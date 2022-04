Quienes vayan a subir a los cerros tutelares durante esta Semana Santa deben tener en cuenta algunas recomendaciones.

Las hacen en las Empresas Municipales de Cali (Emcali) y se busca proteger esas zonas, pero también a los caminantes por su integridad y seguridad.



Una de las recomendaciones es transitar solo por los senderos autorizados.



Se pide a la población que no camine u opte por trochas que no cuentan con ningún tipo de vigilancia. Hay que evitar situaciones de riesgo, como robos.



Otra de las recomendaciones es no botar basuras.



En este caso guarde la basura en su maletín o bolso y arrójela en canecas cuando las tenga a la vista.



Otra de las recomendaciones, quizás de las más importantes: no prender fuego.



Con ello se pretende que no se registren incendios forestales que puedan terminar en tragedias y graves emergencias.



Por último, aplíquese bloqueador, lleve gorra y manténgase hidratado.



Lleve agua para tomar durante el ascenso y el descenso.



CALI