¿Por qué Cali es tan poco ‘dulce’ para los grandes espectáculos musicales?

Hubo júbilo y alegría en Cali durante los primeros días de diciembre del 2023 cuando el legendario cantante mexicano Luis Miguel, a través de su equipo de producción, anunció que el 15 de febrero del 2024 se presentaría en el estadio Pascual Guerrero.



Sin embargo, lo que pintaba ser uno de los conciertos del año en la ciudad, se transformó en amargura y tristeza tan solo a escasos diez días del show, debido al lapidario anuncio de la cancelación del ‘Sol de América’ en la capital del Valle del Cauca.



Esta situación volvió a poner el dedo en la llaga del por qué Cali es considerada, en el imaginario de muchos empresarios del espectáculo, como una plaza difícil para realizar grandes eventos musicales.

Momentos del Superconcierto en la Feria de Cali número 65. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

El gremio recordó que artistas de talla mundial como Bad Bunny, incluso, RBD, no lograron presentarse en Cali, pero sí en ciudades como Bogotá y Medellín.



Desde las supuestas peleas entre empresarios, como las condiciones de la municipalidad para otorgar permisos, hasta la situación financiera de la ciudad, varían los argumentos que tratan de explicar las dificultades que tiene la sucursal para hacer grandes eventos.

Panorama complejo

Andrés García, a sus 46 años es un reconocido productor de campo caleño que ha estado al frente de grandes espectáculos tanto en Cali como en otras ciudades del país. También ha estado en producciones internacionales para presentaciones de artistas como Don Omar, Juan Gabriel y Vicente Fernández, en países como Panamá, México, Estados Unidos y El Salvador.



Desde su experiencia considera que la situación de los grandes espectáculos musicales en Cali es compleja y ve con pocas esperanzas que mejore.



En primer lugar, dice que la ciudad no tiene escenarios para grandes eventos, debido a que siempre se utiliza el estadio Pascual Guerrero y en algunas ocasiones, el del Deportivo Cali (ubicado en Palmaseca, Palmira).

El estadio Pascual Guerrero, escenario Foto: Cortesía

A esto le suma que “dialogar con la secretaría del Deporte es un gran inconveniente para todo, pues los escenarios deportivos son los que existen para grandes conciertos. Además, la Ventanilla Única del Gobierno no es dinámica y la ciudad tiene muchos problemas por la gran cantidad de documentos que piden para expedir un permiso”.



Para García, otro de los males de la escena del espectáculo caleño son las “disputas entre empresarios grandes de Cali. Hay un grupo de ellos que son muy egoístas y no permiten que alguien de afuera venga a hacer eventos”.



La situación financiera y social que vive actualmente la capital del Valle, luego de los acontecimientos de los últimos años, como el paro nacional, también pesa en la balanza de la toma de decisiones a la hora de pagar una entrada por un artista de primer nivel.



“La gente se mal acostumbró a que todos los eventos eran gratuitos, entonces cuando llega uno que es con costo, no quieren pagar”, asegura García.

‘No hay cultura musical’

Por más de tres décadas, Marco Antonio Lodoño ha recorrido los diferentes rincones de la música a nivel nacional e internacional. Desde su trayectoria vio nacer a los grandes talentos que hoy reinan en el mercado del reggaetón mundial.



Cuenta que, hace más de dos décadas, decidió jugársela por la cultura de la música urbana, pero no solo desde la producción, sino desde la educación, por eso lideró en Cali su compañía Núcleo Urbano.



Aunque era consciente de que enseñar a los jóvenes artistas aspectos básicos como aprender a escoger un mánager, principios de economía y entender el negocio de la industria musical, era una labor ‘titánica’, por lo que finalmente desistió y decidió salir de la ciudad para seguir con su labor y sueño en Medellín, donde considera que cuenta con el apoyo que en su ciudad natal no logró.



“No tenemos industria musical, cada vez que sale uno hablar de industria musical la gente no entiende que nos estamos desapareciendo. Es por eso que Núcleo Urbano se va a Medellín, donde es más fácil el idioma de la música y empresarios”, comenta Londoño.

¿Qué es lo que funciona en Cali?

