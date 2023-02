A uno de los 108 monos que llegó a un hogar de protección animal en San Emigdio, zona rural de Palmira, le falta uno de sus ojos.

Sin embargo, está comiendo mejor, al igual que los demás, algunos de los cuales están muecos y otros con antiguas fracturas, amputaciones de algunos dedos y otras viejas lesiones.

Esta fue parte de una de las evaluaciones de veterinarios en el traslado de los animales, el pasado 17 de febrero, en cinco camiones que fueron acondicionados para que el viaje de los mamíferos, desde el área rural de Cali hasta el hogar que la Corporación Autónoma Regional del Valle (CVC) maneja en Palmira, no les generara estrés.



Fue quizás el operativo más grande de su tipo en el país tras acusaciones de presunto maltrato animal, como lo describieron funcionarios de la CVC y del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma), de la Fiscalía, que retiraron a los animales con la Policía y hasta el Ejército.

Los primates llevan más de una semana en su nuevo refugio, luego de la decisión que esta autoridad ambiental en el departamento tomó al ordenar la suspensión de las actividades en el Centro de Investigación Científica Caucaseco Limitada, en el corregimiento caleño El Hormiguero.



Este es un laboratorio que abrió sus puertas, de la mano de la Fundación Centro de Primates (Fucep), en esa zona rural a 30 minutos del casco urbano de la capital vallecaucana y sobre la vía a Puerto Tejada (Cauca), en noviembre de 2007. En ese entonces y entre el sonido de mosquitos, el ministro de Protección Social del gobierno de Álvaro Uribe, Diego Palacio, inauguró el laboratorio para trabajar e investigar enfermedades tropicales, entre ellas, la malaria, contando con el apoyo en recursos del Gobierno Nacional y de países, como Estados Unidos y de la Unión Europea, a lo largo de estas dos décadas.

Pero los cuestionamientos sobre presunto maltrato animal con el centenar de monos para posibles experimentos en estas instalaciones, según la CVC, empezaron con la alerta por parte de la organización no gubernamental Personas por el Trato Ético a los Animales (Peta), el Movimiento Animalista del departamento, Conexión Animal y la Federación de Liberación Animal, así como por el anuncio del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y de la Fiscalía de iniciar respectivas investigaciones.



La CVC ordenó una medida preventiva en casos de flagrancia, emitida por resolución de la corporación que también conlleva un proceso jurídico contra Caucaseco para determinar futuras sanciones.



Según la CVC, en aquel viernes del traslado de los 108 monos, “la valoración veterinaria detalló algunos graves hallazgos, como amputaciones, fracturas antiguas y lesiones cutáneas de algunas falanges (dedos), presencia de sarro, desgaste, fracturas y ausencia de piezas en la dentadura, así como lesiones cutáneas en labios”.

Retiro de los animales del laboratorio científico. Foto: CVC

En la entidad también indicaron que “en uno de los individuos se registró la ausencia de globo ocular, con presencia de material purulento, así como en otros se encontraron lesiones y opacidad en cornea. Igualmente, se hallaron regiones alopécicas, dermatitis e hiperqueratosis en algunos primates y un individuo de Aotus sp. presenta inflamación, necrosis cutánea y fractura de la segunda falange del tercer dedo del miembro torácico izquierdo, el cual tuvo que ser intervenido quirúrgicamente”.



“Se ha hecho una planificación rigurosa desde lo técnico, lo científico, lo jurídico y lo administrativo para garantizar el bienestar de los animales”, dijo el director de la corporación ambiental, Marco Antonio Suárez.



“También se hicieron pruebas genéticas para conocer la procedencia de los mismos y pensar, más adelante, en dónde pueden tener un sitio en el que permanezcan hasta el fin de sus días”, anotó Suárez.

El director de la CVC agregó que es importante destacar que se realizó un plan de manejo en compañía de muchos especialistas de la región y de otros países, a quienes acudieron para que los primates tengan un plan de alimentación balanceada y se generen condiciones para que su comportamiento sea el adecuado.



“Así como la CVC adelanta un proceso administrativo, la Fiscalía, a través del Gelma, adelanta un proceso por la posible comisión de delitos contra la vida, la integridad física y emocional de los primates albergados en este centro”, dijo Alejandro Gaviria H., fiscal coordinador del Grupo Especial para la Lucha Contra el Maltrato Animal, Gelma, de la Fiscalía General de la Nación.



