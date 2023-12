Escándalo por presunto abuso sexual salpicaría a miembro de gabinete de alcalde de Cali

Un escándalo se registra ahora en la alcaldía de Cali. En este caso, hay una denuncia que se hizo ante la Personería por parte de una mujer que asegura haber sido abusada sexualmente y que también habría llegado a la Fiscalía, en la Unidad de Caivas, en Buga.



El caso señala a uno de los secretarios del gabinete de Jorge Iván Ospina, como su presunto agresor.

Esta denuncia fue alertada en redes sociales por el periodista Camilo Chará.



Los hechos habrían ocurrido el pasado 17 de septiembre. Según la denunciante, eran las 4:10 a. m. de ese domingo.



"Abusó sexualmente de mí, dejando en claro que en ningún momento hubo ni la más mínima señal de aprobación o consentimiento de mi parte", se lee en la denuncia que, además, está circulando en redes sociales, pero sería real de acuerdo con fuentes oficiales.



El caso se habría registrado en una finca en el lago Calima, donde se habría realizado una fiesta de amigos, celebrando un cumpleaños, al cual acudió el funcionario.



La víctima en la denuncia asegura que se encontraba en estado de alicoramiento.



La denunciante señala en el documento que habría ingresado a una habitación a recoger sus objetos personales, donde había dos personas durmiendo y allí se habría cometido el presunto abuso.



"(...) también ingresa a la habitación, me desviste y abusa sexualmente de mí".



La denuncia en la Personería tiene fecha del 20 de septiembre.



"(...) tomó la decisión de no parar, hacer caso omiso a lo que le pedían las personas que se encontraban en la habitación y continuar abusándome hasta que quiso", se lee en la denuncia.



En el documento difundido se lee que la denuncia también llegó a la Fiscalía, en la Unidad Caivas de Buga, donde el funcionario sería supuesto indiciado por el presunto delito de acceso carnal o acto sexual abusivo con incapaz de resistir.



EL TIEMPO consultó con la directora jurídica de la Alcaldía, María del Pilar Cano, quien manifestó que no se encontraba en la ciudad y volvía este lunes.



EL TIEMPO también llamó al número telefónico del funcionario y dejó mensajes, sin tener respuestas hasta ahora. Personas allegadas al secretario indicaron que no dará declaraciones sin un abogado.



La concejala Ana Erazo se pronunció: "Nuestro rechazo a este tipo de situaciones sigue siendo rotundo y de acompañamiento, por supuesto, a la victima y su fortaleza para denunciar. A la Fiscalía pedimos celeridad en el proceso. Y lamento profundamente que la Personeria de Cali y la alcaldíaconocieran de esta situación y no hubieran apartado al secretario de su cargo, aún en el marco de la presunción de inocencia".



Protección a la víctima, cero silencio en este tipo de hechos tan graves y transparencia en el proceso judicial.



CALI