Estado pide perdón por el crimen del periodista Gerardo Bedoya

Lento, así como su caminar, ha pasado el tiempo para Clara Bedoya, hermana de Gerardo Bedoya, quien fue editor de Opinión del diario El País de Cali y murió asesinado en 1997. Así como Clara, el resto de la familia espera respuestas y aún clama por la verdad.



“Han pasado 22 años, y no hemos podido saber qué pasó. No entendemos por qué mataron a Gerardo si fue un ser humano que no hacía daño”, expresó Clara, conmovida, durante el acto público de reconocimiento de responsabilidad y solicitud de perdón del Estado, realizado este lunes en Cali, en el Museo La Tertulia.

Durante los últimos 22 años se han manejado diferentes hipótesis sobre el crimen; primero se habló de motivos personales, pero no se descarta que haya sido también una represalia por sus columnas de opinión que denunciaban la corrupción.



Durante el acto, Francisco Barbosa, consejero presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, dijo que hay un “reconocimiento de responsabilidad del Estado colombiano por la violaciones de los derechos humanos de las que Gerardo Bedoya y su familia fueron víctimas en los lamentables hechos ocurridos el 20 de marzo de 1997, durante el gobierno de Ernesto Samper Pizano”.

Más allá del perdón, hubo un compromiso con la familia. “El Estado se compromete a continuar con su obligación de investigar, juzgar y sancionar a los responsables, para establecer los verdaderos móviles que rodearon el homicidio del periodista y que este execrable crimen no quede en la impunidad”, subrayó Barbosa.



Para avanzar en ese propósito, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado solicitará a la Procuraduría que estudie la viabilidad de construir una agencia especial dentro de ese proceso penal.



Además, se coordinarán medidas de atención en salud para garantizar un tratamiento adecuado para los familiares, atender sus necesidades y mitigar el daño causado por la pérdida del periodista, aseguró Barbosa.



Clara, su hermana Ana Lía Bedoya y otros familiares, recibieron con agrado el acto de perdón. Clara destacó la labor de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y agradeció “por lograr lo que se ha logrado hasta el momento”.



María Elvira Domínguez, quien preside la SIP y dirige el diario El País, afirmó que el acto “es muy importante, así hayan pasado 22 años desde el asesinato (...). Aún falta conocer bien qué sucedió. Como el caso de Gerardo hay muchos en la impunidad, pero este reconocimiento es un alivio para los familiares de la víctima y es un compromiso del Estado con la libertad de prensa y para luchar contra la impunidad”.

Entre las medidas que se ratificaron para la reparación de las víctimas está que el Ministerio de Educación creará un premio honorífico en honor de Gerardo Bedoya, se otorgarán becas para el programa de comunicación social de la Universidad del Valle y una vía del departamento tendrá el nombre del periodista, como lo ratificó en el acto la gobernadora Dilian Francisca Toro.



Con su andar y expresión pausada, Clara recordó a los asistentes que su hermano fue “supremamente honesto, no cogió un peso de ninguna parte; y si todos los políticos en el país tuvieran un comportamiento como el de él, sería otra Colombia”.



En el acto también estuvieron el alcalde de Cali, Maurice Armitage; Roberto Pombo, director de EL TIEMPO, y Ana María Ordóñez, directora de Defensa Jurídica Internacional, Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

