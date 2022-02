¿Quién no sueña con poder viajar con su mascota a cualquier lugar del mundo? Pues esta es la historia de vida David Guzmán, el caleño que tomó la decisión de adaptarle un sidecar a su motocicleta Harley Davidson, para salir de paseo en compañía de sus mascotas.

Max es el nombre del Golden Retriever que encontró refugio en su dueño luego de perder a su mamá a causa de un ataque al corazón por los ruidos de la pólvora, el año pasado. Los caninos compartieron poco tiempo juntos, ya que a los 11 meses de edad fue cuando el Golden tuvo que vivir la partida de Luna, la primera perrita de David.



“Pienso que hay que salir con los animales y no siempre dejarlos en la casa. En el gremio motero tenemos la oportunidad de ir a muchos destinos”, expresó Guzmán.



El caleño trabaja en una empresa de amortiguadores en la autopista sur de la ciudad, por lo que en sus ratos libres su prioridad no solo ha sido darle una mejor calidad de vida a sus mascotas y robarle una sonrisa a las personas que los ven; si no brindarle una mano a los animales de calle que pasan por la necesidad de hambre.



Es así como, en compañía de Max, salen juntos a compartir croquetas por la ciudad cada vez que se les presenta la oportunidad de hacerlo.

Con el tiempo Max se ha dotado de más accesorios para sentirse más seguro y tranquilo en sus paseos. Foto: Juan Pablo Rueda

“Podemos salir con nuestros perritos y siempre usar los implementos de seguridad para que ellos tengan un viaje seguro. Por eso, hace tres años decidí instalar un sidecar a mi moto, de manera que pudiera viajar con mis mascotas sin problema”, dijo.



El accesorio que va atornillado a la moto, de manera que se pueda quitar y poner, tiene un costo entre los cinco y ocho millones de pesos, independientemente de lo que desee el conductor. Además, en necesario que los interesados tengan en cuenta que los accesorios se pueden usar solo con dos personas cuando la moto esta en movimiento.



Es así como Max es uno de los pocos caninos afortunados que cuentan con la posibilidad de sacar la lengua en la brisa que despeluca su pelaje cuando David sale de paseo con él.



Uno de sus paseos más importantes fue cuando conocieron Pereira juntos, en octubre del año pasado, donde recibieron un reconocimiento por originalidad, luego de emprender el recorrido de cuatro horas hasta la ciudad pereirana disfrazados de ‘Batman’ y ‘Superman’.

Para David, su mascota es un amigo terapeuta, lo que describe como un apoyo para la depresión y la ansiedad.



De manera que Max no solo está aumentando sus seguidores en redes sociales, además le brinda compañía a los niños en situación de discapacidad, como uno de sus vecinos en su conjunto.



“La cuestión no es hacernos famosos, yo quiero mostrar que ellos también pueden salir de paseo con nosotros, un cinturón de seguridad como el que uso también se puede emplear en un carro. Elemento importante porque ellos están expuestos a que uno frene bruscamente y el animal es el primer afectado”.



Antes de salir, David siempre se asegura de ponerle un chaleco para asegurar el cinturón que lo protegerá en el recorrido, además del uso de un casco, gafas, impermeable, luces y buenas ruedas para todas sus rutas. El cinturón de seguridad se puede usar con cualquier arnés y se consigue en una veterinaria.



“Salir con Max es una de las mejores aventuras que he tenido en mi vida. Yo creo que estaremos haciendo muchos kilómetros más”, señaló David.

