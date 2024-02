Las cinco claves del éxito del presidente de la compañía que 'hace las cosas bien'

La compañía vallecaucana que lleva 120 años, haciendo las cosas bien empezó en una casa, en el centro de Cali con El Día, un semanario en la región.

En ese ejemplar se publicó un aviso sobre el comienzo de actividades de la Imprenta Comercial. Ese anuncio fue el primer testigo, forjado en papel y tinta, del legado que dejaría indeleble en el Valle del Cauca durante más de un siglo.



Se publicó en 1904, gracias a un esfuerzo familiar, entre tipos móviles, y una prensa tipográfica manual, soñando un mejor futuro. Esas páginas serían la semilla que germinaría en una gran organización cuya historia también cuenta la de Cali y su pujanza, y la del Valle y su potencia como región.

Sede de Carvajal, en el norte de Cali. Foto: Organización Carvajal

Desde sus inicios, hace 120 años, los fundadores de Carvajal S. A. pensaron en plantar raíces sólidas y en unas cuantas décadas, evolucionó de una pequeña imprenta a producir libros, periódicos, productos de papelería y hasta editar e imprimir el primer directorio telefónico de Colombia.



"No fue la ambición de ser los más grandes, fue la necesidad permanente de innovar y darle rienda suelta al espíritu emprendedor, que ha caracterizado a Carvajal y a su gente y que los ha impulsado a preguntarse, ¿cómo hacerlo diferente? y ¿cómo hacerlo cada día mejor?", aseguraron sus directivas.



El futuro les pisaba los talones y Carvajal respondía adelantado a su compás. Querían ser esa punta de lanza que se mantiene a la vanguardia, inquieta por buscar soluciones y productos que le apuntan a un futuro sostenible que construye región. Carvajal no se reinventa porque el entorno cambie: en su ADN está evolucionar.



Productos de Carvajal como los cuadernos Norma han sido parte de generaciones. "¿Quién no creció llevando estos cuadernos al colegio, los que eran cosidos y luego tenían argollas, inclusive hasta doble para ser plastificados", señala Fabiola Ruiz, hoy una abogada que recuerda aquellos útiles escolares con el sello de la empresa vallecaucana.



"Yo recuerdo que siempre nos pedían resmas de papel y ahí estaban entre los productos de Carvajal. Hoy se siguen usando en la oficina", comentó Antonio González, administrador de empresas.



Utilizaron la revolución digital para fortalecerse y así apostarle a toda una línea de negocio dedicada exclusivamente a pensar en los retos tecnológicos que se avecinaban y respondiendo con la transformación que los caracteriza.



"En 120 años de trayectoria, Carvajal ha reinventado completamente sus líneas de negocio. El portafolio que hace 15 años sustentaba a esta empresa, es hoy completamente distinto", anotaron.



No solo en aspectos tecnológicos, sino desde un acercamiento integral y estratégico que le permite entender cómo su oficio se inserta en la realidad y necesidades de los mercados y las personas.



Sus empresas, hoy presentes en sectores como papel y empaques, tecnología y servicios e inmobiliario, muestran la necesidad constante de transformarse.



Es así que también funciona la empresa Carvajal Tecnología y Servicios en el mundo digital con transacciones electrónicas en el flujo de procesos de negocio logísticos y financieros, desde la orden de compra, factura electrónica hasta el recaudo del efectivo, producto de los acuerdos comerciales entre empresas, lo cual, favorece el desempeño económico de sus clientes, no solo en Colombia, sino en México y Perú.

Pedro Felipe Carvajal Cabal, presidente de la Organización Carvajal. Foto: Organización Carvajal

Lo que empezó como ese sueño de una imprenta es hoy la Organización Carvajal, una multilatina diversificada en tres sectores productivos: papel y empaques, tecnología e inmobiliario, con presencia en 10 países y con cerca de 16.000 colaboradores, de los cuales, casi 11.000 están en Colombia.

Las claves y los aprendizajes en el camino al éxito de Carvajal S. A.

Detrás de todo este engranaje del talento de un capital humano está el presidente la Organización Carvajal, Pedro Felipe Carvajal Cabal. Es administrador de empresas de Bentley University, con una Maestría en la Escuela de Negocios Kellogg de la Universidad de Northwestern y ha ocupado importantes posiciones en Interbanco, Banco Santander y en la Organización Carvajal como vicepresidente de desarrollo organizacional y vicepresidente de estrategia.



