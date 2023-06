No es la primera vez que el empresario y exalcalde de Tuluá Gustavo Adolfo Vélez Román, del partido Conservador, recibe amenazas, como las del grupo armado 'La oficina', que declaró objetivo militar a los periodistas, los colaboradores y a toda persona que apoye al político, quien tendría aspiraciones de regresar a la alcaldía de esta población, en el centro del Valle del Cauca.

Gustavo Vélez Román fue alcalde de Tuluá entre 2016 y 2019. El 2 de agosto del 2022, Vélez publicó en su cuenta de Facebook: "Públicamente quiero expresar mi gratitud a los tulueños y vallecaucanos que han manifestado su solidaridad y apoyo durante la difícil situación que estamos enfrentando nosotros y muchas otras familias del municipio de Tuluá que hoy somos acosados y amenazados por estructuras al margen de la ley con fines extorsivos y políticos".



Y señaló en ese entonces: "Salir de la terrible encrucijada que nos planteó el crimen organizado es una responsabilidad de todos los tulueños, tarea que requiere de la unión y solidaridad de la ciudadanía".



Vélez, quien es ingeniero civil, dijo en esa publicación que pedía el respaldo a las acciones de las autoridades como el Gaula del Ejército y la Policía Nacional.



Este 6 de junio, en otra publicación, el político conservador aseguró: "Yo los estoy escuchando y tengo la misma preocupación de ustedes (...) Cuando la gente me dice que me postule a la Alcaldía y cuando la gente me llama y me escribe, gente está esperando una respuesta. La gente quiere que yo vuelva a ser alcalde de Tuluá".

Sostiene en dicha grabación que la decisión de volver ha sido de amigos, de líderes, de dirigentes y de su familia.



Posterior a ello llegó el panfleto de 'La oficina de Tuluá', con la amenaza.

#DENUNCIA Este texto le llegó a varios periodistas y personas en Tuluá, tras la candidatura del señor Gustavo Velez del Partido Conservador. Iba a dar una rueda de prensa hoy pero la canceló por razones de seguridad. Escalofriante. pic.twitter.com/9IpfFHjJzB — Santiago Ángel (@santiagoangelp) June 6, 2023

El año pasado, en abril, cuatro meses antes de su pronunciamiento sobre amenazas en esa época, el exalcalde de Tuluá fue citado a audiencia disciplinaria por la Procuraduría por presuntas irregularidades en la posesión y nombramiento en la gerencia del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación (Imder).



Según el Ministerio Público, el exalcalde hizo el nombramiento, pese a que la funcionaria no acreditaría el título profesional en áreas administrativas o licenciatura en Educación Física, como lo exige el Manual de Funciones y Competencias Laborales del Imder.



Así mismo, detractores ha hecho señalamientos sobre su gestión cuando estuvo en la alcaldía de Tuluá, entre esos años de 2016 y 2019.



Una de las investigaciones es de la Fiscalía, en agosto de 2019, por un presunto déficit fiscal de más de $ 100.000 millones cuando era alcalde y que lo relacionaban, presuntamente, con bienes inmuebles lujosos y un hotel en Santa Marta, así como como presuntos movimientos de dineros consignados en una cuenta de Panamá.



Sin embargo, allegados del exalcalde han sostenido que las investigaciones no han prosperado.



En esa época, el entonces alcalde de Tuluá se defendió y rechazó las acusaciones.



