Primeras hipótesis por masacre de cinco menores en el oriente de Cali

Tres hipótesis manejan las autoridades en la masacre de cinco menores, con edades entre 14 y 16 años, en el barrio Llano Verde.



Una de esas hipótesis tiene que ver con un supuesto reclutamiento por parte de bandas delincuenciales y criminales en el oriente de Cali. En esta hipótesis también aparece el elemento de que los habrían asesinado por no acceder a las intenciones de de estos grupos para que fueran parte de los mismos.



La segunda hipótesis tendría relación con haber sido víctimas de supuestos grupos de exterminio, que la población conoce como de 'limpieza social'.



Otra hipótesis que está rondando por parte de allegados de estos cinco menores sería que ellos se habrían ido a elevar cometas en la tarde del martes, 11 de agosto, y que se habrían ido a comer caña. De allí que sus cuerpos aparecieron en un cañaduzal. Estos allegados creen que los adolescentes habrían ingresado a un predio particular y que habrían sido confundidos con delincuentes.



Arley Cárdenas, tío de uno de los menores que tenía 15 años, dijo que entre las 3 y las 6 de la tarde de ese martes, los cinco adolescentes habían desaparecido. Juan David Ibarra señaló que su hijastro y los demás muchachos dijeron a sus familias que se iban a comer caña.



Sandra Perlaza, madre de una de las víctimas, un menor de 16 años, dijo que su hijo era un muchacho muy casero y que se mantenía jugando fútbol. "No le conocí vicios a mi hijo. Pasaron las 2 de la tarde del martes y yo me puse a buscarlo. Le gustaba mucho jugar fútbol, jugar basquet y el baile callejero".



El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, señaló que se están haciendo todas las indagaciones y con la Fiscalía con todo su equipo de investigadores para esclarecer el hecho. Dijo que se busca combatir los delitos por parte de estructuras criminales y delincuenciales en la capital del Valle del Cauca.



Ospina sostuvo que se trabaja con la Policía Metropolitana de la ciudad para dar con los autores de este hecho que conmocionó a toda Cali.

La Policía Metropolitana de Cali ha señalado, además, que el microtráfico es uno de los fenómenos que se presenta asociado a bandas delincuenciales, pero enfatizó en que el tema de las drogas ya no es como en las décadas de los 80 y los 90 con los grandes carteles.



Por su parte, el concejal Fernando Tamayo indicó que los jóvenes de Llano Verde están en una zona donde hay grupos que promueven actividades ilícitas, "muchas veces, incluso, generando desplazamiento forzado a quienes se negaban a participar". Sostuvo que esta masacre fue una "crónica de una muerte anunciada".



El cabildante afirmó: “El pasado 23 de enero, en plenaria del Concejo, cuando Carlos Rojas se presentó como secretario de Seguridad y Justicia de Cali, alerté la situación de Llano Verde".



Anotó que en la comuna 15, según información de líderes del sector, "están llegando bandas organizadas muy poderosas que se quieren hacer a los negocios del microtráfico y el ‘gota a gota’, con el posible desplazamiento de quienes ejercían estas actividades ilícitas. El resultado es una guerra cruenta por el poder”.

Para el concejal se necesitan ejercer acciones contundentes para estabilizar la seguridad de la zona. Entre ellas, la militarización de la comuna, dado que el personal de la Policía es insuficiente.



Tamayo dijo que Cali tiene 179 policías por cada 100.000 habitantes, cuando lo recomendado según la Organización de Naciones Unidas (ONU) es 300 policías por cada 100.000 habitantes. "Eso nos deja con un déficit de 2700 policías. Puede que no sea la solución definitiva, pero puede ser el punto de partida de la solución”, explicó el concejal del Partido Conservador".



Añadió que se requiere más inversión en seguridad. "La Alcaldía de Cali tiene presupuestado el 1,3 por ciento de su inversión del plan de desarrollo para temas de seguridad, lo que significa 267.000 millones de pesos en el cuatrienio".



Tamayo dijo que esta cifra puede aumentar si el crédito público que el alcalde Jorge Iván Ospina propone para mejorar la inversión local se destine, en una parte, para comprar tecnología asociada a la seguridad, como más cámaras de videovigilancia y tecnología para hacer inteligencia.



“Insisto en mi llamado al Ministerio de Defensa para que asuma todo el costo del sostenimiento de la Policía, con lo cual nos permitirá liberar $25.000 millones para inversiones en seguridad. La delincuencia solo es posible atacarla con recursos”, aseguró Tamayo.

