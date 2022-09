En una cárcel de la ciudad italiana de Nápoles permanece desde hace un año el exdelantero del América de Cali, Ánthony de Ávila. Su esposa, Lyda Valenzuela, acaba de llegar de un viaje en el que lo visitó y, en declaraciones a medios locales, habló sobre los avances del caso.

Al histórico de la mechita lo capturaron en septiembre de 2021 por narcotráfico, por hechos que supuestamente cometió en el año 2001.



EL TIEMPO informó en su momento que el 'pitufo' fue arrestado en la céntrica plaza Enrico De Nicola de Nápoles y llevaba la camiseta escarlata del club en el que figura como máximo goleador histórico con 208 tantos.



Davide Della Cioppa, jefe de la comisaría de policía encargada de la detención, le dijo a AFP que la policía había sido alertada de la presencia de sudamericanos que llegaron a esa ciudad del sur de Italia para encontrarse con traficantes locales.



"Afirmó ser un turista, pero cuando se le preguntó dónde se alojaba, respondió que en la estación (del metro)", lo que despertó las sospechas de los uniformados, agregó Della Cioppa.



Tras llevarlo a un puesto de policía, las autoridades italianas descubrieron que De Ávila, de 58 años, había sido condenado a prisión en 2004 por narcotráfico.

Esta es la primera imagen que se conoce de la captura de Anthony el ‘Pitufo’ de Ávila. Foto: Policía

¿Qué dijo su esposa?

Valenzuela, su esposa, habló con El País de Cali y dio detalles acerca de cómo se encuentra el exfutbolista y en qué va el proceso judicial.



"Pensé encontrar a Ánthony derrotado, desanimado, pero al contrario, lo vi fuerte; antes fue él quien me dio ánimo a mí, me dijo que estuviera tranquila que todo se iba a aclarar y él iba a salir de la cárcel", apuntó la mujer.



Sobre las circunstancias en las que lo capturaron dio una versión distinta a la que ofrecieron las autoridades en su momento: "Él regresaba a Colombia el 22 de septiembre del 2021 y como se le perdió el pasaporte, puso la denuncia y ahí lo detienen por un caso que dicen que sucedió en el 2001".



En cuanto a la defensa, aseguró que el abogado del samario está trabajando en el caso y les pidió que estuvieran tranquilos porque "hay cosas que juegan a favor de Ánthony para que se dé su libertad".

Ánthony de Ávila marcó su último gol a los 46 años, en 2009. Foto: Leonardo Castro / Archivo EL TIEMPO

Pero, sobre la financiación de los gastos a los que han tenido que incurrir, aseguró que les ha tocado sacar dinero de todas partes porque las promesas que les hicieron se incumplieron.



"Me cansé de tocar puertas, de pedirle ayuda a mucha gente, exjugadores que compartieron con Ánthony, directivos, entrenadores, hinchas, políticos... dijeron que nos iban a ayudar, pero nunca más aparecieron. Otros ni contestan el teléfono", dijo Valenzuela.



Y continuó: "Me siento sola. Ese amor que le profesaban a Ánthony cuando era jugador y después de su retiro, no lo veo; pero Dios sabe cómo hace sus cosas".



Finalmente, reveló lo que han tenido que hacer para pagar los honorarios de la defensa: "Nos tocó reunirnos la familia en Santa Marta y hemos tenido que vender propiedades para recolectar parte de lo que cobra la defensa de Ánthony... aún falta, pero no tenemos de dónde sacar más".



CALI