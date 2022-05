La escena de locales comerciales y bancos devorados por las llamas, durante el paro nacional del año pasado, reflejó una Cali en tal grado de crisis social que terminó golpeada en sectores neurálgicos, como la tradicional calle Quinta. Es una imagen que muchos quieren superar.

Fueron momentos en los que la ciudadanía quedó sorprendida y atemorizada, al tiempo que hubo rechazo por el vandalismo contra entidades bancarias, así como algunas panaderías y droguerías y un centro comercial en la ladera que tuvieron que cerrar sus puertas.



Hoy, un año después, en uno de esos locales de la Quinta donde funcionó un banco y fue calcinado al punto de no abrir de nuevo, renacieron la esperanza y el deseo de construcción de una sociedad por caminos de diálogo.



Es así que de las cenizas, como el ave Fénix, surgió el Centro de Paz Urbana para el área metropolitana. Se localiza en el barrio San Fernando y es una iniciativa de la Arquidiócesis de Cali y organizaciones de la sociedad civil. Pero no solo está orientada a la ciudad, también a Palmira, Yumbo, Jamundí, Candelaria, Dagua, La Cumbre e, inclusive, a Santander de Quilichao, en el vecino departamento del Cauca.



El Centro trabajará en seis líneas de acción. Son formación, producción de conocimiento y documentación de los procesos de paz; comunicación masiva y territorial; facilitación y mediación en conflictos territoriales, barriales y ciudadanos; espiritualidad y agenda ciudadana de paz; acción humanitaria y garantías para la vida, y desarrollo social y productivo local y barrial.



El arzobispo de Cali, monseñor Darío de Jesús Monsalve, dijo que este “es un esfuerzo para dar respuesta a las preguntas por la paz que en las ciudades, en el mundo urbano, requieren dedicación especial para abordar realidades tan confrontantes, como los efectos económicos y sociales de la pandemia, el estallido social, el reclutamiento de menores y las constantes conflictividades sociales”.



El director del Observatorio de Realidades Sociales de la Arquidiócesis, Rubén Darío Gómez, manifestó que el Centro de Paz Urbana pretende conectarse con propuestas movilizadoras hacia una paz territorial.



Está abierto en la calle Quinta No. 27-19.



Según la Arquidiócesis, la apertura del Centro de Paz Urbana que la sede no está dedicada responder a una negociación política del conflicto armado ni a intereses de partidos.



“Es la paz como pretensión más ambiciosa: diálogo, escucha y apertura. Por ello, el Centro de Paz Urbana se inscribe en la perspectiva de tres contextos y tres caminos para construir la paz duradera, planteados por el papa Francisco, el pasado primero de enero: educación, trabajo y diálogo”, dijo el vicario Germán Martínez.



CALI