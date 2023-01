Debido al derrumbe en Rosas, en Cauca, que dejó bloqueado el paso entre Popayán y Pasto, miles de vehículos tuvieron que usar vías alternas.

Han tenido que entrar a diferentes corregimientos y veredas para avanzar. Viajeros reportan que estas rutas han sido un dolor de cabeza.



Una de esas vías alternas es la que de Bolívar conduce a Almaguer, en Cauca.



“Es horrible, es una de las opciones que hay, pero si usted no tiene su carro en buenas condiciones no transite por acá, es súper larga, ya llevamos 3 horas de camino y nada que salimos”, dice una viajera en un video que circula en redes sociales.



La otra opción es por el camino de La Sierra.



Conductores denuncian que la vía se encuentra totalmente colapsada.



“Esta vía departamental hoy la tienen en cuenta porque tenemos estas calamidades”, expresa Francisco Cruz, líder de la zona.



El mismo gobernador del Cauca, Elías Larrahondo Carabali, reconoció que la vía alterna es “prácticamente una trocha”.



También denuncian que por pasar estas vías, les están cobrando dinero, que “porque no hay energía ni agua”, denuncian en redes sociales.



Tras el derrumbe que dejó incomunicado el Cauca con Nariño, autoridades recomendaron a los usuarios de la vía utilizar corredores alternos: para vehículos livianos, La Sierra - Rosas – Popayán; y para automotores pesados, Pasto - Mocoa - Popayán”.



Desde los terminales de Pasto y Cali, reportan alta afluencia de pasajeros, debido a las restricciones en el despacho de vehículos ante esta emergencia.



En la terminal de transportes de Popayán, señalan que hay muchas personas represadas. Denuncian que las empresas transportadoras no les quieren reintegrar el dinero del pasaje.



“Hay niños ahí también y la única solución que les dan es que duerman en el bus”, dice un líder local.



Para los que han querido movilizarse en avión, denuncian incremento desmesurado en los precios. Señalan que es más barato viajar a Chile.



Autoridades y gremios de Cali, Popayán y Pasto, coinciden en solicitar al Gobierno Nacional un corredor aéreo para transportar a los que quedaron atrapados y enviar ayudas a los damnificados.



El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, reiteró ese llamado, debido a que hay ciudadanos de Cali que siguen atascados en Nariño.



En la mañana de este lunes festivo 9 de enero, el sur del país amaneció completamente incomunicado, tras un gigantesco derrumbe en la vía que conecta a Popayán con Pasto, a la altura del kilómetro 75, en el sector Párraga.



En videos que circulan en redes sociales se observa el desprendimiento total del terreno, causando pánico entre la comunidad y los viajeros.



Más de 150 familias de las veredas La Soledad, Santa Clara, Párraga Viejo, y Chontaduro, en Rosas, resultaron damnificadas.



Hoy martes 10 de enero, los damnificados esperan la llegada de equipo técnico. La vía seguirá cerrada mientras salen del peligro.



Según la gobernación del Cauca, la vía Pnamericana estaría despejada y habilitada en, aproximadamente, dos semanas.



El presidente Gustavo Petro desde su cuenta de Twítter anunció que el Gobierno comprará tierras para reubicar a las 160 familias que quedaron damnificadas.



"Cuando mejoren las condiciones climáticas nos reuniremos con la población afectada en Rosas, Cauca. La evacuación previa que realizó la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en la zona salvó la vida de decenas de personas.



La Nación comprará tierras fértiles para reubicar las familias campesinas víctimas”, expresó Petro en sus redes sociales.



