El muerto al que velan desde hace 8 días a la espera de que resucite

Toda una romería se ha formado en una casa del barrio Puertas del Sol, en el Distrito de Aguablanca, por una velación que lleva una semana y de la cual vecinos y curiosos han sido testigos.

Se trata del cuerpo de un ciudadano de nacionalidad venezolana que respondía al nombre de César Alexis Blanco, quien fue asesinado hace ocho días en el oriente caleño. Desde entonces, allegados lo han venido velando e inyectando formol porque, como lo afirmaron, esperan que literalmente resucite a las 2 de la tarde de este martes 18 de diciembre.

"Estaba tomándose una gaseosa en una esquina y llegó un muchacho y le disparó", dijo uno de los creyentes en que resucitará esta tarde.



"Que Dios haga lo que Dios está haciendo. Si Él quiere es posible. Aquí va a pasar lo que Dios quiera. No lo que usted quiera, sino lo que Dios decida", dijo otro de los asistentes en la velación, a donde siguen llegando más personas sorprendidas.

Que Dios haga lo que Dios está haciendo. Si Él quiere es posible. Aquí va a pasar lo que Dios quiera. No lo que usted quiera, sino lo que Dios decida FACEBOOK

TWITTER

"Yo he sentido milagros. Nosotros le creemos", dijo uno de los allegados que pertenece a la congregación con el nombre Cueva de Adulam, en la cual, hay colombianos y venezolanos. El hombre reiteró, como la mayoría de quienes están en torno del cuerpo, que esperan este milagro: "Dios tiene poder y hay que creer", repitió.



El caso no solo ha atraído la mirada de curiosos en una romería que sigue aumentando en esta zona del oriente de Cali. También de las autoridades que acudieron al sitio, entre ellas, funcionarios de la Secretaría de Salud del municipio para evaluar las condiciones de salubridad.



Algunos de los vecinos sorprendidos indicaron que están tan extrañados, pero a la vez respetan los credos de cada persona. No obstante, resaltaron que esperar la resurrección de un ser humano sería el segundo caso en 2018 años, después de la venida de Cristo, para quienes son católicos o creyentes en Jesús y en Dios.



CALI