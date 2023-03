El gerente de Corfecali, Argemiro Cortés, le salió al paso a las críticas y rumores que apuntaban a una inminente liquidación de la entidad por problemas financieros.



Aunque directivo no niega la difícil situación de la corporación, asegura que en ningún momento será liquidada y que cuenta con el capital necesario para sortear estos inconvenientes.



“Desde hace dos años cuando llegamos, estamos en esa lucha de buscar cómo pagamos. Se hizo la Feria 2021 que fue un éxito, en medio de la pandemia, pero lastimosamente la interventoría no funcionó. Lastimosamente en este momento estamos en una controversia jurídica con la Secretaría de Cultura para que nos paguen los $4.300 millones que nos deben”, contó Cortés en una rueda de prensa en el norte de la ciudad.

Argemiro Cortés, gerente de la corporación. Foto: Alcaldía de Cali.

Frente a los cuestionamientos de gremios y artistas que aseguran no haber recibido pagos de la feria pasada, incluso, la del 2021, el gerente de la corporación precisó que no se le deben pagos a artistas, pero sí a operadores, medios de comunicación y temas de seguridad. .



“Esa Feria (2021) costó $16.000 millones. Estamos cerca de cerrarla pero ha sido una verdadera angustia, y que también sea la ocasión para presentarles excusas a los artistas y proveedores porque prestaron sus servicios, pero por temas internos y burocráticos no hemos podido cumplirles”, sostuvo.



En cuanto a la edición 2022 de la feria, Cortés Buitrago detalló que costó 21 mil millones de pesos, de los cuales la Alcaldía puso $16.000 millones, mientras que el resto los puso Corfecali.



Otro de los factores que según el gerente de Corfecali retrasan los pagos, es la documentación incompleta por parte de artistas



“Lo que pasa es que algunos artistas no están trayendo los documentos completos. Esto son recursos públicos y debe presentar un informe, presentar seguridad social, algunos se molestan porque prestaron el servicio, pero hay una documentación que necesitamos mostrar para poder pagar”, detalla Cortés.



El gerente de la corporación también reveló que empresas comerciales privadas también le adeudan a Corfecali.



“Cuando llegamos, la empresa Colboletos vendió unos servicios a Corfecali y le adeuda con intereses cerca de 1.800 millones de pesos. Colboletos le debe a Corfecali y no le ha pagado. Llevábamos dos año en proceso jurídico para que paguen”.



Ante este panorama, Argemiro Cortés resume que esta situación no es un problema de Corfecali que no quiera pagar, sino que el dinero se encuentra en manos de otros acreedores.



“Corfecali tiene con qué pagar en la medida que le paguen. Entender que Corfecali tiene una gran oportunidad que es la Feria de Cali. Algunos me critican que hacemos eventos gratuitos, pero considero que una feria es de toda la ciudad. Evidentemente debemos revisar el tema financiero”, dice Cortés.

