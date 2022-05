Desde el pasado jueves se iniciaron las obras de restauración del complejo religioso San Francisco en Cali por parte de los jóvenes que integran la Escuela Taller de Popayán, programa del Ministerio de Cultura.

"Después de evaluar y revisar la parte interior del templo, no sé observan grandes daños. La idea es poder cubrir para que el agua no haga más daño. Hay que desmontar una buena parte de la cubierta y desmontar el pedazo de viga que colapsó, ya esto se está trabajando con los ingenieros", expresó la directora de la Escuela Taller de Popayán, María Eugenia Velasco.



Luego la caída de una estructura de la iglesia de San Francisco, según el primer informe técnico liderado por la dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura, se determinó que la restauración de este bien de interés cultural tendrá un costo de $1.000 millones.



“Todos tenemos la disposición de aportar para adoptar las medidas necesarias de manera urgente. Por esto, el Ministerio de Cultura se ha comprometido con aportar $500 millones, $250 millones, la alcaldía de Santiago de Cali y $250 millones, la Gobernación del Valle del Cauca. El Ministerio de Cultura, también trabaja en la restauración de los bienes patrimoniales en el país, a través de las Escuela Taller como la de Popayán que ha sido creada para formar jóvenes en la restauración de bienes de interés cultural nacional”, manifestó la ministra de cultura, Angélica Mayolo Obregón.



Adicionalmente, la Ministra de Cultura resaltó que “la inversión del Ministerio será para aportar en esta rehabilitación, pero también, para formar jóvenes de la ciudad de Cali para que queden con todas las capacidades técnicas para rehabilitar otros bienes de interés cultural, porque entendemos que no solo esta iglesia tiene este desafío. Sabemos que en la ciudad, por supuesto, es necesario dejar ese capital humano con capacidades para la rehabilitación de otros bienes patrimoniales”, añadió Mayolo.



Es importante señalar que de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2358 de 2019, artículo 1 el mantenimiento de la Iglesia de San Francisco, Bien de Interés Cultural de la Nación (BIC), corresponde a su propietario la Iglesia Católica, a través de la comunidad de la Orden Franciscana.



El arzobispo coadjutor de Cali, monseñor Luis Fernando Rodríguez, agradeció porque no hubo víctimas a causa del derrumbe parcial de la iglesia de San Francisco, ocurrido el pasado martes 24 de mayo alrededor de las 10 de la noche.



“Fue una cuestión imprevista, nunca imaginamos que se iba a tener un accidente de esta naturaleza. Damos gracias a Dios que no hubo víctimas, que no hubo lesionados”, expresó Monseñor.

