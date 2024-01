Estas son las salidas para que el MIO mejore el servicio a sus usuarios y pague deudas

El sistema de transporte público de Cali sigue en un laberinto y lo ha estado durante más de una década, inclusive desde que su operación empezó en la ciudad.

Es una crisis por la cual se buscan salidas dentro de la fase de la reestructuración que el masivo viene enfrentando, teniendo en cuenta la ley 550 de insolvencia económica para Metrocali, desde 2019, así como deudas, demandas y laudos arbitrales contra el sistema.



(Lea también: Atención: brutal accidente de tránsito de un bus en el Valle del Cauca; hay 21 heridos)



Esta reestructuración se estableció por la demanda que en 2018 arrancó en más de 165.000 millones de pesos del operador GIT Masivo –uno de los tres privados que prestan el servicio- y que hoy está en más de 240.000 millones, lo que obligó la ley de insolvencia.



En febrero, junio y octubre del año pasado se llevaron a cabo las primeras revisiones para ir haciendo pagos que en ese entonces le correspondían a la anterior administración distrital.

Pero, aún no se ha resuelto la deuda y en la más reciente reunión entre el actual presidente de Metrocali, Álvaro Rengifo, con directivos de GIT Masivo, el más grande acreedor del ente gestor, se llegó a un nuevo pacto que le permita al mismo distrito encontrar la salida a dicho laberinto para pagar esos 240.000 millones.



(Lea también: '¡El temblor me agrietó la casa!': en Cali, una vivienda está fracturada)

Facebook Twitter Linkedin

Pasajeros en la Terminal Aguablanca. Foto: Concesionario del MIO

Así se espera superar esos obstáculos en el camino de 14 años del masivo, cuyo servicio rueda desde el primero de marzo de 2009, sin que se cumpla la meta de tener una mayor y robustecida flota. Ese pacto, de acuerdo con el presidente de Metrocali, es un plazo de seis meses para diseñar y sellar una propuesta de pago viable para ambas partes.



(Lea también: Indignación: una yegua con heridas y sangrando recorría calles en el Valle del Cauca)



Según el funcionario, el acuerdo alcanzado permitirá a Metrocali contar con este plazo para concebir la propuesta definitiva que se presentará a GIT, la cual se dará a conocer en junio próximo y estará acompañada de un pago por 9.000 millones de pesos, de los 240.000 millones que la entidad adeuda al concesionario desde julio de 2019, cuando un tribunal de arbitraje dictó dicha cuantía.



“Con esta iniciativa, el equipo de Metrocali comienza a mostrar resultados positivos en el marco de confianza que se ha venido generando entre la nueva administración y los operadores del MIO, luego de varias reuniones en las que el ente gestor ha recibido el apoyo del alcalde Alejandro Eder”, destacó Rengifo.



(Lea también: Temblor en Colombia: Ansermanuevo, el municipio del Valle que no ha dejado de sacudirse)

Facebook Twitter Linkedin

El presidente de Metrocali, Álvaro Rengifo. Foto: Metrocali

El pago pactado es el tercero que se hará a GIT Masivo para cumplir con lo ordenado por el tribunal de arbitramento, toda vez que, en 2023, la administración anterior realizó dos desembolsos que sumaron 10.000 millones de pesos.

Pero no es la única demanda de GIT Masivo. Hay otra, cuyas pretensiones ascienden a

$ 522.000 millones, como también una demanda del operador Blanco y Negro Masivo por otros $ 411.000 millones FACEBOOK

TWITTER

Pero no es la única demanda de GIT Masivo. Hay otra, cuyas pretensiones ascienden a $ 522.000 millones. El proceso cursa en un tribunal de arbitramento, como también una demanda del operador Blanco y Negro Masivo por otros 411.000 millones. En febrero, el tribunal estaría dando un fallo a este último proceso.



“Parte del compromiso significa cancelar 66.000 millones por diferencial tarifario (cubrir la diferencia por el desplazamiento de cada pasajero, el cual paga en su pasaje la mitad de todo el valor. La otra mitad la asume la Alcaldía) que la administración saliente dejó sin pagar a los operadores de transporte del MIO”, dijo Rengifo. Estos recursos corresponden a 2023 y el plazo acordado para estar al día será hasta dentro de tres meses. Se habla de que ese costo total por el desplazamiento de cada pasajero es de unos 5.000 pesos.



(Lea también: Temblor en Colombia: hubo un sismo y 23 réplicas que estremecieron con fuerza al Valle)



El presidente Rengifo explicó a EL TIEMPO que el valor de esta tarifa podría ser menor, si la misma no implicara cubrir la flota, chatarra y los patios. La tarifa cubre además, operación, administración, mantenimiento y reposición de equipos. “Por eso, el diferencial es tan grande”, afirmó el presidente Rengifo.

Facebook Twitter Linkedin

El Masivo Integrado de Occidente (MIO), de Cali. Foto: Archivo EL TIEMPO

Teniendo en cuenta la crítica situación del MIO, se estudia si se sube el costo del pasaje, este año. Pero Rengifo dijo que se busca no golpear al usuario. No obstante, aún no se ha tomado ninguna decisión.



En este aspecto también se trabajará en lograr que los camperos o gualas de la ladera y del oriente sean complementarios del servicio del MIO, pero que el usuario pague el costo de un solo pasaje.

