El presidente de uno de los más de 20 sindicatos de Emcali, la Unión Sindical de esta empresa pública (USE), considera que la crítica situación de Emcali por diferencias políticas con el alcalde Jorge Iván Ospina afectan el buen nombre y la confiabilidad de la ciudadanía en la empresa pública.

"Se ha generado una situación muy crítica de unas denuncias que abordaron ya tanto los organismos de control como la Fiscalía. y que ha presentado audiencias como escenarios propios para determinar la veracidad de las denuncias", expresó el sindicalista.



Anotó: "Pero debo decirle a la opinión pública que los trabajadores de Emcali no somos delincuentes, que sí se le está haciendo daño a la empresa a través de campañas políticas a un año de elección de alcalde de Cali, en perjuicio de la imagen de la compañía y los trabajadores".



Aseguró, además: "Debemos esperar que los procesos de los órganos de control se cumplan entregando las prerrogativas de un estadio social de derecho que son el derecho al debido proceso, en términos generales".



Señala que como dirigente: "No me puedo prestar al morbo y la satanización de acabar con una empresa que es insigne para los caleños por complacer intereses que a esta altura después de pasado una semana parecen muy intencionales, calculadores, y obedecen a otros propósitos".



Considera, a su vez: "Es visible que quienes van a participar a un año de elecciones, seguramente, van a participar en campaña. Es loable que se denuncie la corrupción en Colombia. Pero sí creo que hay que hacer un llamado a una clase política responsable, que aspire a cargos en la Alcaldía y la Gobernación, que no jueguen más con el nombre de Emcali, sean de izquierda o derecha".



Afirmó que poco se favorece "a una empresa que está en proceso de recuperación. No puede ser que unos prohombres que dicen atacar la corrupción se lleven el nombre de los trabajadores de Emcali, el nombre de la ciudad porque tienen unas diferencias políticas con un alcalde".



Concluyó que la USE ha planteado a partir de lo sucedido que haya un ejercicio para recuperar con las decisiones necesarias para el modelo de gestión adecuado, que se revise la excesiva contratación, se contrate personal para asumir procesos directamente pro Emcali y se deba replantear la gestión en los componentes que pueden estar equivocados.



