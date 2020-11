'2 excontratistas nunca se quejaron de acoso sexual cuando laboraban'

No termina el escándalo por presunto acoso sexual y laboral en la Empresa Social del Estado (ESE) Oriente, entidad pública que brinda servicios de nivel I de salud y que depende de la Alcaldía de Cali.



Dos mujeres han manifestado, según denuncia de un concejal, que estuvieron laborando para la ESE, una por 11 años y la segunda por 4 años y ambas fueron desvinculadas, señalando haber sido víctimas de presuntos acosos sexuales y que sus retiros sin explicaciones serían resultado de un acoso laboral.



Ambas mujeres señalaron a un mismo funcionario de la ESE Oriente, cuestionamiento que fue planteado en un debate en el Concejo de la ciudad, el pasado 30 de octubre por el cabildante Fernando Tamayo.

Ante los señalamientos, el gerente de la ESE Oriente, Óscar Ipia, se refirió a ambos casos que salieron a la luz ante la opinión pública.



El gerente sostuvo que recibió, inicialmente, un cuestionario del Concejo al remitirse a la pregunta sobre el presunto acoso dijo: "Quiero aclarar que lo que ellos preguntan (los concejales) es ¿hay quejas de contratistas que hayan sido desvinculados por probable acoso laboral y acoso sexual? La respuesta es que no, porque a nadie se ha desvinculado ni por acoso laboral ni por acoso sexual".



Ipia agregó: "En este momento quiero mencionar que se está haciendo referencia a un oficio que fue radicado por una excontratista que pertenecía a una entidad encargada de vincular a la persona".



Esta contratista fue la primera denunciante al indicar que el jefe de un área administrativa en la ESE, presuntamente la manoseaba en el tiempo en que estuvo laborando.



Así mismo, según la denuncia conocida en el Concejo por el cabildante Tamayo, esta víctima habría dirigido una carta a la gerencia de la ESE el 3 de septiembre con el número 14.781. Ella dice que fue desvinculada sin recibir ningún aviso previamente.

Sin embargo, al preguntarle al gerente Ipia sobre cuántos casos se han conocido sobre acoso sexual en la ESE Oriente porque en el Concejo se hablan de esos dos casos en los últimos años, el gerente Ipia respondió: "Primero se recibe la queja, es una queja".



El gerente anotó que dentro del procedimiento que se habría cumplido al conocer la queja: "Se hace la orientación respectiva a la señora, donde ella manifiesta en el mismo documento, que ella va a colocar la denuncia ante la Fiscalía (...) Después de que se orienta a la señora, al presunto involucrado se remite al comité de convivencia laboral de la empresa. De igual manera se le separó del cargo, ya no es jefe de cajeros, sino que es el jefe de facturación".



Ipia señaló, además: "Quiero dejar en claro que estando en plena Comisión, en la intervención del honorable concejal Tamayo, él manifiesta que le acaban de informar de una queja que se ha radicado, esto fue en el día 29 (de octubre),. pero se radica el 30. Quiero que poner de presente que se radica el día 30, es la misma situación, la misma situación acá. Quiero aclarar que para los dos casos el manejo es igual. Previamente a estas personas se les hizo una evaluación por su jefe inmediato".



Explicó que en el caso de "la primera implicada, la jefe inmediata hizo una valoración. Se estableció un plan de mejoramiento que igual no se cumplió en su momento y fue lo que permitió la desvinculación. Lo mismo pasa con el segundo caso, ¿sí?".



Dijo que previamente se hace la orientación respectiva "para los organismos de control para poder evidenciar, donde se le hace un plan de mejoramiento a la persona con llamados de atención en lo que respecta al clima laboral y la situación pues persiste y esto qué genera, la notificación a la agremiación para que la señora no siga vinculada a la empresa".



Al preguntarle al gerente sobre cuánto tiempo estuvieron ambas mujeres vinculadas a la ESE Oriente y si hubo otras quejas dijo:

El gerente de la ESE Oriente de Cali, Óscar Ipia, dijo que en la entidad de salud se aplicaron protocolos de convivencia y un plan de mejoramiento frente a los dos casos conocidos. Foto: ESE Oriente

Sostuvo además, "¿qué es lo que llama la atención? Es que en ambos casos se manifiesta una serie de actuaciones que supuestamente rayan en el morbo y que hayan pasado desapercibidas durante todo este tiempo. Esto sinceramente me llama a mí la atención".



Por ahora, la Personería busca determinar las actuaciones de los funcionarios para precisar si incurrieron en alguna falta disciplinaria frente a estas denuncias de dos mujeres que coinciden en que habrían sido presuntamente acosadas sexualmente y laboralmente por un mismo funcionario de la ESE Oriente, quien sigue separado de sus funciones, mientras los organismos de control adelantan las pesquisas.



La Fiscalía, por ahora, no ha anunciado algún proceso formal por estos casos.