Igualmente se ha desempeñado como miembro de Junta Directiva de varias compañías, entre ellas Suramericana S.A. actualmente es presidente de la junta de ProPacífico.



EL TIEMPO le preguntó cuáles son las claves del éxito para él y para una empresa que se y ha mantenido con una trayectoria y con su lema en alto de hacer las cosas bien en estos 120 años respondió: “Un primer aprendizaje a lo largo de los años yo creo que un primer aprendizaje es tener humildad para aprender y entender que siempre hay nuevas formas de hacer las cosas”, afirmó.



“Un segundo aprendizaje es que se puede fallar, cometer errores, pero hay que responsabilizarse para corregir y avanzar”, expresó.



Al continuar con el tercer aprendizaje señaló: “Tenemos que definir prioridades y siempre dar foco”.

Pedro Felipe Carvajal Cabal, presidente de la Organización Carvajal Foto: Organización Carvajal

Al referirse a una cuarta clave “es enfrentar los conflictos, no dilatarlos”.



“Un quinto aprendizaje es tomar decisiones firmes, no dejar que una decisión se prolongue por mucho tiempo y una vez que se tome, asegurarse de no divagar con respecto a la misma”, afirmó.

Pero también quiso agregar: “Otro tipo de aprendizajes que me han servido, es interferir cuando sea necesario y si uno confía que el equipo va a hacer muy bien el trabajo no interferir en los asuntos, en los procesos a menos que se considere necesario”.



El presidente de la Organización Carvajal considera que también es importante que los miembros de la empresa “se sientan empoderados, que tengan la libertad de tomar decisiones en caso de cometer algún error. Que corrijan rápidamente, es decir, aprender rápido. Es un resumen rápido de aprendizajes”.



De acuerdo con el directivo, Carvajal tiene presencia y liderazgo en 10 países y le apuesta a la generación de progreso. “Sus 16.000 colaboradores están preparados y comprometidos para enfrentar los retos que el mundo plantea, con algo que los caracteriza: vivir y hacer realidad su propósito superior de impulsar el desarrollo económico y social haciendo las cosas bien, porque Carvajal transforma entornos transformando personas”, anotaron en la empresa.

Pedro Felipe Carvajal Cabal, presidente de la Organización Carvajal, resalta la importancia de los colaboradores y de la misma comunidad. Foto: Organización Carvajal

¿Por qué invertir en el Valle del Cauca?

"El más reciente índice de competitividad departamental ubicó al Valle del Cauca entre los cinco departamentos más productivos del país. Esta es una gran señal para los vallecaucanos, porque nos muestra que a pesar de los retos que vivimos como región, estamos saliendo adelante juntos", dijo el presidente de Carvajal S. A.



"Hemos experimentado un crecimiento del 8,4 %, superando incluso el promedio nacional; pero lo más significativo ha sido que, en este devenir, le estamos mandando señales de esperanza al país. Porque entendimos que para sacar adelante a nuestra gente había que trabajar juntos", anotó.



"Experiencias como Compromiso Valle nos han permitido encontrar espacios de escucha y de diálogo entre empresarios grandes, pequeños, medianos, ciudadanos y comunidades; en ellos hemos podido entender cuáles son los retos que tiene el Valle y así dar soluciones concretas a problemáticas como la falta de empleo, el apoyo a pequeños empresarios y emprendedores. Yo hoy veo a un Valle que se atreve a liderar conversaciones difíciles, a proponer; observo a una región que ha encontrado en su gente el motor para transformarse", sostuvo el directivo.



Compromiso Valle es una apuesta que unió a empresarios, fundaciones y academia para buscar oportunidades después de la pandemia, pero en especial, después del estallido social durante el paro nacional en 2021, que golpeó con más fuerza a Cali y esta región.



"En Carvajal buscamos avanzar de la mano de la sostenibilidad, la cual entendemos como una manera de asumir retos y de actuar. Por ejemplo, nos hemos puesto la meta que, al 2025, todos los productos que desarrollemos deben entrar en las cadenas de economía circular", dijo el presidente.



"Este proceso de reconversión nos ha llevado a evolucionar nuestra forma de producción, por esta razón decidimos desarrollar una nueva planta de empaques de cartón en el municipio de Yumbo", añadió.



"Este hito no solo representa la expansión y fortalecimiento de nuestro negocio, también muestra cómo estamos avanzando -de la mano de la innovación- para brindar soluciones que estén en sintonía con los retos que hoy tiene nuestra sociedad, el cambio climático. En esta planta podremos procesar cartón a partir de fibras naturales, una apuesta con la que esperamos contribuir a la generación de empleo en Yumbo y el Valle, al desarrollo de círculos virtuosos en la región y por supuesto a un Valle más sostenible", aseguró.

