Esmalte vegano: la apuesta de empresa vallecaucana para el 2024

El esmalte de uñas vegano es aquel elaborado de productos orgánicos, de ingredientes completamente naturales. Esta es una de las apuestas de una empresa vallecaucana para este 2024.



La compañía cosmética que busca empoderar a las personas con esta tendencia es Krika Cosmetics.



“Este esmalte lleva por nombre “Krika” y está disponible para todos aquellos que buscan unirse a la revolución de la belleza ética, quienes deseen recibir la aplicación de este producto podrán hacerlo en todas nuestras tiendas del país de manera gratuita, solo deben consultar las fechas de Cali y Bogotá en nuestra página web”, afirmó Camilo Zuluaga, CEO de Krika Cosmetics.



La empresa caleña se ha asociado con Masglo para crear un esmalte vegano que busca resaltar y empoderar a las personas a través de este llamativo tono: el fucsia.



Zuluaga afirmó que esta colaboración estratégica surge en respuesta a la creciente demanda de productos de belleza sostenibles y éticos.



“Ya que los consumidores modernos no solo buscan colores vibrantes y duraderos en sus esmaltes, sino que también exigen transparencia en los ingredientes utilizados y la promesa de que ningún animal ha sufrido en el proceso de fabricación”.

Krika Cosmetics. Foto: Krika

El nuevo esmalte tiene las etiquetas “Cruelty Free” y “13-Free Fórmula”, lo que garantiza que no es testeado en animales y que no cuenta con 13 químicos tóxicos que son comunes en algunos esmaltes tradicionales.



Así mismo, agregó que si bien el color fucsia ha sido tradicionalmente usado por mujeres, en la actualidad cada vez más hombres deciden usar este tono en sus uñas, ya sea como color base o para la decoración.



“Este esmalte no es solo un producto para embellecer las uñas; es una herramienta de empoderamiento. Inspirado por el poder, la gracia y la diversidad de las mujeres colombianas, el fucsia se convierte en un medio para transmitir un mensaje de autoconfianza y determinación para ambos géneros”, puntualizó Zuluaga.



De acuerdo con proyecciones de la firma Statista, se estima que durante este 2024, los ingresos de la industria de uñas llegarán a los US$12.470 millones a nivel global, con un crecimiento anual del 3,60%.



Por otra parte, según un estudio de la empresa de investigación de mercados, Informes de Expertos, se espera que la cosmética vegana crezca a una tasa compuesta anual de alrededor del 10% hasta 2027. Con este crecimiento, podría alcanzar un valor de US$20.000 millones para ese año.

Krika Cosmetics. Foto: Krika Cosmetics.

MICHEL REMOLEROUX

Cauca