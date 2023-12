Alerta por epidemia de dengue en el Valle del Cauca: van más de 6.440 enfermos

El Valle del Cauca afronta una epidemia de dengue. Los municipios más afectados son Cali, Buenaventura, Pradera, Candelaria, Tuluá, Cartago y Buga.

Aunque esta es una enfermedad que viene atacando en silencio, la secretaria de Salud del departamento, María Cristina Lesmes, señaló que es importante que la ciudadanía tome conciencia y que no se asuma como un tema a la ligera. Es de vital cuidado, recalcó la funcionaria.



No obstante, de los más de 6.440 casos de dengue, en la región sin Cali ni Buenaventura porque manejan información autónoma por ser distritos especiales, el 64 por ciento de pacientes con dengue no reportaron signos de alarma. Pero sí lo ha hecho el 35 por ciento con síntomas, como fiebre, náuseas, sarpullido, dolores en ojos, musculares y las articulaciones.

Aunque un 0,73 por ciento mostró señales de dengue grave no quiere decir que no sea preocupante. Este porcentaje equivale a 46 casos.



Los municipios más afectados, comentó Lesmes, son los que están localizados en el área plana del departamento.



En Cali, según la secretaría de Cali, cada semana se está reportando un incremento de 400 casos semanales.



Las comunas más afectadas con reportes de dengue en la ciudad son la 2, en el norte; la 5, 6 y 7, en el nororiente caleño; 14, en el distrito de Aguablanca, y 21, en el oriente.



“Estamos en epidemia de dengue desde el mes de marzo. Hemos estado esperando, precisamente, el incremento entre diciembre, enero y febrero próximos. Es un comportamiento normal en medio de una epidemia muy complicada que venía atrasada desde hace cuatro años”, indicó la secretaria Lesmes.



También explicó que “el departamento está haciendo lo que corresponde”, las acciones y estrategias para contener esta enfermedad.



No obstante, la secretaria de Salud del Valle manifestó que “el comportamiento está por debajo de lo esperado porque ha habido lluvias que nos ayudan a distraer un poco la zancuda del dengue”.



Lesmes dijo que si siguen presentándose lluvias intensas es probable que cambie la conformación de la curva epidemiológica.



Es por esto que para la funcionaria, lo más importante es que los pacientes identifiquen rápidamente malestar que suele confundirse con otro virus, cuando podría tratarse de un dengue que debe tener un diagnóstico.



“Es importante contar con los resultados de una revisión médica, pues si se llega a detectar que es dengue grave, este debe manejarse hospitalariamente”, afirmó Lesmes, pero recomendó que la visita a los especialistas debe ser a tiempo.



“Las recomendaciones es identificar una enfermedad febril que tiene malestar general, dolor en el cuerpo y que no tiene síntomas respiratorios, no hay tos, congestión en el pecho ni secreción nasal. Trate de estar lejos del zancudo. Si es una mujer embarazada utilice repelente sobre la ropa mañana y tarde, ojalá use manga larga y pantalón, y no tengamos en la casa cúmulos de agua limpia donde la zancuda se pueda reproducir”, aconsejó Lesmes.



CALI