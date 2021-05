'Esmad entró violento a despejar vía y había acuerdo humanitario'

El alcalde de Calima El Darién, Martín Mejía, dijo que unidades del Escuadrón Antidisturbios (Esmad) de la Policía habría cometido presuntos excesos de poder hacia la ciudadanía, incluyendo indígenas, hechos que dejaron tres heridos.

"El Esmad entró de una forma violenta para abrir la vía. No es justo que nosotros los alcaldes quedemos en la mitad, que vayamos a dar la cara y buscar la solución de un problema y luego quedemos como los malos del paseo", sostuvo el alcalde de este municipio en el centro vallecaucano y un atractivo turístico por el lago del mismo nombre.



Explicó que ya se había acordado con los manifestantes un corredor humanitario para traslado de alimentos, oxígeno y medicinas, fue un acuerdo en el que también está la comunidad internacional.

Sin embargo, según Mejía, el Esmad habría llegado con violencia para despejar el paso, lo que generó choques que dejaron heridos a dos indígenas emberas chamí y a un campesino de la población.



"Hago un llamado a respetar la vida. Estos muchachos no están armados y no tienen cómo defenderse. Esta no es la forma de hacer la paz", dijo Mejía y es el mismo llamado de los alcaldes en el Valle, entre ellos, el de Cali, Jorge Iván Ospina.



Ospina le recordó el jueves al ministro de Defensa, Diego Molano, que estos corredores humanitarios son resultado de acuerdos pacíficos con la comunidad que está ejerciendo su derecho a la protesta con la Gobernación, la Arquidiócesis, la ONU, la OEA y otros garantes de derechos humanos. El mandatario dijo que estos manifestantes son distintos de los que han causado miedo, con ataques, quemas y disparos hacia la población.



"Grupos armados están buscando desestabilizar la institucionalidad bajo una nueva doctrina de guerra para crear anarquía. Cai está bajo ataque", dijo Ospina.



El miércoles, Alcaldía de Buga rechazó gases lacrimógenos y presuntos abusos hacia la comunidad de los barrios Aures y Palo Blanco de esta localidad del centro del Valle del Cauca. Hubo niños y ancianos que salieron afectados.



