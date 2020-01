‘Es necesario crear el entorno para generar más empleo en Cali’

El desempleo en Cali, que es uno de los más altos de las principales ciudades del país, tiene preocupada a la administración municipal, que busca estrategias para que en la ciudad se generen más empleos.

La tasa de desocupación de la capital del Valle (incluye Yumbo), en el trimestre móvil septiembre-noviembre de 2019, es de 12,1 por ciento, según el Dane. El objetivo del alcalde Jorge Iván Ospina, es según su secretario de Desarrollo Económico, Argemiro Cortés, bajarlo a 10 o ubicarlo en su solo dígito a final del cuatrenio.



Sin embargo, Cortés admitió que el desafío es grande y demanda que los sectores público y privado trabajen en conjunto. “Creo que en los últimos años, y lo digo con todo respeto, hemos mantenido unas pugnas, divisiones que no han permitido que todos los caleños apuntemos hacia el mismo sitio. Creo que muchos empresarios se han cansado de que no se den las condiciones”, afirmó.



El funcionario agregó que “la inseguridad atenta contra las posibilidades de inversión, la ciudad ha perdido su civismo y una ciudad, que de alguna manera, el caos y el desorden se la han tomado, no es una ciudad atractiva”.



Otro factor que juega en contra de Cali, según Cortés, es la escasez de personal bilingüe y de desarrolladores de software. “Es una necesidad que nuestros profesionales hablen el inglés”, anotó.



Sin embargo, Cortes es optimista porque de acuerdo con conversaciones que ha sostenido con empresarios, ellos están dispuestos a llegar a Cali, atraídos por su mano de obra. “Lo que sí creemos es que en estos cuatro años podamos generar las políticas públicas para que Cali se convierta en un centro, por ejemplo, de software, de industria cultural, de nuevas economías, de economías reciclables, de negocios verdes”, enfatizó Cortés.



El Secretario de Desarrollo Económico explicó que ante la escasez de recursos de la administración municipal se buscarán alianzas con la Gobernación del Valle y el Gobierno Nacional y convenios con agencias de cooperación internacional.



Por su parte, el subsecretario de servicios productivos y comercio colaborativo, Harrison Martínez, afirmó que con base en que el estado debe facilitar el entorno positivo para que las empresas generen fuentes de empleo e ingresos, la apuesta de la Alcaldía es trabajar mancomunadamente con todos los actores.



“De nuestra parte, la mayor disposición para crear un entorno positivo que permita ese desarrollo empresarial. Y la invitación a que nuestros empresarios, sean chicos, grandes, asumamos mayores responsabilidades con la ciudad y haya más programas de responsabilidad social”, dijo Martínez.

Llamado urgente a mesa de empleo

Debido a la tasa de desocupación de la ciudad, 12,1 por ciento, el alcalde Jorge Iván Ospina pidió que se instalen “urgentemente” la Mesa Municipal de Empleo y el Consejo Municipal de Competitividad, para que entre el sector público y privado se busquen estrategias concertadas para disminuir el desempleo.



“Estamos hablando de 180 mil caleños que día a día están buscando empleo. La ciudad tiene que buscarle salidas a este problema que es gravísimo”, afirmó el secretario de Desarrollo Económico, Argemiro Cortés.

Cali tiene un alto nivel de informalidad, el 44 por ciento y unos 553.000 vendedores ambulantes, de los cuales muy buena parte son los cerca de 58 mil extranjeros que viven en la ciudad.