'Eps adeudan $ 132.000 millones y eso quiebra la salud del Valle'

La millonaria deuda y el lento proceso de pago tienen a la red de salud del Valle del Cauca en la quiebra.



La secretaria de Salud del departamento, María Cristina Lesmes, dijo que las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) les siguen incumpliendo. Las obligaciones son tanto al régimen subsidiado como del contributivo.

Lesmes dijo que no es una respuesta comprensible porque no se han paralizado los pagos a esas entidades. “Nos deben 132.000 millones de pesos en las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), en el consolidado de la deuda por no pago en atención a covid”, dijo la Secretaria.



A centros asistenciales publicos y privados se les deben cerca de 20.000 millones de pesos, a cada uno. De acuerdo con Lesmes, estas deudas van causando la quiebra de la salud del departamento.

“Estamos comprando insumos cada vez más caros, no tenemos fluidez de efectivo y tenemos que garantizar el incremento del recurso humano. Un dato es que cada distribución de vacunas a cada uno de los municipios nos vale 40 millones de pesos y eso lo estamos asumiendo desde el departamento para disminuir el gasto de las direcciones locales y de estos municipios”.



A esa situación, según la funcionaria, se le agrega que no todas están implementando la identificación de personas, la ubicación de las mismas, no están entregando bases de datos actualizadas para que las IPS puedan hacer los agendamientos.



Anotó que no están haciendo seguimiento a vacunados, a pacientes positivos y no están facilitando la prueba oportuna.



La situación ha sido alertada al Ministerio de Salud y Superintendencia de Salud. En enero se había elevado un pronunciamiento similar por una deuda de 230.000 millones. El alcalde Jorge Iván Ospina también ha cuestionado a las EPS.

De la vacunación

El alcalde Ospina agradeció al personal de la salud porque entre viernes y domingo se aplicaron 28.030 vacunas hasta cuando escaseó el biológico. “Nuestro objetivo debe ser inyectar 150.000 dosis por semana”.



La secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres, dijo que en cinco megacentros de vacunación se sigue el plan nacional de mayores de 65 años, talento humano de salud y estudiantes priorizados por universidades. El miércoles no hay servicio.



