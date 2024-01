La mujer de Terrón Colorado en Cali que clama por su esposo preso en Ecuador

Desde el barrio Terrón Colorado en la comuna 1 de Cali, María Isabel Peña Narváez pide por su esposo. Se encuentra recluido en una cárcel en Ecuador.



“Le pido al presidente Gustavo Petro que mi esposo sea de los 1500 trasladados que llegan a Colombia”, es el llamado de la mujer, quien desde hace cuatro meses salió del vecino país, “con una mano adelante y otra atrás”.



“Estoy empezando de nuevo en Colombia, no tengo trabajo, no tengo nada, duermo en casa de una vecina, en un mueble”.



En su clamor contó que teme por la vida de su cónyuge, “ya van tres veces que casi lo matan en la cárcel”.



“Está en la cárcel de Guayaquil, pasando trabajos, le quebraron la mano derecha, le quemaron los colchones, la ropa, lo tienen como un animal”.



Bryan Marcelo Bravo Rivadeneira es el nombre de su esposo.

Terrón Colorado. Foto: Archivo Particular

Desde la Asamblea del Valle del Cauca piden plan de contingencia ante deportación de presos

Diputados del Valle del Cauca expresaron su preocupación por la liberación de presos en la frontera colombo ecuatoriana.



“Es sumamente preocupante y nos debe llevar a tomar las precauciones necesarias, ya que es un tema de seguridad nacional que afecta a los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca siendo nuestro departamento uno de los inmediatamente afectados por su ubicación geográfica y cercanía con el vecino país”, expresó Mariluz Zuluaga Santa del partido Cambio Radical.



Por su parte, diputado Rafael Rodríguez del Centro Democrático, solicitó al Gobierno un plan de contingencia para abordar la deportación de 1.500 prisioneros colombianos desde Ecuador, propuesta hecha por la canciller de ese país, Gabriela Sommerfeld, desde el Foro Económico de Davos, Suiza.



"Las declaraciones del Gobierno ecuatoriano de una posible expulsión de colombianos que vienen teniendo un problema legal en ese país y que no sabemos a hoy cuál sería el plan de contingencia que tiene el Gobierno Colombiano, el Inpec, el Ministerio de Justicia, la Fiscalía”.

Hacinamiento en cárceles colombianas

Daniel Gutiérrez, director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), se pronunció sobre el tema y expuso la grave crisis humanitaria que se vive en las cárceles en Colombia, un panorama que empeoraría con la propuesta del mandatario ecuatoriano.



El funcionario indicó que en 2023 se registró un aumento del hacinamiento carcelario, alcanzando un 24,5%. El problema es de tal magnitud que muchas personas privadas de la libertad han tenido que ser recluidas en estaciones de policía ordinarias o unidades de reacción inmediata (URI), cuyos espacios no están destinados para detenciones largas y en las que hay un hacinamiento de alrededor del 130%.

Ecuador atraviesa crisis de seguridad

Noboa entregó nuevos equipos e implementos a la Policía de Ecuador. Foto: EFE

Habitantes de Guayaquil, ubicado al centro sur de la región litoral del vecino país, vivieron este 9 de enero atentados, incursiones armadas en hospitales y universidades, tiroteos, quema de autos, explosiones y la toma un medio televisivo.



Todo empezó cerca de las 14:00 hora local cuando un grupo de encapuchados asaltaron un canal de televisión mientras transmitía en vivo. Fueron más de 30 minutos de incertidumbre y horror.



Presentadores y trabajadores del estudio eran apuntados con armas cortas, largas, e incluso una ametralladora, todo ante la mirada de miles de espectadores que lo observaban desde sus casas.



A través de grupos de WhatsApp, las víctimas compartieron mensajes pidiendo ayuda. Temían que esas 13 personas que ingresaron violentamente a los estudios del medio televisivo TC Televisión, ubicado en el norte de Guayaquil, accionaran sus armas.



“Ayuda, nos quieren matar”, compartió un comunicador del canal pidiendo auxilio a la Policía.



Tras los momentos de pánico, la policía intervino y detuvo a los involucrados. Los señalados por esto son 12 ecuatorianos y un venezolano, entre los que se encuentran dos menores.



César Zapata, comandante general de la Policía de Ecuador, en su cuenta de X, señaló que a los capturados les fueron encontradas armas, explosivos y otros indicios.



El jefe policial informó también que se encontraron explosivos de tipo industrial, de los cuales uno es una granada de uso militar y el otro se utiliza en la industria minera, el cual estaba listo para ser activado.



Los capturados serán procesados por el delito de terrorismo.



Pero el terror no terminó ahí. En las horas siguientes, centros comerciales fueron saqueados, cinco hospitales y universidades atacadas, dos vehículos y dos motos incineradas. Fue una jornada violenta que duró cerca de hora y media.



Los hospitales en que se registraron incursiones armadas fueron el Teodoro Maldonado, Luis Vernaza, Hospital Guayaquil, de El Niño y Los Ceibos.



