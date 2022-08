En el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (Dagma) informaron cuál podría ser el origen de la turbiedad que intensifica el color en el río Cali.

De acuerdo con la entidad, al parecer, todo se genera por el tratamiento de aguas residuales en la zona alta y montañosa del área rural, donde el tratamiento de aguas residuales no sería el más eficaz. El problema estaría en zona del corregimiento Montebello, en la ladera.



"Hemos observado espuma, hemos percibido olores, hemos observado una coloración especial", dijo .



"Es importante tener en cuenta varias situaciones. La primera de ellas, el río Aguacatal es uno de los principales afluentes que tiene el río Cali, pero a su vez el río Aguacatal tiene entre sus principales afluentes la quebrada El Chocho. Es así cómo el Chocho descarga sus aguas en el Aguacatal. Las incidencias que tenga la quebrada las vamos a ver reflejadas aguas abajo hacia el río Cali ", anotó.



Explicó que el corregimiento Montebello tiene cerca de 30.000 habitantes y que los mismos vierten sus aguas residuales en el quebrada El Chocho, de manera directa. "Además, en el corregimiento se encuentran en polígonos mineros, minas que no están funcionando, pero generan la situación ambiental.



"Solo hasta cuando se realice la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales Montebello y se implementen todos los sistemas que permitan captar y tratar el drenaje ácido de las minas de carbón de la ciudad se pondrá fin a los cambios en la coloración y la presencia de espumas en el río Cali", indicaron en el Dagma.



"Ante la alerta generada por el aumento de turbiedad, cambio de coloración, sedimentación en el río Cali en las últimas semanas, el Dagma a través de sus grupos de Recurso Hídrico y Laboratorio Ambiental han intensificado los operativos de inspección, vigilancia y control en el afluente, confirmando que esta contingencia se presenta por un aumento del drenaje ácido de las minas de carbón que descargan a la quebrada El Chocho. Este drenaje se mezcla con las aguas residuales a su paso por los corregimientos de Montebello y Golondrinas generando esta coloración e impacto a la cuenca", dicen en la entidad.



Francy Restrepo, directora de la autoridad ambiental caleña, señaló: “Desde el Dagma requeriremos a todas las entidades que tienen que ver a la solución definitiva de este problema ambiental, a que apropien los recursos, a que lleven a cabo los estudios necesarios y la implementación de las tecnologías requeridas para no solo colectar estos vertimientos sino brindarles un tratamiento efectivo y definitivo”.



Añadió que el impacto mayor por los vertimientos se genera en la zona rural del distrito de Santiago de Cali, la cual se encuentra en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Valle (CVC).



De acuerdo con la entidad ambiental de la capital del departamento, la autoridad ambiental en las zonas rurales es la CVC.



Pero enfatizaron en que Cali aunque no hay riesgo con el agua que los caleños consumen de la fuente del río tutelar en el oeste, el norte y en el centro, el Dagma estará pendiente de esta situación. Recalcaron la alerta.



"El Dagma envió copia del informe resultado de las visitas realizadas, para que la Corporación tome las medidas convenientes con el fin de mejorar las condiciones de la quebrada El Chocho, de tal manera que estas se reflejen en la calidad y condiciones del río Cali.