El fiscal también habló “de una posible experimentación ilegal y también un posible aprovechamiento ilícito de los recursos naturales. Las entidades deben prepararse para tratar temas ambientales y garantizar que los animales que estén bajo el cuidado de particulares tengan en las mejores condiciones, porque son seres sintientes y es un tema de corresponsabilidad y solidaridad entre el individuo, la sociedad y el Estado. Ha sido uno de los operativos más grandes que implica el rescate de fauna silvestre”.

La Fiscalía y la CVC investigan cómo desde 2007 habrían pasado por Caucaseco, alrededor de 400 animales, no solo primates, también serpientes, conejos y roedores.



Pero el escándalo se ha centrado, particularmente, en la tenencia con presuntas irregularidades, según la CVC, de 112 monos, de los cuales, 106 son de la especie aotus griseimembra y los otros 6 son saimiri cassiquiarensis.



No obstante, el operativo arrojó un conteo de 108 monos retirados, por lo que la diputada del Valle Catherine Morales y el concejal de Cali Terry Hurtado, ambos defensores de animales, se preguntan qué pasó con los otros cuatro primates.



Por ahora, no hay respuestas de las directivas de Caucaseco ni tampoco han demostrado aún a la CVC tener las respectivas autorizaciones para realizar investigación científica y de zoocría de animales, de acuerdo con lo expuesto en la medida preventiva de la entidad ambiental.



En el documento se resalta que “la Fundación Centro de Primates Caucaseco desde enero de 2013 dejó de contar con permiso de investigación científica para adelantar los ensayos con los monos del género aotus y no realizó nunca trámite alguno para legalizar el proceso reproductivo para poder contar con crías nacidas en cautiverio, las cuales igualmente son sometidas a los ensayos ya mencionados”.

No obstante, con base en la información de la ONG Peta, los experimentos con animales como primates habrían empezado en 2003.



La CVC también informó: “En la actualidad no se conoce el origen ni la legalidad de la tenencia de los seis individuos de saimiri cassiquiarensis, no hay un documento que demuestra que su tenencia y adquisición es de forma legal y si lo eran porque no fueron entregados a la CVC oportunamente”.

Según este estamento, de los 112 que se tenían estimados en un comienzo se trasladaron 108 y no quedó ninguno en Caucaseco, debido, como lo enfatizaron en la CVC, a “inadecuadas condiciones de tenencia, falta de cuidados y, espacios adecuados en su cautiverio en que se encuentran los primates aotus griseimembra, teniendo en cuenta que de una parte al realizar el ingreso a los recintos y hacer uso de iluminación se altera su comportamiento nocturno que está asociado a las características de su especie en estado salvaje”.



Además, “porque en el espacio de cautiverio se encuentran jaulas donde están ubicados grupos de hasta cuatro individuos por jaula junto a los elementos de la misma, limitando su movimiento”. Se rechazan, a su vez, “las inadecuadas condiciones de aseo en los recipientes introducidos y nichos en cada jaula, en los cuales se observó suciedad y cantidad considerable de excrementos adheridos a las superficies de estos recipientes, lo que evidencia que la limpieza de las jaulas o el cambio de los elementos no es frecuente y por la falta de adecuada ventilación”.



De acuerdo con la CVC, en el centro de investigación tampoco han demostrado la existencia “de registros documentales o similares y de permisos sobre el número de primates que fueron ‘cazados’ y movilizados hasta la sede del centro de investigaciones en la ciudad de Santiago de Cali, ya que no entregaron ninguna documentación al respecto”.



Al parecer, según datos de la Fiscalía, los monos eran provenientes de La Mojana, en Sucre.



A biólogos y expertos de la CVC les preocupa también no conocer qué pasó con otros 21 primates que estuvieron en el centro de investigación para experimentos, pues no hay razón de ellos o si fallecieron y en qué condiciones. Se reseñó la “desaparición de 21 individuos de la especie de aotus griseimembra e inexistencia de registros documentales o similares sobre su destino o ubicación, que faltan respecto del número de individuos existentes contabilizados en un número de 127 en la visita practicada el 24 de noviembre de 2021, y los contabilizados en la reciente visita, el 16 de enero de 2023, cuando se contabilizaron 106 individuos, estableciéndose un faltante de 21”.



