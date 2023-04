El alcalde de Calima-El Darién, Martín Mejía, sería protagonista, de nuevo, de un bochornoso incidente.



Todo habría ocurrido un establecimiento nocturno. El mandatario habría sido grabado con sus pantalones, aparentemente, casi abajo.

En el video que circula en redes, el mandatario se observa sobre uno de los sillones de la discoteca, sin camisa y con el pantalón desabrochado, muy por debajo de la cintura.



Llega un momento en que los pantalones se deslizan un poco más.



En la grabación se ve que estaba bailando. La música continuó sonando.



Después, otras personas lo rodean y se escucha a alguien reprochándole lo sucedido.

La responsabilidad que tenemos los políticos nos obliga a tener comportamientos ejemplares para la sociedad.



Sobre los actos inapropiados del alcalde Martín Mejía de Calima en el Valle, estamos solicitando investigación disciplinaria a la Procuraduría y al @PartidoVerdeCoL pic.twitter.com/sWDp3HCXhO — Duvalier Congresista 🏛 (@DuvalierSanchez) April 10, 2023

No es la primera vez que ocurre un incidente con el alcalde Mejía.



En agosto del año pasado, un cantante de música popular en el parque principal de Calima-El Darién tuvo que interrumpir su presentación por la intervención del alcalde del municipio, quien habría en estado en embriaguez y lanzando insultos.



Ese hecho también quedó registrado en video, durante las tradicionales fiestas y reinado de verano, en el momento en que el reconocido cantante Juan Carlos Hurtado, ‘El andariego’, se presentaba.



En ese entonces, el mandatario irrumpió en la tarima del artista, tomó el micrófono y lanzó frases como: “Yo soy político… Marica, ósea que no tengo nada que ver aquí”. Luego miró al cantante y dijo: “Yo soy el ladrón”. Ante esto, el artista respondió: “Ah eso no lo sé yo”.

Ante el nuevo escándalo en una discoteca con el mandatario en un acto que podría ser de exhibicionismo, segúin el congresista vallecaucano Duvalier Sánchez, el representante a la Cámara pidió una investigación al mandatario de esta zona en el centro del Valle del Cauca.



A pesar de ambos casos, el mandatario vallecaucano no se ha pronunciado al respecto.



