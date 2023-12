Renunció secretario de Cultura de Cali; lo investigan por presunto abuso sexual

"Me permito comunicar que he presentado mi renuncia al cargo de secretario de

Cultura de Santiago de Cali, en vista de la reciente acusación expresada en redes

sociales en mi contra".



Así lo señaló el titular de Cultura de la ciudad, Brayan Hurtado, quien desde el pasado 20 de septiembre fue denunciado ante la Personería y también ante un fiscal en Buga por el presunto abuso sexual a una mujer, en una finca en el lago Calima.



Según la denuncia, que fue confirmada por el mismo personero del distrito, Hárold Cortés, el caso viene del 17 de septiembre cuando hubo un paseo de amigos, al cual, Hurtado estuvo invitado. Allí se celebraba un cumpleaños.

"Mi compromiso con la transparencia y el respeto por el debido proceso me llevan a tomar esta decisión", anotó .



"En este momento concentraré todos mis esfuerzos en adelantar mi defensa, acción

que requiere toda mi atención por el bienestar de mi esposa, mi familia y el mío

personal. Entendemos que este tipo de acusaciones son alarmantes en nuestros

tiempos, máxime cuando se dan bajo un matiz de presión política", dijo Hurtado.



"Soy un hombre respetuoso de las mujeres y sus legítimos derechos y estoy

convencido que no he atentado contra los derechos de terceros. Esta oportunidad

servirá para ratificar mi integridad como persona y por supuesto mi inocencia frente

a dichos cargos", agregó.

Brayan Steven Hurtado, cuando se posesionó en enero de este año. Foto: Alcaldía de Cali

"Confío plenamente en que el sistema legal arrojará luz sobre estos asuntos, estoy

dedicado a cooperar plenamente en la investigación y atenderé el llamado de las

autoridades a fin de desvirtuar las acusaciones. Por ello mismo solicito a las

autoridades el acompañamiento y las garantías para los denunciantes.

Reafirmo mi confianza por las instituciones y la justicia y estaré dispuesto a atender

los requerimientos que se hagan", comentó Hurtado.



Los hechos habrían ocurrido el pasado 17 de septiembre. Según la denunciante, eran las 4:10 a. m. de ese domingo.



"Abusó sexualmente de mí, dejando en claro que en ningún momento hubo ni la más mínima señal de aprobación o consentimiento de mi parte", se lee en la denuncia que, además, está circulando en redes sociales.



La denunciante señala en el documento que habría ingresado a una habitación a recoger sus objetos personales, donde había dos personas durmiendo y allí se habría cometido el presunto abuso.



El personero de Cali, Hárold Cortés, confirmó a EL TIEMPO que él mismo recibió la denuncia de la víctima como quejosa de un hecho por el cual se abrió investigación disciplinaria en este estamento, recalcando que su función es velar por las conductas de los funcionarios del distrito caleño, pues en la parte judicial como hecho punible, la Fiscalía entra a intervenir, como lo está haciendo.



Cortés reiteró que la Personería ha obrado de manera tal para no revictimizar a la persona afectada que instauró la denuncia penal en Buga, debido a que el caso sucedió en jurisdicción del centro del Valle, pues Calima El Darién, municipio donde está lago turístico también está en el centro de la región.

La Personería abrió una investigación disciplinaria para verificar la conducta del secretario de Cultura de Cali. En este momento sigue la indagación

El personero indicó que la presunta víctima ha recibido todo el apoyo de la Personería y que la filtración de la información es bastante cuestionable, agravando la condición de la misma víctima.



El funcionario indicó que la Personería abrió una investigación disciplinaria para verificar la conducta del secretario de Cultura de Cali. En este momento sigue la indagación, aseguró.



A su vez, manifestó que su dependencia ha venido escuchando los testimonios de personas que también estuvieron en dicho paseo. Se organizó, según la denuncia para celebrar un cumpleaños.



Esta denuncia fue alertada en redes sociales por el periodista Camilo Chará.

No conocía del evento ni de las denuncias realizadas , sólo en la tarde de ayer (domingo 17 de diciembre), fui informado por una periodista

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, dijo: "Frente a la dolorosa circunstancia y presuntos hechos en los que se ve envuelto el señor secretario de Cultura de Cali quiero señalar lo siguiente: No conocía del evento ni de las denuncias realizadas , sólo en la tarde de ayer (domingo 17 de diciembre), fui informado por una periodista".



Ospina dijo que "cualquier denuncia realizada por una víctima de violencia sexual , demanda máxima atención y esmero en la investigación , pero ante todo atención integral inmediata y solidaridad".



El alcalde Ospina anotó: "No quiero ser el verdugo de nadie, menos de alguien a quien estimo y respeto como el señor secretario de Cultura, pero ante las denuncias y presuntos eventos de tal magnitud, la institución debe estar liberada y a la víctima ofrecerle todas las garantías".