Si bien, los grandes eventos en Cali son considerados complejos de hacer, los pequeños o de mediana capacidad a los que asisten entre 1.500 a 5.000 personas son exitosos en la ciudad.



Así lo considera Alberth Saavedra, un empresario que por décadas ha realizado eventos en espacios como el Teatro Jorge Isaacs.

Teatro Municipal Enrique Buenaventura, uno de los más concurridos Foto: Petronio Álvarez La maestra Zully Murillo y la Filarmónica en el Teatro Municipal de Cali Foto: Petronio Álvarez

“Yo creo que Cali es una excelente plaza, el voz a voz de que nada funciona es lo que nos tiene como plaza mala. Porque aquí sí funcionan otro tipo de eventos. Por ejemplo, hace 14 años hacemos un ‘show’ de humor que abre la temporada de teatro que se llena, al igual que ‘Fuck News’, ‘Los de la culpa’, ‘Perros Criollos’, ‘Cali ríe’. También los teatrales, como los de ballet sobre hielo, el de Juana Acosta, que agotó boleta con anticipación, y los shows infantiles”, explica Saavedra.



Carlos Mario García, reconocido estratega de marketing para todo tipo de espectáculos musicales para compañías como Living Conciertos, Central Park La 66, Séptimo Cielo, entre otras, coincide con Andrés. Piensa que el caleño “se acostumbró a no pagar eventos o a eventos muy económicos, por lo tanto, tienen que traer artistas económicos y esos son los que traen cada ocho días a la ciudad en diferentes discotecas ya la gente se aburre de ver los mismos”.

Alejandro Ortega es un joven productor y empresario que junto a compañías como La Divina y Páramo Presenta (Bogotá) ha liderado espectáculos grandes en Cali y en otras ciudades del país.



A pesar de las dificultades, es un convencido de que la capital del Valle del Cauca es potencialmente cultural para llevar lo mejor del mundo. Por eso junto a su equipo de trabajo le apuestan a propuestas innovadoras, creativas que van más allá de lo habitual, con muy buenos resultados.



“En mi opinión, parte de este desafío radica en las preferencias del público caleño en cuanto al contenido musical. Solemos inclinarnos hacia lo comercial y lo familiar, dejando de lado propuestas más innovadoras y emergentes. Aunque nuestra ciudad es culturalmente rica, a veces parece que nos aferramos demasiado a lo conocido, relegando a artistas nuevos a espacios más pequeños y con menos asistencia”, sostiene.



Cree que esta situación “refleja en gran medida la cultura musical arraigada en nuestra región. Sin embargo, Cali tiene un potencial enorme para diversificar su escena musical y apoyar el talento emergente”.



Advierte que se pueden “pasar por alto los desafíos burocráticos que enfrentan los organizadores de eventos en nuestra ciudad”.



“La complejidad del proceso puede disuadir a muchos promotores de invertir en producciones a gran escala, lo que a menudo los lleva a buscar oportunidades en otras ciudades más propicias para el crecimiento del entretenimiento”, asegura Ortega.



Por último, reitera su confianza en Cali, ciudad que tiene “un potencial inmenso para convertirse en una potencia musical”.



“Es una ciudad culturalmente rica, con una vibrante escena artística que merece ser explorada y celebrada. Empresas como La Divina y Páramo Presenta son un claro ejemplo de cómo se puede impulsar la diversidad y la innovación en el entretenimiento, al mismo tiempo que se contribuye al crecimiento económico de la región a través de la música”, finaliza.

‘En Cali sí se han hecho grandes eventos’: Jimmy Dranguet

Jimmy Dranguet, quien en la administración anterior estuvo a cargo de la subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control, y de la secretaría de Seguridad y Justicia, asegura que en Cali sí se han hecho grandes eventos musicales.



Aclara que los requisitos para dar los permisos de realización de un evento no son propios de las alcaldías locales, sino de una legislación del Gobierno Nacional que funciona desde hace varios años.