Se explicó, además, que entre “2019 y 2021 se realizaron tres experimentos con grupos de primates de 12 individuos, lo que da un total de 36, pero "no entregaron ninguna documentación al respecto”.



De esas prácticas, de acuerdo con la entidad, tres individuos primates de la especie aotus griseimembra desaparecieron y no habría registros documentales o similares sobre su destino o ubicación, "en razón de que al momento de la visita se contabilizaron en el recinto de primates experimentados solamente 33 individuos, cuando en la realidad deberían de existir 36”.



La CVC indicó que tampoco existen “registros documentales o similares sobre el destino o ubicación de los primates que ya cumplieron con el ciclo de experimentación por su edad, como tampoco se tiene registro del número de individuos primates ni otra información sobre el estado en que se encuentran por la edad, ya que no pueden usarse en experimentos”. No es claro “el número de monos muertos fallecidos ni número de monos nacidos en cautiverio, ya que no entregó ninguna documentación al respecto”.

Así mismo, la entidad ambiental cuestionó la “inexistencia de registros documentales o similares sobre el número de primates fallecidos y las actas de necropsia o similares que indiquen sobre las causas del fallecimiento, ya que no entregaron ninguna documentación al respecto”.



Tampoco se conoce “registro documental o afines que evidencie una historia clínica y científica individual, que permita establecer el estado de salud, el tipo de ensayos o experimentos practicados o el tipo de medicamentos o sustancias aplicadas a cada uno de los primates, hojas de evolución, elaboración de etogramas que permita conocer el estado de cada ejemplar, ya que no entregaron ninguna documentación”.



Se cuestionó, además, “la inexistencia de registro documental de las hojas de vida del personal que tiene a cargo el cuidado de los primates que evidencie la experiencia requerida para el manejo y cuidado adecuado de fauna silvestre, además de la confirmación de que el personal actual a cargo de estas actividades no cuenta con la experiencia que certifique la preparación y experiencia”.

El biólogo Gustavo Alberto Trujillo, de la CVC, expresó que se impuso un plan de manejo de los animales, mientras se encontraba el nuevo albergue. “Se realizaron visitas periódicas, se revisaba que se esté cumpliendo el plan de manejo, que se esté desarrollando la alimentación adecuadamente, el manejo del aseo”, aseguró el funcionario.



El concejal Hurtado y la diputada Morales han seguido atentos al caso.



“Todos los primates fueron valorados y se les realizaron las pruebas genéticas y de patógenos, con los cuales se busca verificar si podrían haber sido víctimas de caza ilegal y si, tras un proceso de rehabilitación, serían aptos para ser liberados”, sostuvo la diputada Morales. “Los resultados de los mismos serán conocidos próximamente. Además, se informó por parte de la CVC que se trabaja en la adecuación de un nuevo lugar donde los animales serán reubicados”, anotó la asambleísta.

El concejal Hurtado le hizo un llamado a la secretaría de Seguridad de Cali para que haga efectivo el sellamiento de las instalaciones de Caucaseco.



En la alcaldía de Cali respondieron que esperan el avance de las investigaciones y, en este caso, de nuevas decisiones de la CVC como autoridad ambiental encargada.



“Le exigimos a la CVC que saque a los animales de este centro, que pongan en un lugar seguro y que investiguen posibles delitos ambientales”, dijo Carol Ruiz, activista de la Federación de Liberación Animal, cuando conoció las denuncias sobre la tenencia de estos mamíferos.



En el Ministerio de Ciencia informaron que “se está realizando un levantamiento de información interna relacionada con los soportes de supervisión y seguimiento de estos proyectos”.



En el Ministerio pidieron a las directivas de Caucaseco, un pronunciamiento público, pues hasta ahora no lo han hecho.



Según Minciencia, se pretende aplicar el debido proceso, analizando los descargos de quienes están al frente de este centro de investigación que en el transcurso de 16 años.

También se indaga que el centro habría recibido más de $ 30.000 millones de Colciencias y unos 17 millones de dólares, es decir, alrededor de $ 83.000 millones de la comunidad internacional, como institutos de salud de Estados Unidos.



EL TIEMPO se comunicó con una de las firmas aliadas de Caucaseco, cuyas directivas son las mismas del centro de investigación para conocer su postura. Respondieron que el representante legal estaba de viaje.



El periódico se volvió a comunicar. Se sigue atento a una respuesta.

CALI