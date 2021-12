Dice el Grupo Niche que a pesar de que había recursos para contratarlo, valoran más lo de afuera. "No tienen la perspectiva de ver que las más bellas flores crecen en el jardín de tu casa", afirma.



Cabe recordar que Corfecali es la entidad de la Alcaldía de Cali que organiza la Feria de Cali. Según lo que dice Niche, a Corfecali "les pareció costoso" contratarlos.

"Termina la Feria de Cali 2021 y por primera vez en su historia el Grupo Niche no estuvo en su programación oficial. A quienes corresponde tomar las decisiones les pareció costoso. Revisando la programación sí hubo presupuesto, pero no se valora lo propio. No tienen la perspectiva de ver que las más bellas flores crecen en el jardín de tu casa", se lee en el comunicado.



Más adelante agregaron: "A las directivas de la Feria solo les interesaron las estadísticas financieras y no valoraron el hecho de que el Grupo Niche, creación del Maestro Jairo Varela, es un orgullo de Cali con más de 40 años de historia, que han sido ratificados recientemente con sendos Grammy Latino y Anglo, con giras vigentes en todo el mundo".



También indicaron que "no respondimos nada en su momento porque no queríamos presionar una decisión que es autónoma, y tampoco se pretendía un premio de consolación".



Finalizan el comunicado así: "Hoy, 30 de diciembre, no cerramos la Feria de Cali, pero con orgullo y alegría estaremos en el Festival de La Luna y del Sol en la ciudad de Soacha, Cundinamarca, en donde llevaremos en alto el nombre de La Sucursal del Cielo. Las decisiones autónomas de unos directivos no afectarán la trayectoria de Corfecali, el respeto a nuestra ciudad y a su gente que tanto amamos. Siempre seremos de Cali y para Cali".

