Mientras que por la alcaldía de Cali circulan más de 30 precandidaturas, por la gobernación del Valle del Cauca la baraja es de una docena y más de un interrogante para la cita electoral de 2023.

Las expectativas giran alrededor de partidos como La U, encabezado por la exgobernadora Dilian Francisca Toro; en el Pacto Histórico se mueven, al menos, tres nombres, dado que el senador Alexánder López no pondría su rostro en el tarjetón.



En partidos tradicionales, como el Liberal, La U, Centro Democrático y Cambio Radical hay silencio a la espera de las definiciones a la Alcaldía de Cali y la Gobernación.



En el sonajero por el primer despacho del departamento figuran una exgobernadora, el hoy consejero presidencial para la Regiones, un exalcalde, un exsenador, un excandidato a la Cámara de Representantes, un diplomático, un comentarista deportivo, un administrador de empresas que le apunta a la política y un líder social que promovió revocar el mandato del alcalde Jorge Iván Ospina, en Cali.

Ferney Lozano, carta del Pacto

Ferney Lozano. Foto: Archivo particular

Ferney Lozano ha forjado su carrera desde cuando era trabajador de una cementera hasta ser alcalde de Yumbo.



Nació en Buga, residió en Tuluá y llegó a Yumbo, donde se radicó.



Trabajó en Cementos del Valle y en esos tiempos se graduó como administrador público de la Escuela de Administración Pública (Esap).



Fue elegido alcalde de Yumbo en 2008 como uno de los líderes del progresismo en el Valle del Cauca.



Uno de sus programas estuvo enfocado a la creación de multipropósitos para la formación técnica, tecnológica y profesional.



Ha acompañado a Gustavo Petro y en 2012 hizo parte la la Secretaría de Desarrollo Económico en la alcaldía de la Bogotá Humana.



Fue precandidato a la gobernación del Valle y candidato a la Cámara en la lista del Pacto Histórico por este mismo departamento, en pasadas elecciones.



El senador Alexánder López decidió no aspirar a la gobernación del Valle, por lo que Lozano pasaría ser el candidato del Pacto Histórico.​

Dilian Francisca Toro suena para volver

La dirigente de La U y exgobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro. Foto: Facebook de Dilian Francisca Toro

La directora del Partido de la U, Dilian Francisca Toro, suena para repetir en la Gobernación del Valle, aunque también la han mencionado para la alcaldía de Cali.



Ella misma señala a EL TIEMPO que aún no ha decidido lanzarse al ruedo, de nuevo, por el departamento.



Muchos esperan que pueda pronunciarse con una definitiva en mayo o a mediados de este 2023.



La médica Toro, de 64 años, sabe cómo moverse en las 'aguas políticas' del departamento, pues ya fue gobernadora entre 2016 y 2019. En ese entonces obtuvo más de 412.000 votos, superando al hoy congresista Christian Garcés.



Oriunda de Guacarí logró una aprobación del 65 por ciento de aprobación en la Gobernación, cuando fue la mandataria regional, de acuerdo con datos de la encuesta Invamer.



Asegura que su legado es "trabajo de corazón. Comprometida con la salud, la mujer y el desarrollo y el desarrollo del país".

Sebastián Caballero, la carta del Petrismo

Sebastián Caballero. Foto: Archivo particular

El abogado Sebastián Caballero Ortega podría pasar de ser cabeza jurídica de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) a una candidatura a la gobernación del Valle.



Esa aspiración tendría como plataforma que sería carta del petrismo.



Su nombre aparece después de asegurarse que el senador Alexánder López, cercano de la vicepresidenta de la República, Francia Márquez, no iría por esa candidatura.



Caballero fue gerente de la campaña del Pacto Histórico en el departamento, a donde lo encomendaron en la carrera a la presidencia de Gustavio Petro



Caballero ha puesto su respaldo a proyectos como la extinción de la deuda de Empresas Municipales de Cali (Emcali) ante la Nación, el tren de cercanías, el sistema de transporte intermodal, la red férrea del Pacífico, que tendrá respaldo en el Plan Nacional de Desarrollo.

José Ritter López, otra carta de La U

José Rítter López. Foto: Archivo particular

Al exalcalde y exsenador José Rítter López lo reconocen como cercano de la presidenta del partido de La U, Dilian Francisca Toro.



El estudio es la carta que más menciona en sus propuestas López, quien es bachiller del Cardenas, colegio público de Palmira, su ciudad natal.



Es abogado, especialista en derecho administrativo de la misma universidad y gerencia pública de la Universidad Pontificia Bolivariana.



Fue Inspector de Policía, Jefe de Control y Ornato y Jefe de Recursos Físicos en el municipio de Palmira. Después se convirtió en asesor en servicios públicos en la empresa Acueductos del Valle. Pasó como asesor jurídico de la Beneficencia del Valle.



Fue concejal de Palmira y diputado de la Asamblea del Valle del Cauca.



En su hoja de vida se reseña que fue escogido en 2015 como mejor alcalde de poblaciones de más de 100.000 habitantes, cuando ocupó ese cargo en la administración del municipio de Palmira.



Fue senador en el período de 2018 y 2022, y le dio paso a su hijo para la campaña.



Dice que si lo eligen gobernador lo primero sería encontrarse con todos los funcionarios y planear juntos metas medibles a corto y mediano plazo.

Hárold Viáfara González

Hárold Viáfara Gnzález Foto: Archivo particular

El abogado y sindicalista Hárold Viáfara González ha mencionado que luchará contra la corrupción y la 'contratitis'.

Para este líder social, la importancia de dejar atrás la discriminación racial es una de sus prioridades, sobre todo, en cargos públicos y privados.