Todo empezó en un semanario

En 1904 Manuel Carvajal Valencia y sus dos hijos, Alberto y Hernando, comenzaron la impresión del semanario El Día. En ese entonces además de su objetivo comercial la familia quería, a través de su periódico, luchar por la creación del departamento del Valle, y por la creación de la diócesis de Cali. Este objetivo lo consiguieron en el año 1910 cuando el Papa Pío XI autorizó la creación de la diócesis de Cali y el gobierno decretó la creación del Departamento del Valle del Cauca y nombró su capital a la ciudad de Santiago de Cali. Ese mismo año el semanario El Día dejó de publicarse, pero para ese entonces Carvajal ya se había diversificado y era una empresa industrial con nuevos y mayores retos.



En 1906, cuatro años antes de terminar la publicación de su periódico, la familia cambió el nombre de su empresa de Imprenta Comercial al de Carvajal & Cía., y empezó a comercializar nuevos artículos. Sin embargo, en el año de 1914 el desabastecimiento generado por la Primera Guerra Mundial obligó a la empresa a producir lo que inicialmente importaba de Europa y esta comenzó a desarrollar varios de los procesos industriales por los que hoy es reconocida.



En 1921, Hernando Carvajal, como gerente de la empresa, viajó a Alemania a comprar dos prensas litográficas, y contrató a cinco técnicos alemanes para realizar el montaje del equipo e iniciar la producción de etiquetas y marquillas para los nuevos productos que surgían de la incipiente industria nacional: jabones, chocolates, velas, cigarrillos, cervezas y bebidas gaseosas, principalmente. Trajo también una máquina para hacer sobres, y otras para la composición tipográfica automática en plomo.



En 1929, la crisis mundial afectó al país y al resto de América Latina. La empresa se vio obligada a pedir grandes préstamos y logró sobrevivir gracias al buen nombre que había ganado después de 25 años de prestar un servicio excepcional y un manejo ordenado y transparente de los negocios, gracias a la cual sus proveedores de materias primas creyeron en Carvajal y continuaron enviando sus productos a crédito.



En la década de los 30 Carvajal importó sus dos primeras prensas offset industriales de dos colores con las que entró en el negocio de la impresión de etiquetas. Esta nueva línea de producto le permitió a la empresa expandir sus operaciones a Bogotá, vendiendo en el año de 1937 su primer material impreso. Dos años más tarde, impulsada por los buenos resultados en la capital del país, decide abrir una oficina y un almacén de papelería para ofrecer todos sus productos y servicios y así comienza el proceso de cubrir con estos la demanda en todo el territorio nacional.



En la década de los 40 la escasez de materiales generada durante la Segunda Guerra impulsó al Emisor a aceptar la invitación del representante en Colombia de Container Corporation, empresa que le vendía cartón corrugado a Carvajal, para que, con otros inversionistas colombianos, crearan una empresa que fabricara en el país este tipo de productos. Fue así como se fundó en 1944 a Cartón de Colombia, con lo que Carvajal aseguró el suministro de materia prima y entró en el negocio de producción de cajas plegadizas y empaques.



En la década de los 50 Carvajal entra en dos nuevos negocios que son fundamentales para su consolidación como empresa multinacional. Estos son la impresión de formas continuas y la edición e impresión de directorios telefónicos Publicar S.A.



En las décadas entre 1960 y 1970 la empresa realiza sus primeras inversiones por fuera del país y entra en el negocio de la producción de muebles que actualmente hace parte de Carvajal Espacios S.A.S. y en el negocio editorial con la creación de Editorial Norma. Durante ese periodo Publicar S.A. comienza operaciones en Costa Rica, Chile y Nicaragua y establece plantas de formas continuas en Ecuador, Panamá. Durante los años 80 y 90 la empresa consolida su posición de liderazgo en Colombia y acelera su crecimiento internacional. En el año de 1982 se crea la sociedad Carvajal Internacional S.A. mediante la cual se planea llevar a cabo la expansión de las empresas del grupo fuera de Colombia y se absorben las operaciones internacionales existentes.



