"Yo me corté todo el cabello. Iba hasta la mitad de la espalda. Conocí a una señora que me prometió pagarme en dólares porque me aseguró que en Europa y en otros países compran muy bien para hacer pelucas. Pero ha pasado un mes y la señora nunca pagó. Fui por lana y salí trasquilada. Le creí y no pagó".

Quien habla es una de las 32 afectadas que se cortaron el cabello y que le reclamaron a una mujer que vive en en el barrio San Vicente, en Andalucía por lo que les prometió.



En esas promesas hubo ofertas de hasta 9.000 dólares.



"La plata la necesito porque es un dinero que hace falta para pagar deudas", dice la afectada que pidió omitir su nombre.



Las 32 mujeres vendieron su cabello a una mujer que sería oriunda de Pasto y vive en Andalucía, municipio en el norte del Valle del Cauca.



Muchas de ellas coincidieron en asegurar que tuvieron promesas de consignación por

Western Union y que les enviaban un código, pero nunca les llegó nada a sus teléfonos celulares, luego de haber entregado las cabelleras.



Fuentes en la Policía del Valle del Cauca informaron que, en efecto, el pasado martes, 22 de noviembre, las mujeres llegaron con las quejas hasta la vivienda de la mujer que presuntamente las habría estafado. Allí estuvieron uniformados de la Policía y funcionarios de la alcaldía de Andalucía.



Sin embargo, fuentes de la Policía del departamento indicaron que la denuncia formal no se habría hecho hasta la fecha.



Las afectadas deben acudir a interponerla en Tuluá, ubicada a unos 20 minutos.



Según fuentes de la Policía del Valle, es la primera vez que sucede un hecho de este tipo en Andalucía, un municipio que no supera los 30.000 habitantes.



Así mismo, se indicó que no se conocerían antecedentes judiciales de la persona señalada por las afectadas por la presunta estafa.



Sin embargo, se teme que si no hubo firma de algún acuerdo o documento, más allá de un convenio verbal de cortarse el cabello para recibir dinero, el proceso no prosperaría en el ámbito penal.



CALI