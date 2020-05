'Estamos hablando varones y mujeres, no puedo dejar abierta galería'

Delante de unas 200 personas, algunas sin tapabocas, el alcalde caleño debió defender la necesidad de cerrar la princiál plaza de mercado del surocciddente colombiano.



Duegos de negocios y vendedores se oponen al cierre y argumentan que muchas cargas vienen en camino o ya están en sus bodegas. Alcalde planteó una mesa para llegar a la hora cero de cierre que estaba para el sábado.

Desde temprano, el alcalde Ospina llegó hasta la galería y, a través de megáfono, empezó a explicar el cierre de la plaza de mercado en el suroriente de la capital del Valle del Cauca.



"Las causas están en que hemos tenido cinco personas muertas en los últimos siete días por covid-19, que ha sido adquirido en actividades relacionadas con la galería. Tenemos en los últimos 15 días alrededor de 53 pacientes positivos. Tenemos los barrios Santa Elena, Colón. Boyacá, Aguablanca, El Jardín, La Independencia, Villanueva, Prados del Sur con alto número de casos, que nos generan que tengamos a nuestros abuelos en Unidades de Cuidado Intensivo (UCI), entre la vida y la muerte".



La situación se calentó y el Alcalde dijo que "no puedo eludir el cierre porque tengo un problema gravísimo y aquí están los que creen que no se van a enfermar., Pero tengo un problema gravísimo. Estamos hablando entre varones y mujeres, hombres con responsabilidad y serfiedad. Estamos hablando gente seria. que nos hemos visto en muchas batallas".



Explicó que las UCI son servicios que demandan a especialistas calificados, ventiladores para asistencia respiratoria, monitores para seguir los latidos de corazón del paciente,,"y que no son elásticas porque no tenemos cómo ampliarlas. En estos momentos la ocupación es del 80 por ciento, si mañana nos llegan cuatro pacientes más, el domingo otros cuatro, el mismo número el lunes, cuatro más el martes, entonces, la ocupación pasaría al 100 por ciento. Y cuando llegue a ese tope, los pacientes que lleguen el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado se van a morir. Y se van a morir porque no nhay UCI para esa atención porque no podemos desconectar al que viene para conectar al que llega. Porque yo no me pongo en el dilema ético de desconectar a una persona y quitarle la vida para poner a otra y darle vida. Y como se nos viene un colapso del sistema de salud, uno debe intentar tomar decisiones que garanticen la vida del paciente. Debe tratar de generar medidas a favor de personas que no tienen la capacidad de movilizarse, de trabajar ni de hacerse oír. Y quiénes son esas personas: la mamá, la abuela, el abuelo, las personas que necesitan esas UCI".

El Alcalde dijo que "hemos identificado tres sitioa como factor de transmisión en Cali: El primero está en galería Santa Elena porque es un sitio donde se reciben servicios y comunudades de muchas partes, a que vienen del Cauca, Nariño, Ecuador.; otro sector 'caliente' está entreRepública de Israel y Mariano Ramos; y en el sector de Yira Casttro y Calipso"..



En su declaración bajo quejas y algunas ofensas, el mandatario dijo que "si no tomamos una decisión radical porque no han funcionado otras medidas, les contaré que la gente no va a venir nás, que la ciudadanía va a sentir la alerta de lo que pasa en la galería y se va a convertir en un punto irreversible".



Para el cierre, el Alcalde dijo que se garantizará la provisión alimentaria de quienes están relacionados con la galería, se garantiza un subsidio a quienes están vinculados a sus actividades,; y se concertaría hora de cierre dado que, seguramente, es demasiado rápido este sábado".



En el sitio se planteó una mesa de trabajo para el proceso. Cuando se decrete el cierre se procederá al lavado y la desinfección. "Si los indicadores mejoran, abrimos la galería. Ustedes me dicen Ospina no cierre ya porque hay carga en camino o en bodegas. Lo entiendo, pero yo necesito que ustedes también me entiendan que no me puedo darme el palo de tener abierta Santa Elena cuando la gente se está muriendo".



El Alcalde dijo que si no hay acuerdo "podría pasar lo siguiente que ustedes me digan nosotros no aceptamos el cierre. Les voya decir esto, debo decirle todo Cali que a Santa Elena no puede venir". .



De acuerdo con la propúesta oficial, la Secretaría de Bienestar Social estará para garantizar la entrega de las ayudas alimentarias; la Secretaria de Desarrollo Económico asumirá la entrega del subsidio de quienes viven de la galería.



El Alcalde debió interrumpir su discurso cuando sintió que alguien tosía. "Oiga, por favor, no me tosa encima. Póngase trucha"



Y siguió: "En mi vida me he bajado de decisiones bravas, pero de las que atentan contra la vida, yo no me bajo porque aquí se me está muriendo la gente. Llevamos el proceso y me meto en una campaña de reinauguración y fortalecimiento".