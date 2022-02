La reconocida actriz colombiana de películas para adultos Esperanza Gómez le solicitó a la Alcaldía de Cali esclarecer los hechos en donde la denuncian por hacer parte de una obra que se construye en la capital vallecaucana.

Según información entregada por el director de Planeación Municipal de la ciudad, Roy Alejandro Barreras, la actriz colombiana no cuenta con los permisos requeridos para adelantar una obra conocida como 'Diamond Girls', edificio que sería parte de una agencia de modelaje con la que Gómez habría tenido vínculos laborales.



(Le puede interesar: Tras accidente que dejó 2 muertos, sindicato del Metro exigió más seguridad)

Hemos solicitado a la Sudirección de Inspección y Vigilancia de @SeguridadCali @Dranguet ejercer el control a la obra sin licencia que adelanta @EsperanzaGomez @diamondgirlsco en la Av. Sexta. Los pórticos de la Av. Sexta son un valor arquitectónico que debe ser protegido pic.twitter.com/WBpDl4dG8v — Roy A. Barreras (@RoyAlejandroB) February 15, 2022

No obstante, la actriz respondió a través de sus redes sociales que esta obra que se construye en la avenida Sexta de la ciudad no tiene ninguna relación con ella.



"Quiero informarle a toda la opinión pública, a la @alcaldiadecali y en especial al secretario de infraestructura de Cali señor @royalejandrob que a la fecha del día de hoy y desde hace varios meses no tengo ninguna relación laboral, contractual ni soy propietaria del establecimiento de comercio denominado @diamondgirlsco (sic)", escribió en su cuenta de Twitter.



(Lea también: Avión ambulancia se salió de la pista en aeropuerto de San Andrés y chocó)

Quiero informarle a toda la opinión publica, a la @alcaldiadecali y en especial al secretario de infraestructura de Cali señor @royalejandrob que a la fecha del día de hoy y desde hace varios meses no tengo ninguna relación laboral, contractual, — Esperanza Gomez (@EsperanzaGomez) February 16, 2022

Esperanza Gómez le solicitó, además, al funcionario de la Alcaldía de Cali remover el tuit donde la señala de estar vinculada con la obra y pidió a la administración local aclarar lo más pronto posible esta situación.



"El establecimiento de comercio denominado @diamondgirlsco no es de mi propiedad, desde hace tres meses el mismo fue cedido, desligándome de cualquier tipo de responsabilidad", aclaró Gómez.



(Además: Lina Tejeiro y Andy Rivera, ¿de nuevo están juntos?)



Por último, la figura pública puntualizó: "Cualquier manifestación que busque lesionar o causar perjuicio a mi honra y afecte mi reputación, será puesta en conocimiento de las autoridades competentes y defendida de manera acérrima".



Hasta el momento, la Alcaldía de Cali no se pronunciado sobre la respuesta de la actriz.

También le puede interesar:

- Abren investigación contra profesor que estaría dando clases borracho



- Christian Nodal y Belinda: ¿el artista borrará los tatuajes tras ruptura?



- Simon Leviev, el ‘estafador de Tinder’, quiere tener un ‘reality’ de citas



TENDENCIAS EL TIEMPO