No fue suficiente que ella le hubiera dicho a su pareja sentimental que no quería sostener relaciones sexuales con él.

Esa negativa insiste no bastó, cuando ambos tuvieron una fuerte discusión, el pasado 24 de enero, en el barrio Berlín, en Cali.



De acuerdo con la Fiscalía, la pareja de la mujer, de 34 años, habría empezado a ofenderla verbalmente.



De los improperios, la discusión habría pasado a la manos y agresiones físicas a la mujer.



La pelea siguió subiendo de tono y luego, cuando el hombre le insistió en tener relaciones sexuales y ella seguía respondiendo con un no rotundo, este la habría violado, presuntamente, de acuerdo con los señalamientos de la Fiscalía.



Fue así que ante un juez de control de garantías, la Fiscalía señaló al joven por su presunta responsabilidad por los delitos de acceso carnal violento agravado y violencia intrafamiliar.



"El hoy imputado atacó física, verbal y sexualmente, a su compañera

sentimental, al parecer, porque se negó a tener relaciones sexuales con él. Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), de la Fiscalía, y de la Policía Nacional materializaron la orden de captura que existía en contra del imputado, desde el pasado 19 de abril", informaron en la Fiscalía. El hombre fue detenido en una vía de Cali.

.

El juez decidió que el presunto implicado debe cumplir la medida de aseguramiento en un centro carcelario.



CALI