Hazañas de vida se vienen logrando en los quirófanos de uno de los centros hospitalarios del Valle del Cauca mejor posicionados en Colombia y en el mundo.



Hazañas como el haber sido pionero en el último año de uno de los trasplantes más complejos en el campo científico, tan complejo, que es más común en adultos que en niños.



Pero fue una menor, de 16 años, quien tuvo la segunda oportunidad de vivir cuando en la Fundación Valle del Lili, clínica privada en el sur de Cali, recibió intestinos, hígado y páncreas, todo al tiempo, gracias a la Unidad Funcional de Trasplantes de Órganos y Tejidos de este centro asistencial.

La clínica está ubicada en el sur de Cali. Foto: Cortesía de Fundación Valle del Lili

Todo empezó con un dolor abdominal. Los padres pensaron que podía ser gastritis hasta que en la clínica les indicaron que tenía un tumor en la cabeza del páncreas, afectando el intestino grueso y delgado, además del hígado.



El proceso para pasar al trasplante comenzó con extirpar el tumor en una cirugía de más de ocho horas, el 13 de diciembre de 2021.

Nuevamente entre la lista de los 250 mejores hospitales a nivel global por Newsweek aparece en el puesto 162 la Fundación Valle del Lili, que también se ubicó en el puesto No. 4 de Latinoamérica y No. 1 de Colombia. #OrgulloFVL



La noticia completa en: https://t.co/m2KJYEgfCY pic.twitter.com/ZGzVxjUTw3 — FundaciónValledelili (@FVLCali) March 5, 2023

Antes del 6 de julio de 2022 no se había logrado tal intervención en el territorio nacional bajo el nombre de trasplante multivisceral pediátrico, uno de los procedimientos más delicados con 40 años de haberse puesto en marcha por primera vez en el planeta. Fue por allá en 1983, en Pittsburg, en Estados Unidos.



Es por eso que el listado de más de 5.300 adultos y menores que quieren seguir viviendo por un trasplante continúa en aumento, interesados en ser operados en esta clínica.

La Fundación Valle del Lili ha sido reconocida por trasplantes en el país. Foto: Cortesía de Fundación Valle del Lili

"Somos un equipo pionero en Colombia en la realización de trasplante de órganos y tejidos", dicen en la Valle del Lili, mostrando cifras hasta octubre de 2022: 250 trasplantes de corazón, realizados desde 1996; 2.388 trasplantes de hígado desde 1995; 1.508 trasplantes de médula ósea, desde 1998; 1.113 trasplantes de hígado, desde 1996, y 37 trasplantes de corazón, desde 2015.



Es así que hoy la Fundación Valle del Lili aparece como la primera de todo Colombia en el ránking de 2.300 hospitales de todo el mundo, según World’s Best Hospitals 2023, publicado por Newsweek y StatistaCharts. La clínica alcanzó el puesto número 162, como lo resaltó la gobernación del Valle.



De allí que la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, se muestra orgullosa, al igual que la familia de la adolescente que recibió el trasplante multivisceral pediátrico y cuya vida es saludable.

Entre los mejores 2.300 hospitales del mundo, seis son del Valle del Cauca. Estos, además, están en el top 50 de mejores hospitales de Colombia, según el mismo ránking World’s Best Hospitals 2023”, afirmó la mandataria. "Felicitaciones a la Fundación Valle del Lili en Cali que logró consolidarse como el mejor hospital de Colombia en este ránking mundial”, señaló Roldán.



No es la primera vez que la Fundación Valle del Lili aparece posicionada en clasificaciones mundiales.



El año pasado, la Fundación Valle del Lili se ubicó entre los 150 mejores hospitales del mundo, según la misma clasificación de Newsweek.



En 2017 estuvo en el listado de América Economía, siendo tercera entre 49 hospitales del continente. Pero ya tenía ese puesto por tercer año consecutivo, en ese entonces. El segundo puesto fue para la clínica alemana de Santiago de Chile y el primero, para el hospital israelita Albert Einstein, de Sao Pablo, en Brasil.

El equipo humano es uno de los más experimentados. Foto: Cortesía de Fundación Valle del Lili

En 2021, la Fundación Valle del Lili quedó en el cuarto lugar y en el primer puesto de Colombia, según América Economía. En esa evaluación le destacaron eficiencia, mejoras en la dimensión de capacidad y la dimensión de experiencia y dignidad del paciente.



En la clínica también se muestran orgullosos por los avances en oncología y hematoncología, a nivel de Latinoamérica por los trasplantes de médula ósea y la mayor cantidad de consultas por telemedicina.

Hospital Universitario del Valle. Foto: EL TIEMPO

Otros hospitales

Roldán manifestó, también, que entre los mejores 50 hospitales de Colombia figuran entidades públicas de la región, como el Hospital Universitario del Valle (HUV).

¡Entre los mejores hospitales del mundo!✅🌎

El @HUVOficial es una de las instituciones de Colombia que figuran en el ranking World Best’s Hospitals 2022 de la prestigiosa revista norteamericana @Newsweek, esto gracias al fortalecimiento de la salud pública que avanza en el Valle pic.twitter.com/i0zihsH2yc — Gobernación Valle del Cauca (@GobValle) June 22, 2022

"Nuestro Hospital Universitario del Valle está entre los únicos hospitales públicos de todo el país y entre los mejores 50 de Colombia, algo que nos llena de orgullo porque gracias a un proceso de recuperación que se inició en 2016 y que continuamos en 2020 pasó de la quiebra e inviabilidad a ser hoy, ocho años después, uno de los mejores y reconocidos en el mundo”, enfatizó Roldán.

Instalaciones de la Clínica Imbanaco, en el sur de Cali. Foto: EL TIEMPO

En el ránking World’s Best Hospitals 2023 también fue incluida la Clínica Imbanaco, de Cali donde, de acuerdo con la mandataria: "Los médicos, especialistas y enfermeras me han atendido de la mejor manera durante los momentos más difíciles”.



Imbanaco también sobresale por los trasplantes renales. Esta clínica informó que viene haciéndolos desde 2010. El primer trasplante hepático con donante vivo, de adulto a adulto, en la institución se realizó el 21 de febrero de este 2023 y en 2022 hubo el primer trasplante hepático pediátrico, en este mismo estamento.



Estas clínicas son parte de la Regional 3 de Trasplantes de Órganos y Tejidos que reúne a reconocidos centros hospitalarios en todo el Valle, Cauca, Nariño, Risaralda y Quindío, dentro de la Red Nacional de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos, regulada por el ministerio de Salud. Mientras que la Regional 3 lo está por la secretaría de Salud departamental.



"Hemos trabajado en una mesa con la Regional 3, en la que logramos reunir a los coordinadores y jefes de las IPS trasplantadoras del Valle", dijo la subsecretaria de Aseguramiento y Prestación de Servicios de la secretaría de Salud departamental, Nora Elena Muñoz.



La clínica Occidente, en el norte de Cali, está entre las 10 primeras de Colombia en la misma escalafón del World’s Best Hospitals.



La clínica de alta complejidad Santa Bárbara, de Palmira, alcanzó el lugar 33.

La clínica Farallones es la cuarta mejor posicionada del Valle del Cauca. En el listado de hospitales del país ocupa el puesto 35.



Directivas de la Valle del Lili, HUV, Imbanaco, Occidente y demás instituciones resaltan la calidad y el empeño para seguir con más logros científicos.



CALI