Asegura que Buenaventura será una de sus metas, como un centro de desarrollo en el departamento que no ha recibido el trato ni el cumplimiento de promesas del Gobierno Nacional, pese a acuerdos sostenidos con la comunidad bonaverense para levantar el paro cívico que retumbó en las calles, de manera masiva, en 2017.



También le apuesta a sacar adelante el tren, pero no solo para el Valle, sino como un medio de transporte que permita la conectividad del Pacífico con el interior del país, así como con la zona Caribe.



Viáfara González, especialista en Derecho Administrativo y magíster en Derecho Constitucionai, hizo parte del comité 'Cali Primero' que no prosperó en 2021 para la revocatoria del mandato del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina.



Luis Fernando Velasco estaría en la baraja

Luis Fernando Velasco. Foto: Archivo EL TIEMPO

El Pacto Histórico busca a posibles representantes en la campaña por la gobernación del Valle del Cauca, dado que el senador Alexánder López desistió de postularse para esta contienda.



El político liberal y consejero presidencial para las Regiones, Luis Fernando Velasco, asumió en marzo como director encargado de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).



Velasco llegó en medio de la activación de los planes de contingencia, como respuesta al aumento de la actividad en el volcán nevado del Ruiz.



Velasco ha señalado que está concentrado en los asuntos encomendados por el presidente Gustavo Petro, en su gobierno.

William Andrés Cruz contra maquinarias



William Andrés Cruz. Foto: Archivo particular

"La primera solución es enfrentar el hambre en los hogares vallecaucanos y ayudar al sector agropecuario desde los campesinos", dice William Andrés Cruz, quien espera llevar esa bandera hasta la gobernación del Valle.



Desde Tuluá, este docente trabaja en la recolección de firmas para representar a ciudadanos y ciudadanas. Su movimiento va contra las maquinarias políticas que han llevado a que las inversiones se vayan para Antioquia y la región Caribe.



Es administrador y ha hecho parte de una institución dedicada a la formación de técnicos laborales.



Sostiene que su mira es representar a la sociedad civil, no a un partido determinado. Señala que a diario ve cómo llegan los jóvenes, entre hombres y mujeres, con desánimos para estudiar.



Anota que eso refleja el abandono social. Muchos de ellos y ellas han sido afectados por la violencia y pueden caer en redes de delitos.



El propósito de Cruz es derrotar el hambre mediante el impulso a las opciones de capacitación y trabajo. Apoyar al campesino y seguir mejorando las vías terciarias.



A las mujeres las destaca como la esencia de la sociedad vallecaucana y plantea que se debe enfrentar problemáticas, como el maltrato intrafamiliar.



Una de sus línea es que la salud deje de ser tercerizada y sea al servicio de los pacientes, como un bien público.



Luis Fernando Velásquez, con banderas de Rodolfo

Luis Fernando Velásquez. Foto: Archivo particular

Con una apuesta para enfrentar la corrupción y la ‘esclavitud burocrática’ en la administración, Luis Fernando Velásquez aspira a ser el nuevo gobernador del Valle del Cauca.



A sus 29 años, el aspirante recoge firmas por el movimiento ciudadano Casco anticorrupción, de Rodolfo Hernández.



Como precandidato, Velásquez dice que llevará las banderas del exalcalde de Bucaramanga y excandidato a la Presidencia de la República.



En esta ocasión, el aspirante asegura que llegará con más experiencia a esta contienda electoral, debido a que fue candidato en la pasada contienda a la Cámara de Representantes por el partido Conservador, en la que logró alrededor de 2.500 votos.

¿Gobernación, en la mira de Tulio Gómez?

Cuando todo apuntaba a que el empresario Tulio Gómez Giraldo iba a postular su nombre como precandidato para la alcaldía de Cali, apareció una posible inhabilidad para aspirar al primer cargo de la ciudad.

Tulio Gómez. Foto: Archivo

Juristas y especialistas en el tema aseguran que un contrato que habría suscrito el América de Cali, club del cual, Gómez Giraldo figuraba como el máximo accionista, con la secretaría del Deporte y la Recreación, no le permitiría aspirar a la Alcaldía.



Ante este debate, el líder de Súper Inter, La Montaña y La Arepería analizaría el escenario de llegar a la gobernación del Valle del Cauca, donde no tendría problema alguno en realizar el proceso para buscar ser uno de los candidatos.



Esta posibilidad podría cambiar el escenario político de posibles candidatos para la Gobernación.

Javier Fernández Franco

En la baraja de candidatos para la gobernación del Valle del Cauca también estaría el narrador Javier Fernández Franco, quien desde hace algunos años ha mostrado sus intenciones de meterse en la política.

Por su trabajo en Caracol, Fernández fue llamado 'El cantante del gol'. Foto: Instagram: elcantantedelgol

‘El cantante del gol’ también fue candidato a la alcaldía de Florida con el aval del partido Alianza Social Independiente ASI. Sin embargo, una serie de amenazas lo llevaron a desistir de esa intención en el año 2015.



También estuvo en el sonajero de la alcaldía de Cali, pero fue algo que no avanzó.



Se rumora que en esta ocasión, el narrador deportivo llegaría a buscar la gobernación del departamento.

Óscar Gamboa

En los últimos meses se ha rumorado sobre la posible aspiración de Óscar Gamboa, uno de los hombres cercanos al embajador de Colombia en los Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo, y quien cumple con labores diplomáticas.

Óscar Gamboa Foto: Archivo particular

Aunque no ha manifestado, de manera oficial, su intención de llegar al Palacio de San Francisco, sede de la gobernación del Valle, en redes sociales, algunos usuarios lo han mencionado como una posibilidad para la contienda electoral.



Gamboa ya había aspirado al cargo departamental por el Partido Liberal, en 2015 y 2019.



