Miembros del Sindicato de Trabajadores de las Empresas Municipales de Cali (Emcali) protestan este lunes 27 de febrero frente al Centro Administrativo Municipal (CAM).

En estas instalaciones funcionan las oficinas de la alcaldía de Cali, una torre, y en la segunda torre están las de Emcali.



Trabajadores señalan que el alcalde de la ciudad, Jorge Iván Ospina, querría afectar la empresa de servicios públicos.



Aseguran que el mandatario estaría llevando a Emcali a quiebra.



Jorge Iván Vélez, de Sintraemcali, indicó que la junta directiva estaría aprobando $ 2 billones de vigencias futuras que afectarían la empresa. Además de la aprobación de los excedentes financieros aseguró que no hay materiales ni herramientas para prestar servicio a la comunidad.



La manifestación sobre la avenida 2 Norte ha generado gran congestión, sobre todo, ante el deseo de conductores de transitar del norte al centro y el oeste de Cali.



Algunos conductores y transeúntes piden que estas movilizaciones no afecten al ciudadano común que va a sus sitios de trabajo, estudio y otras actividades.



"Esta bien que protesten, pero no a costa de la gente que va a trabajar", dijo un conductor que quedó atascado, en medio de la congestión.



CALI