En el año 2004, Carvajal ejerce la opción de compra sobre Propal S.A. y se convierte en el socio mayoritario de un nuevo negocio donde tiene ventajas competitivas sensibles. Ese mismo año, inicia una relación estratégica con la International Finance Corporation (IFC), organismo miembro del grupo del Banco Mundial, como consecuencia del otorgamiento de tres créditos. Concluyendo un proceso iniciado por Don Alfredo Carvajal, bajo la presidencia del señor Ricardo Obregón Trujillo, Carvajal definió verticalmente cada uno de sus negocios y completó la implementación de una plataforma tecnológica que facilitó el acceso y procesamiento de información consolidada de todas las empresas en los países donde opera. Todo esto encaminado a continuar con el crecimiento y fortalecimiento de las operaciones, preparando a los negocios para que en el mediano plazo pudieran acceder al mercado bursátil.



En el año 2016 el grupo decide vender las sociedades que desarrollaban el negocio editorial en América Latina a Grupo Santillana Educación Global, S.L. de forma que pudieran focalizar todos los esfuerzos de la unidad de educación. Sin embargo, Carvajal mantuvo el control sobre la marca Norma. Esta transacción, junto a otras menores que se realizaron durante el 2016, le permitió el grupo concentrarse en sus cuatro principales unidades de negocio. De esta manera, se lograron resultados positivos en dichas unidades destacando el resultado de Carvajal Empaques y las mejoras en eficiencia operacional de todo el grupo.



El año 2017 fue un año estable para el Grupo Carvajal, especialmente teniendo en cuenta el lento desempeño de la economía colombiana y global. Es de destacar que Carvajal Tecnología y Servicios se posicionó desde este año como uno de los principales proveedores de tecnología de facturación electrónica al ser autorizado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para prestar este servicio. De esta manera, la Organización le apuesta a la transformación digital del panorama empresarial del país y a la formalización y la transparencia de sus clientes.



En este mismo año, la Organización Carvajal, decide retomar su eslogan 'Carvajal hace las cosas bien', en el marco de su proceso de transformación cultural, con el propósito claro de continuar siendo reconocida por su capacidad de conectarse con las necesidades de sus clientes, de atraer y retener talento con accountability y generar valor a través de la innovación.



En sintonía con las últimas tendencias de cuidado y sostenibilidad ambiental, Carvajal ha demostrado estar a la vanguardia en el uso de materiales que disminuyan el impacto ambiental de sus productos. En 2018 Carvajal Empaques lideró campañas de reciclaje de plásticos que a su vez le permiten dar una nueva vida a sus productos. También tuvo innovaciones compartidas con Carvajal Pulpa y Papel al desarrollar conjuntamente un vaso elaborado 100 % con fibra virgen de bagazo de caña. Esto le permite aprovechar un desecho agroindustrial y agregarle valor al tiempo que cuida el medio ambiente. Estas iniciativas hacen parte de una estrategia de innovación transversal a todo el grupo con una inversión superior a los COP 100.000 millones durante el 2018 en ciencia, tecnología e innovación.



En el año 2020, nace la vicepresidencia de sostenibilidad y economía circular con el claro convencimiento que desde allí se articularían los esfuerzos y estrategias para gestionar el cuidado del medio ambiente, el cuidado de las personas y de la filosofía empresarial.



Fruto de una convicción colectiva, en el año 2021 el emisor declara su propósito superior, construido gracias a la participación de más de 1.500 personas entre colaboradores, clientes y proveedores. El propósito superior, hace parte del legado que el emisor busca dejar en la sociedad, resultado de más de un siglo de historia y la vivencia de sus valores organizacionales. El cual se expresa en la frase “Impulsar el desarrollo económico y social, haciendo las cosas bien”



Durante el 2022, Carvajal Empaques en México inaugura su planta de cartón, una apuesta para ofrecer al mercado productos amigables con el medio ambiente.



Así mismo, sucede el lanzamiento de la marca empleadora, con la cual ratifican el compromiso y cuidado que tienen hacia sus colaboradores y aquellos que quieran hacer parte de la Organización. Expresada en tres atributos, los cuales fueron ampliamente reconocidos por el 93% de los colaboradores encuestados: reputación que genera orgullo, ambiente que genera oportunidades y solidez que genera bienestar.



También durante el año 2022, el Institute for Management Development (IMD Business School), otorgó a la familia Carvajal el Global Familyt Business Award, premio que reconoce a familias alrededor del mundo que tengan incidencia positiva en sus regiones a través de sus empresas y que destaquen en aspectos como la excelencia y gestión en temas de Familia, Empresa, Propiedad, Gobernanza y Responsabilidad Social.



CALI