Hay voluntad del gremio de gualas pero, por ahora, una limitación es el aspecto técnico por la tipología de los vehículos y la legalización de algunos en el oriente FACEBOOK

TWITTER

Rengifo dijo que hay voluntad del gremio de gualas pero, por ahora, una limitación es el aspecto técnico por la tipología de los vehículos y la legalización que se requiere en la operación de algunos camperos del oriente.



También se pretende que los colectivos sean complementarios y se cambie la mirada de competir con el MIO.

Facebook Twitter Linkedin

Motos siguen invadiendo el carril exclusivo para el MIO en Cali. Foto: Alcaldía de Cali

Pago en abril a los operadores por diferencial tarifario

Según Metrocali, el pago del diferencial tarifario de la actual vigencia deberá estar al día a partir del 15 de abril. Es la otra parte del compromiso para evitar una mayor crisis.



“Todavía no hay un acuerdo definitivo de cómo se van a pagar esos 240.000 millones a GIT. Este acuerdo fue una cuarta reforma. Pero,llevamos 15 días de gestión y sería irresponsable decir cómo pagar una cifra tan grande. Estamos entendiendo bien cómo está la disponibilidad de los recursos. Eso lo comprendió el concesionario”, anotó el directivo, quien no la tiene fácil, debido a que no solo se trata de los 240.000 millones de pesos que se adeudan a GIT Masivo o los 66.000 millones del diferencial del año pasado.



“El propio Metrocali de la administración anterior estimó que se iban a necesitar unos 220.000 millones de diferencial tarifario para este 2024 y la Administración anterior solo apropió 95.000 millones. Es decir, presupuestalmente nos faltan 66.000 millones de pesos que ya debemos y 125.000 millones más para poder honrar las obligaciones.



Por eso nos están dando hasta abril para ponernos al día (con el diferencial tarifario)”, sostuvo. Aseveró la importancia de cumplir con el servicio y de invertir tras ese objetivo. Por ahora, no se invertirá en obras, como carriles mixtos.

Indicó que los contratos con los concesionarios están bien y no tendrían alguna reformulación. Señaló que su desafío será lograr que Metrocali asuma el diferencial y no se retrase más para que los buses reciban mantenimiento y así la flota pueda salir a las calles.



Sobre la cifra de 1,3 billones de la sobretasa a la gasolina que el año pasado fueron aprobados por el Concejo, el presidente de Metrocali dijo que esos recursos aún no están disponibles.

Facebook Twitter Linkedin

Las gualas, camperos de servicio público podrían prestar servicio complementario, comolo han hecho en la ladera, cuando MIOCable no ha operado. Foto: Metrocali

“Muéstreme dónde están. No existen en este momento, porque una cosa es comprometer una sobretasa futura. Para ello, hay que hacer todo un proceso que permita pasar esos flujos a valor presente. Lo que nos entregó la administración saliente fue una calificación AAA, no nos entregó más de allí. Falta todo el proceso de volver ese recurso a valor presente, luego incluir en el presupuesto y así poder darle uso”, expresó.

En la época del expresidente Iván Duque se destinó un billón de pesos a los masivos en el país y el presidente Gustavo Petro, otro billón. De ese último, Metrocali recibió 84.000 millones FACEBOOK

TWITTER

Con respecto a recursos del Gobierno Nacional, en la época del expresidente Iván Duque se destinó un billón de pesos a los masivos en el país y el presidente Gustavo Petro, otro billón. De ese último, Metrocali recibió 84.000 millones, “pero quedó la deuda de 66.000 millones del diferencial”, recalcó.



Rengifo dijo que es clave recuperar el control de la flota y del recaudo. “¿Cómo controlo la flota? Siendo el dueño de la misma, que tengamos propiedad y control”, manifestó. Aseguró que los concesionarios estarían dispuestos.



“Así se reduciría el costo del desplazamiento del pasajero, pues la flota no estaría dentro la tarifa”, agregó Rengifo. Para controlar el recaudo, destacó trabajar en la renovación tecnológica.

Los buses, a las calles

Las últimas alcaldías habían coincidido en que la meta de sacar a diario 911 buses, como era la propuesta inicial, era casi imposible de alcanzar. Hasta noviembre de 2018 circulaba un promedio de 655. En 2019, el MIO llegó a transportar a 480.000 pasajeros diarios, luego a 438.000, pero pandemia y paro dieron su estocada. Hoy no se superan los 260.000 diarios. Según los operadores, tras una reunión con el alcalde Eder, se espera sacar más de 700 automotores a las calles.



“El alcalde dijo: ‘Yo necesito que empiecen a sacar todos los buses’. ¿Qué dicen los concesionarios? Vamos a ponernos en esa tarea, pero garantícenos que sí nos van a pagar”, expresó Rengifo.



Con esta fórmula, la Alcaldía y Metrocali aspiran a que la flota del masivo se incremente en 15 vehículos mensuales hasta llegar a 792 Hoy salen 570 en la mañana y 530, en la tarde.



La deuda de la administración anterior por el desfase tarifario había llegado a unos 80.000 millones de pesos y, según la misma, sí hubo pagos.



Para ProPacífico, es necesario tener claros los montos anuales del subsidio a la demanda, mientras se reduce la brecha entre la tarifa al usuario y la técnica.



CAROLINA BOHÓRQUEZ

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

CALI