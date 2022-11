Entre seis y ocho meses sería el plazo previsto en el Instituto Nacional de Vías (Invías) para ejecutar las obras que permitirán restablecer la movilidad segura por el corredor de la vía entre Dagua y Buenaventura, que se abrió literalmente.



Las grietas, a la altura del kilómetro 59, alcanzan una profundidad de hasta dos metros, por lo que la carretera fue cerrada, luego de la creciente del río Dagua, el pasado 26 de octubre.



La erosión del terreno hizo que la vía se hundiera y quedara completamente desgarrada.

La directora de Ejecución y Operación (e) del Invías, Carolina Barbanti

Mansilla, indicó que “la entidad dispuso un equipo de técnicos y especialistas

para hacer un análisis del sitio y definir así el plan a seguir para atender la

emergencia con la construcción de un muro de contención con cimentación

profunda y la realización de obras hidráulicas en los taludes superior e inferior,

además de las gestiones para la consecución de recursos para contratar las obras

requeridas en el menor tiempo posible”.



Explicó, además, que en seis y ocho meses se espera poner en marcha los trabajos. "Consisten en la intervención de cerca de 200 metros de vía con la atención de la

zona donde se presenta el agrietamiento y obras de prevención en la parte norte

de la vía. Estas obras permitirán una movilidad segura por el corredor".

Consisten en la intervención de cerca de 200 metros de vía con la atención de la

zona donde se presenta el agrietamiento y obras de prevención en la parte norte

Finalmente, reiteró que se sugiere a los usuarios tomar como ruta alterna la vía

Cali-Mediacanoa-Loboguerrero, así como la vía Panorama, mientras permanezca

el cierre del corredor.



La erosión en zona de las montañas que rodean la vía entre Buenaventura y Dagua provocó que la tierra literalmente se abriera.



Las grietas mantienen cerrado este corredor vial que une el interior del país con el puerto bonaverense, por lo que conductores están tomando el paso alterno de Cali, pasando por Mediacanoa para seguir hacia Loboguerrero y la Panorama.



Según el Invías, “se presentó una falla en el talud inferior por la erosión del río, debido a las fuertes lluvias, lo que originó el agrietamiento”.



Pero la situación es tan compleja que se teme que de continuar esta ola invernal se origine un desprendimiento mayor de la banca.



En esta área del occidente del Valle del Cauca hay unas nueve familias afectadas por el hundimiento del suelo, luego de la creciente del río Dagua, en la madrugada del pasado 26 de octubre, la cual se llevó una vivienda de dos pisos por desmoronamiento del terreno donde estaba levantada. Allí quedaron otras casas en alto riesgo de que también se las lleve la corriente.



Las intensas lluvias con fuertes vientos han venido causando estragos en el departamento, donde se mantiene la alerta roja en 14 de los 42 municipios, por causa de derrumbes y caídas de árboles sobre las vías de la región.



Por tal razón, la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, reiteró un urgente llamado de auxilio a la Nación.



“La situación es tan grave que necesitamos que el Gobierno Nacional, que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo asuma la responsabilidad que también tiene con esta situación”, sostuvo la gobernadora.



“Nosotros solos como departamento no podemos, mucho menos, los municipios de categorías 5 y 6”, añadió la mandataria. Enfatizó en las graves fisuras en la vía a Buenaventura, así como emergencias en Dagua y Sevilla.



Recordó que para la atención de estas emergencias provocadas por la temporada de lluvias se han invertido más de 60.000 millones de pesos, bajo la figura de calamidad pública en el Valle.



La mandataria regional agregó que otros 18.000 millones de pesos se han destinado al alquiler de maquinaria pesada, pero el departamento ya no tendría recursos ni la manera de seguir atendiendo los impactos por los temporales.



“En este momento no tenemos cómo seguir asumiendo una situación tan grave como la que vive el departamento”, recalcó la gobernadora Roldán.



Ante el llamado, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, respondió: “Tendremos presencia de funcionarios, maquinaria amarilla donde sea necesario, cerramos unas partes de las vías, unas calzadas para poder colocar maquinaria, para que no haya afectaciones, en lo que respecta a la seguridad de quienes circulan por ahí y en otras habilitamos vías alternas”.



El secretario de Movilidad y Transporte del Valle, Diego Alfonso Méndez, señaló que el agrietamiento en la vía de Dagua es demasiado grave para el paso de vehículos por los dos carriles de la calzada que conduce a Buenaventura.



La alcaldesa de Dagua, Ana María Sanclemente, pidió ayuda para atender a los cerca de 4.000 damnificados que dejan las lluvias en su municipio. Según Sanclemente, cuatro corregimientos están incomunicados por deslizamientos.



Una vivienda de dos pisos, al borde de un río, en el sector Limones, cerca de Cisneros, se vino abajo por un deslizamiento del terreno y cayó en la creciente.



“¡Dios mío, Padre celestial! ¿El señor alcanzó a salir?”. Eran las palabras de una mujer angustiada al observar una escena dantesca en zona rural entre los municipios Dagua y Buenaventura, en un video que circuló en redes sociales.



El hecho se presentó en la madrugada del miércoles pasado y en la noche anterior.



Es que se han presentado lluvias durante casi siete horas seguidas, en la carretera de Cali a Buenaventura. En este mismo corredor donde un árbol que cayó sobre un furgón, sin heridos o muertes que lamentar.



En el kilómetro 23, la corriente del río Dagua se llevó a su paso la infraestructura de una piscina en el balneario Los Tubos, en la misma vía a Buenaventura.



La gobernadora Roldán también alertó sobre el cierre de la vía para ingresar y salir del municipio Sevilla, en el norte vallecaucano.



A su vez, sigue el llamado en el corregimiento Los Andes, en El Cerrito, debido a que la única vía está prácticamente sepultada entre piedra y lodo. La banca de la carretera también se fue y con las lluvias, el impacto que viene de años atrás golpeó más fuerte en esta época de final de año.



También hay afectaciones en la vía de Ginebra a El Cerrito, y en Buga, Bugalagrande, Andalucía, Pradera, Guacarí, San Pedro y Bolívar. En Guacarí, San Pedro y El Cerrito se han registrado cortes de agua, pero en Acuavalle, informaron que se ha intervenido para el restablecimiento del servicio.



El secretario de Gestión del Riesgo del Valle, Jesús Copete, indicó que además de la alerta roja en 14 municipios, 6 más están en alerta naranja y otros 4, en alerta amarilla.



En Cali, el Cuerpo de Bomberos ha venido reportando crecientes súbitas en la última semana, en los ríos Pance, Lili, Jamundí y Cañaveralejo, al tiempo que se intensificó el monitoreo del río Cauca.



No obstante, el gerente de Acueducto de las Empresas Municipales de Cali (Emcali), Háimer Humberto Serna, dijo que había total normalidad en el abastecimiento de las cinco plantas de tratamiento de agua en la capital vallecaucana, con los ríos Cali y Cauca, como sus principales abastecedores. El río Cauca ha arrojado niveles altos (9,17 metros hasta el miércoles 26 de octubre).



Pero Serna aseguró que las condiciones de turbiedad y oxígeno disuelto siguen controlados para un favorable suministro al 75 por ciento de Cali.



En la Corporación Autónoma Regional del Valle (CVC) explicaron que la semana pasada hubo “una vaguada en el occidente del país y la entrada de humedad que desde el oriente condicionaron el tiempo”.



Ya en esta semana se esperaban lluvias ligeras en las noches y que en el día saliera el sol.