Frente a la dolorosa circunstancia y presuntos hechos en los que se ve envuelto el señor Secretario de Cultura de Cali quiero señalar lo siguiente :

1 ) No conocía del evento ni de las denuncias realizadas , sólo en la tarde de ayer , fuí informado por una periodista ( Hilo ) — Jorge Ivan Ospina (@JorgeIvanOspina) December 18, 2023

El mandatario sostuvo que le solicitó renuncia al secretario Hurtado. "La renuncia del señor secretario de Cultura la solicito, dado que la dignidad humana y el respeto a la mujer debe ser un pilar de una sociedad, pero todos debemos dejar que la autoridad investigue y juzgue . No se pueden arrastrar vidas y profesiones sin respetar derechos".



Ospina agregó: "En tiempos en donde se pretende juzgar a priori es fundamental consolidar derechos como la presunción de inocencia y el debido proceso".

Brayan Steven Hurtado con el alcalde de Cali. Foto: Alcaldía de Cali

El personero Cortés sostuvo que no se ha ocultado información, pese a los señalamientos de concejales, como Ana Erazo, quien preguntó por qué al funcionario no se le había separado de sus funciones desde septiembre.

Es sumamente grave la denuncia hecha en redes sociales sobre presunto hecho de abuso sexual por parte de @brayanhurtado11 secretario de cultura de Cali.



Nuestro rechazo a este tipo de situaciones sigue siendo rotundo y de acompañamiento, por supuesto, a la victima y su fortaleza… — Ana Erazo (@AnaErazoR) December 17, 2023

"Nuestro rechazo a este tipo de situaciones sigue siendo rotundo y de acompañamiento, por supuesto, a la victima y su fortaleza para denunciar. A la Fiscalía pedimos celeridad en el proceso. Y lamento profundamente que la Personería de Cali y la Alcaldía conocieran de esta situación y no hubieran apartado al secretario de su cargo, aún en el marco de la presunción de inocencia", dijo la concejal Erazo.



Agregó Erazo: "Protección a la víctima, cero silencio en este tipo de hechos tan graves y transparencia en el proceso judicial".

La secretaría de Cultura de Cali está ubicada en el Centro Cultural. Foto: Alcaldía de Santiago de Cali

"Es crucial abordar esta denuncia con celeridad, tanto en la @FiscaliaCol como en la @personeriacali @HaroldACortes", dijo el concejal Roberto Ortiz, quien fue candidato a la alcaldía de Cali, en este año.



"Invito a todas las mujeres que hayan sido vulneradass a denunciar. ¡Las mujeres en Cali se respetan! #NiUnaMas", señaló el cabildante que volverá al Concejo en 2024.



El expersonero de Cali y exdefensor regional del Pueblo Andrés Santamaría dijo al respecto: "Hago eco de una grave denuncia donde el Estado, quien debe ser garante de derechos de la ciudadanía, no hace frente a una denuncia ante un eventual caso de abuso sexual contra una mujer".



La denuncia relaciona directamente al actual secretario de Cultura de Cali, Brayan Stiven Hurtado Salazar, a quien una mujer señala como su victimario por

abuso sexual ante la Fiscalía".



Sostuvo, además: "Lo indignante de la situación es la falta de protección a la presunta víctima por parte del Alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, y el del personero de Cali, Hárold Cortés, quienes conocieron oficialmente de la denuncia y no han actuado acorde con la premura del caso".



"La situación deja muchas dudas que deben ser aclaradas públicamente. Señor Alcalde, Jorge Iván Ospina: ¿Intervino ante el personero de Cali para proteger a su secretario de Cultura, tras la denuncia de la víctima realizada el pasado 20 de septiembre ante la Personería de Cali, entidad protectora de derechos? ¿Sabía que la ruta por violencia sexual no se activó en tres meses?", preguntó Santamaría.



El exfuncionario expresó, a su vez: ¿Sabía que la activación de esta ruta es indispensable e implica investigación, seguimiento por parte de Policía, Fiscalía y acompañar a la víctima con un enfoque psicosocial y de género? ¿Se solicitó públicamente, aunque demasiado tarde, la ruta de protección por

violencia sexual a la víctima?

Así se puede denunciar violencia de género

Si usted o alguna mujer de su entorno es víctima de violencia psicológica, física, económica o sexual, puede comunicarse con la línea nacional 155.



Así mismo, puede denunciarlo en las líneas de la Fiscalía General de la Nación en el número a nivel nacional 018000919748, desde su teléfono celular marcando el 122 o en Bogotá en el 601 5702000.



En caso de estar en Bogotá, puede llamar a la línea púrpura de la Secretaría de la Mujer, 018000112137.



En la secretaría de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual del departamento se hace un llamado para que las mujeres que sufran violencia de género acudan ante las autoridades que hacen parte de la ruta de atención de estos casos, que está conformada por comisarías de Familia, en casos de violencia psicológica, física y patrimonial; Fiscalía, en casos de violencia sexual, física, patrimonial y psicológica; institucionales de salud, por violencia física, psicológica y sexual, y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), por violencias psicológica, física, patrimonial, y sexual contra niñas y adolescentes.