En la universidad de Guayaquil, estudiantes y profesores intentaban bloquear las puertas de los salones de clases para que así los agresores no pudieran acceder, mientras que otro grupo de personas de manera desesperada corrían para resguardarse. Todo quedó registrado en videos que circulan en redes sociales.



“Ante los momentos de conmoción social que se viven en el país, informamos a la comunidad universitaria que quedan suspendidas todas las actividades académicas y administrativas en todas las dependencias de la Universidad de Guayaquil, se procederá al sistema de teletrabajo”, informó la universidad en sus plataformas digitales.



Un balance entregado por el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, señala que la jornada violenta de este 9 de enero dejó ocho fallecidos, tres heridos (entre ellos un policía), automotores incinerados, ataques a 29 edificaciones y 14 detenidos.



Entre las personas que perdieron la vida, está Diego Gallardo, reconocido cantante ecuatoriano . De acuerdo a medios locales, fue alcanzado por una bala perdida disparada en uno de los enfrentamientos en las calles. Se dirigía a recoger a su hijo a la escuela.



“No hay palabras que puedan llenar un vacío para las personas que han perdido un ser querido hoy”, aseguró Álvarez.



“Son momentos duros, pero cuando la calle se pone dura, solo los duros caminan, y aquí estamos”, agregó el alcalde de los guayaquileños.



Sin embargo, en un comunicado posterior emitido por la Policía de Ecuador, se informó de la muerte de tres personas más, entre ellos dos agentes, lo que ascendería la cifra de muertos a 11.



Los uniformados, identificados como Alex Taday y Luis Guanotuña, fueron asesinados en la localidad de Nobol, región de Guayas.



Ocho de estas muertes serían una motivación tipo criminal, otra una muerte colateral y dos por violencia interpersonal.



“Este es el sacrificio que juramos a la patria y no descansaremos hasta dar con los responsables de este hecho criminal”, indicó el cuerpo policial a través de sus redes sociales.



La Empresa Pública Municipal Segura EP recibió desde las 14:00 a las 16:00 un total de 1.932 llamadas y 650 emergencias.



Toda esta seguidilla de acciones violentas sería en respuesta al anuncio del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, luego de haber decretado su primer estado de excepción y toque de queda nocturno.



Noboa, quien ejerce este cargo desde noviembre de 2023, tomó esta decisión por la fuga de la penitencia del Litoral, de Adolfo Macías, alias ‘Fito’, cabecilla de la banda de los Choneros y quien cumplía una condena de 36 años de cárcel por asesinato, narcotráfico y otros delitos. Autoridades le atribuyen nexos con el cartel mexicano de Sinaloa.



El comandante de las Fuerzas Armadas de Ecuador, el almirante Jaime Vela, manifestó este martes que “los sucesos de hoy son la muestra de que las acciones y decisiones emprendidas por el Gobierno nacional afectan gravemente a las estructuras criminales, ya que, como respuesta, han desatado una ola de violencia para atemorizar a la población, cometiendo actos sangrientos y sin precedentes, pero, a pesar de su brutal maldad, este intento fracasará”.



Aseguró que las fuerzas de seguridad están “actuando con firmeza y contundencia” y le dijo a la ciudadanía que tengan “plena convicción de que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional cumplirán con su juramento de defenderlos con sus vidas si fuera necesario”.



Es tanta la violencia que envuelve a Guayaquil en los últimos años que en 2023 quedó en el puesto 24 como una de las ciudades más violentas, listado elaborado por Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia Penal de México.



Ecuador cerró el año pasado con más de 7.800 homicidios y 220 toneladas de droga incautadas, nuevos récords en esta nación ubicada entre Colombia y Perú y de 17 millones de habitantes.



El presidente Noboa ha señalado que su país se encuentra en estado de guerra y aseguró que no piensa negociar ni ceder ante estos grupos, a los que ha calificado como "terroristas". Declaró conflicto armado interno y ordenó a las Fuerzas Armadas acciones para luchar en contra de las organizaciones criminales. Fue declarado estado de emergencia por 60 días.

Anuncio de Presidente ecuatoriano de enviar 1.500 presos a Colombia

El presidente Noboa anunció que enviará 1.500 presos colombianos que están en cárceles de su país, sin contar con los detenidos de otras nacionalidades como peruanos y venezolanos que también espera enviar a sus respectivas naciones, previo acercamiento con sus respectivos gobiernos.



En Bogotá, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, avisó en la víspera que Bogotá ya había sido avisada del interés de Quito de remitir los presos colombianos, dado que parte de la desestabilización en ese país se produjo en los centros carcelarios.



"Tenemos plena disposición a cooperar en una situación que puede tener un talante humanitario que personas colombianas condenas y privadas en Ecuador puedan pagar la pena que les falte en una cárcel cerca de su entorno familiar," advirtió el jefe de la cartera de Justicia.

Michel Remoleroux

CAUCA