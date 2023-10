El legado del empresario Ernesto de Lima: luto en el Valle del Cauca por su partida

En Cali y en todo el Valle del Cauca, gremios, autoridades y otros sectores sociales, empresariales y políticos de la región lamentan el fallecimiento del empresario Ernesto de Lima Le Franc.

Su deceso se produjo a los 91 años. Fue el fundador de la organización empresarial Delima que comprende el sector financiero, industrial y de servicios.



(Lea también: La trágica historia de la niña de 9 años que ha estado hospitalizada 29 veces en Cali)



Fue el empresario pionero de los corredores de seguros en el país, Ernesto de Lima, empezó en esta industria en 1952 y, con base en persistencia, logró que Delima y Compañía estuviera en el primer lugar del ramo en América Latina.



Y quiso seguir para hacer crecer más a las compañías de la Organización Delima, donde están Alianza Fiduciaria y Alianza Valores, entre otras.



En una entrevista para EL TIEMPO, publicada el 7 de septiembre de 2012, dijo: "Empecé en 1952, cuando, recién llegado al país, mi papá llamó a un conocido que me dio trabajo en una agencia de seguros. Y pronto noté que los contratos no estaban redactados, según la realidad de la época".

Empecé en 1952, cuando, recién llegado al país, mi papá llamó a un conocido que me dio trabajo en una agencia de seguros", dijo en una entrevista para EL TIEMPO FACEBOOK

TWITTER

(Además: La temida jefa de banda de sicarios con nueve asesinatos en su prontuario en Cali)



También contó: "Un día, el jefe del que era gerente de una aseguradora gringa en Cali vino al país y yo le propuse ir a Estados Unidos. Allá me consiguió unas citas y en la segunda, que fue con Marsh, fui bien recibido y me dijeron que querían trabajar conmigo si abría una oficina en Bogotá. Yo me tragué la lengua y dije: ‘No problem’.



Al hablar sobre si se podía trabajar con más aseguradoras respondió en la misma entrevista: "Eso no se permitía, me dijeron que no se podía, y yo no acepto eso. Pero yo convencí a la aseguradora que estaba conmigo de que me dejara hablar con Seguros Bolívar para unos contratos que manejaba fuera de Cali. Luego vinieron tres más y, por último, Colseguros, con la cual estaba feliz de poder trabajar".



Empezó en la Alianza Fiduciaria po una invitación de la Fundación FES. Por eso se llamó Alianza. Luego llegó una norma del Gobierno: que una de las partes debía tener la mayoría de la propiedad y se quedaron con el 100 por ciento, tras un arreglo amistoso.



A los empleados siempre les insistió en si todos dan dan resultados, a todos les va bien.



(Además: Sicarios le dispararon a un taxista; trató de huir, estrelló su vehículo y murió)



"Al que produce se le premia y se le vuelve socio. Ese fue un plan que a nosotros nos dio excelentes beneficios. Y, segundo, siempre les digo a los que tienen mando que deben tratar a la gente como les gustaría a ellos mismos ser tratados", dijo en la misma entrevista.



"A veces hay que corregir porque se trabajó mal, pero si al tercer o cuarto llamado no se corrige, la solución debe ser la salida. Yo mismo he dejado ir a socios con buenos resultados, pero que tratan mal a la gente, y eso no lo tolero", anotó en esa época.



Nació Cali en 1932, comenzó a trabajar a los 18 años en una empresa de seguros, propiedad de un amigo de su padre. Allí, aprendió todo sobre el negocio y se convirtió en agente de compañías aseguradoras.



Fue además promotor de más de 25 empresas. Algunas son Datecsa y Alianza.



CALI