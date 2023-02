El fin de semana fue violento en el norte del Valle, pues la masacre en Cartago sucedió el sábado 25 de febrero y el nuevo ataque sicarial ocurrió en Alcalá, al día siguiente.

La alcaldía de Cartago y la gobernación del Valle ofrecieron una recompensa de hasta 100 millones para lograr capturar a los responsables de la masacre.



“Disponemos de una bolsa de recompensa de hasta $ 100 millones para quienes nos ayuden a dar con el paradero o esclarecer el hecho. Es una bolsa de recompensas en la cual participan la administración municipal y la gobernación del Valle”, dijo el secretario de Gobierno de Cartago, Alejandro Posada.



“Vamos a traer un grupo de Policía Nacional para que se focalice en los lugares en los que hay mayor ascendencia criminal, incluida la zona rural. De la misma manera, se trae un fiscal destacado, desde el nivel central, para que se encargue de este hecho, que lamentamos demasiado, y nos pueda dar resultados de manera pronta y eficiente. También se dispone de un grupo especial de investigación para esclarecer los hechos”, agregó el funcionario.



En cuanto a Alcalá, también en el norte del Valle, siguen las pesquisas para dar con los autores del ataque sicarial en un establecimiento público que dejó tres heridos y una mujer muerta, en este municipio del norte del Valle del Cauca.



La Policía Valle está tras los responsables.



Pero ¿qué está pasando en el norte del Valle, donde la violencia no cesa?



En la Defensoría del Pueblo, así como en la Policía Valle y analistas, coinciden en que detrás de estos hechos violentos en esta región hay estructuras armadas organizadas con fuertes vínculos con el narcotráfico, pero además del tráfico de drogas, también hay de armas.



Sin embargo, según la Policía Valle, los hechos en Cartago y en Alcalá serían aislados.



El analista político Diego Arias también explicó: "Lo ocurrido en Cartago, no obstante que aparezcan otros indicios diferentes, muy seguramente tiene que ver con una criminalidad organizada que está relacionada particularmente con actividades del narcotráfico, actividades que tienen epicentro en Cartago, pero que también reflejan situaciones de muchos municipios vecinos no solo del norte del Valle, sino también dinámicas y criminalidad y narcotráfico que tienen lugar en Risaralda (región vecina)".



Dijo que hay vendettas vinculadas al narcotráfico.



La Defensoría del Pueblo, en una alerta temprana sobre Cartago, señala la necesidad de "impulsar la adopción de acciones urgentes de prevención y protección a favor de la población civil, ante riesgos de naturaleza inminente derivados del accionar de grupos de crimen organizado en Cartago, Ansermanuevo y El Águila, municipios

ubicados en la subregión del norte del Valle del Cauca.



"En los municipios identificados previamente, la situación de riesgo que se describe en la presente alerta afecta sectores urbanos y rurales, siendo el factor transversal que dinamiza la dinámica de violencia en curso el accionar e impactos del crimen organizado relacionado con el narcotráfico sobre la situación de derechos humanos de los habitantes de estos municipios".



Se indica que "en el contexto que se analizará más adelante, se dará cuenta cómo, de los intereses asociados al narcotráfico, se han gestado diferentes secuelas que hoy tienen enfrentados a dos grupos de crimen organizado, con un escenario de posibles materializaciones de conductas vulneradoras a los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad, que pueden consumarse contra la población civil en los tres municipios objeto de esta advertencia".



En la Defensoría del Pueblo regional también explican, con base en el informe, que "la situación de violencia que se está presentando en estos municipios obedece a la dinámica de violencia incitada en una disputa al interior de un grupo de crimen organizado, especialmente, asociado con el narcotráfico y su derivación el microtráfico, conocida como 'los Flacos'".



También se explica que este grupo ha tenido el control, por años, de dicha renta ilícita y otro portafolio de servicios criminales en estos y otros municipios de la subregión. Sus integrantes, en su lucha de poder, han gestado diferentes acciones punibles y vulneradoras de los derechos de los habitantes, entre las cuales se destacan los atentados sicariales en barrios, veredas y centros poblados de los tres

municipios, derivando en un riesgo para la población ante la posibilidad de resultar afectados en desarrollo de esas incursiones.



Así lo ejemplifican algunos casos que han impactado directamente a personas de la población durante los atentados, como el homicidio de un niño de 6 años durante un acto sicarial en el corregimiento Piedras de Moler de Alcalá, el 12 de julio de 2021, o el asesinato de una niña de 8 años en el barrio Bolívar de Ansermanuevo, el 25 de enero del 2022, cuando se buscaba asesinar a una persona distinta, quien resultó ilesa.



En Cartago, aunque los ataques sicariales pueden darse en cualquier lugar de la ciudad, dependiendo del llamado 'factor de oportunidad' y han sido hasta el momento eminentemente urbanos con un riesgo más específico en barrios donde hay presencia o incidencia de bandas delincuenciales y/o expendios para la venta y el consumo de

estupefacientes, tales como: urbanización Brisas del Río, La Platanera, barrio La Arenera y el sector conocido Chavarriaga Wilkin.



También son críticos los barrios Bellavista, Fabio Salazar, San Agustín, Santa Ana, San Pablo, y el sector La Primeravera.



Pero en la Defensoría también recalcan como crítico el barrio El Ciprés, de Cartago, donde el sábado 25 de febrero ocurrió la masacre de cuatro personas.



También menciona ataques en el último año en El Águila, Ansermanuevo y otros.



"Al igual que en Cartago pueden darse en cualquier parte del territorio. Sin embargo, el mayor riesgo se identifica en el barrio Bolívar y en el sector conocido como La Invasión, lugares donde se concentrarían los expendios de estupefacientes y las bandas delincuenciales que manejan, protegen o se disputan dicho negocio".



Los veedores Luz Betty Jiménez de Borrero y Pablo Borrero también se pronunciaron y consideran que frente a esta grave situación de orden público hay que recalcar "el debate como sociedad y es ¿qué pasa con la inoperancia de la rama judicial que recibe recursos, pero no hay resultados positivos?".