“Los requisitos no son de imposible cumplimiento y van acordes a las condiciones y riesgos del evento. En Cali en los últimos años hemos tenido experiencias gratificantes con eventos de talla mundial como los conciertos de Karol G, Daddy Yankee, Wisin y Yandel, J Balvin, Maluma, Ryan Castro, Romeo Santos etc. y gracias a dicha rigurosidad no se han presentado novedades atribuibles a la falta de prevención y gestión del riesgo”, asegura.



Indica que al gobierno del alcalde Alejandro Eder le dejaron “un trabajo adelantado para la expedición de un decreto que permitiera cumplir con ambos objetivos, es decir, desarrollar todas las garantías para tener un plan de emergencia riguroso, garantizar el efectivo control de dichos eventos y proteger al asistente en su condición de consumidor sino también simplificar y racionalizar los trámites para incentivar el desarrollo de eventos masivos en Cali, que cada vez se vuelve más atractiva para empresarios de eventos”.

¿Quiere hacer un espectáculo en Cali? Conozca los requisitos



EL TIEMPO habló con el actual secretario de Seguridad y Justicia, Jairo García, quien orienta sobre el tipo de trámite que se debe adelantar si desea hacer un espectáculo musical en Cali y explicó que los requisitos que exige la administración distrital a los empresarios interesados en organizar eventos de las artes escénicas están contemplados en la ley 1493 de 2011, que está vigente desde hace más de diez años.



Asegura que como administración son conscientes que hay opciones de mejora, “ya estamos trabajando para que a través de la ventanilla única virtual que tiene la alcaldía, los empresarios puedan radicar la documentación y hacer todos sus trámites sin hacer filas y sin tener que ir a las distintas entidades. Nos hemos reunido con los empresarios de los eventos para entender donde se les presenta las mayores dificultades”.



A su vez, señala que serán muy estrictos en la solicitud de toda la documentación que exige la ley porque ante todo está la seguridad de la ciudadanía.

Requisitos

Certificaciones a nivel de bomberos, plan de emergencia, policía y seguridad, tránsito municipal, servicio médico, logística, salud (condiciones sanitarias), baños, reciclaje, aseo, Dagma, derechos de autor, ministerio de Cultura (paz y salvo al día en la contribución), MinCultura (registro de productor), contrato o autorización sitio, representante legal, póliza o garantía, código del evento y concepto de Gestión del Riesgo.

Apuesta por reconciliar la cultura

Bajo la apuesta de la alcaldía de Cali de reconciliar la ciudad, la secretaría de Cultura le apunta también a reconciliar a los empresarios y artistas con la institucionalidad.



“En esta administración le estamos apostado a la atracción de la inversión privada, por esto es necesario ofrecerles garantías y facilidades a los productores y empresarios de grandes espectáculos. Por eso, nos hemos articulado distrito y sector privado para que nuestra ciudad pueda ofrecer garantizando el desarrollo óptimo de los eventos y las condiciones necesarias para que a través de la cultura se genere ese desarrollo económico y social que Cali necesita”, detalla Leidy Higidio, secretaria de Cultura de Cali.

Músicos de la agrupación caleña, entre los protagonistas del Superconcierto de Feria. Foto: Michel Francois Romoleroux Halaby

La funcionaria recuerda que con el objetivo de facilitar dichos procedimientos adelantaron un primer acercamiento con empresarios y productores, en el que pudieron escucharlos y trabajar en soluciones efectivas, como la ventanilla única virtual, desde la cual, los empresarios “pueden realizar de manera efectiva sus eventos y obtener las viabilidades y permisos necesarios para la realización de grandes eventos”.



Si bien Cali es considerada por muchos como una plaza difícil para grandes eventos musicales, también es mirada como una ciudad donde se realizan otro tipo de eventos a nivel deportivo, científico y otras profesiones.



Así lo indicó de manera reciente la designación de un evento de gran importancia como la COP16, sin contar las innumerables paradas mundiales de ciclismo, de fútbol, natación. Además, es considerada la casa de la Selección Colombia femenina.



A este panorama se le suma el Valle del Cauca, en el que municipios como Roldanillo son referentes a nivel mundial por sus paradas de parapente, que en la edición reciente que se disputó entre enero y parte de febrero, dejó ganancias superiores a los 2 millones de dólares, tal como lo anunció el secretario de Turismo departamental, Julián Franco.





