos críticos, en la actualidad.



Según Arias, el Pacto Histórico no está marcando fuerza por la dispersión que existe. Dannis Rentería ha sostenido que va por el Pacto, mientras que los precandidatos Élmer Montaña, David Millán, Jorge Iván Vélez y Nélinton Ramos aspiran todavía por este partido.



Alejandro Éder repite aspiración al primer despacho caleño en la Registraduría Nacional, donde entregó cerca de 120.000 firmas. “Sello el compromiso más importante de mi vida, el de trabajar sin descanso y excelencia gerencial para que en cuatro años veamos una Cali en la que se puede vivir mejor, una Cali segura”, expresó el candidato.



Éder, quien es especialista en resolución de conflictos, aspiró por primera vez en 2019. Recibió el apoyo del partido Conservador, por lo que el concejal Juan Martín Bravo, quien es precandidato también está buscando ese apoyo. Anunció tutela, asegurando que fue admitida contra la decisión de los azules.



Un día antes de la postulación de Éder se inscribió Diana Rojas: “Oficialmente, candidata a la alcaldía de Cali”, luego de recoger 165.865 firmas. Buscará llegar al cargo de manera independiente.



Fue concejal en 2019 por el Liberalismo, pero renunció al señalar, en ese entonces, que el partido se estaba inclinando por el hoy alcalde Jorge Iván Ospina. Fue, además, coordinadora regional en el Valle de jóvenes de Compromiso Ciudadano, el movimiento de Sergio Fajardo, así como secretaria privada del alcalde Maurice Armitage (2016-2019).



En los corrillos políticos se comenta que Diana Rojas podría ser llave de Tulio Gómez, empresario, accionista del América y quien se inscribió por la Gobernación departamental.



Roberto Ortiz, concejal y empresario del negocio de apuestas El Chontico, va por ‘Firme con Cali’. Se inscribió con unas 200.000 firmas. “Es la tercera vez y lo hago porque me gusta la política y, sobre todo, la social que he hecho por siempre”. La primera vez sacó 176.000 votos. En la segunda, en contienda con el hoy alcalde Ospina, superó 200.000.



La exsecretaria Miyerlandi Torres, que hasta el 2022 estuvo en el gobierno de Ospina, registró 213.000 firmas con 'Un renacer para Cali (movimiento independiente) y espera ser la primera alcaldesa caleña. “A partir de hoy es que se convierten en miembros de mi familia y me comprometo a velar por el bienestar de las y los caleños con toda entereza, capacidad de trabajo, liderazgo, recuperando la seguridad y devolviendo la confianza”, dijo.



Déninson Mendoza se apartó del Pacto Histórico y se inscribió de manera independiente.



El exministro Wilson Ruiz se inscribió con 168.000 firmas.



CALI