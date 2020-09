Campeón suramericano dice que perdió patrocinios por apoyar el paro

Jorge Iván del Valle es un nadador, de origen tulueño, campeón sudamericano, máster en Natación y tiene más de una medalla internacional.



El deportista, quien participó en el FINA World Masters Championships 2019 en Gwangju - Corea del Sur, este año esperaba competir en La Habana (Cuba) y el Panamericano Máster en Medellín. Pero sus planes se truncaron.



Del Valle, quien también es diseñador gráfico, sostiene que le han cancelado patrocinios por su postura política y por marchar. "Antes de ser deportista, soy humano, soy colombiano”, expresa.



En causas sociales, el deportista quiere ir más allá de las palabras. A través del Taller de Rosita, ayuda a vendedores ambulantes y desempleados en Tuluá en medio de la pandemia. Y avanza hacia una fundación de apoyo a niños deportistas de escasos recursos.

No son buenos días, ayer no dejaba de pensar en la masacre de #Cali y ahora en los de #Samaniego



Nos niegan el derecho a la vida y a la paz. ¿Hasta cuando las masacres y guerras en este país?



¿Que nos falta para reaccionar, que vengan y nos maten, a sus hijos, que nos falta? — Jorge Iván del Valle (@jorgeivan9108) August 16, 2020

En noviembre de 2019 la Policía lo sacó de las instalaciones del complejo acuático de Cartagena, en plenos Juegos Nacionales. Todo porque portaba una pancarta en la que expresaba su apoyo al paro nacional.

Para él no hay algo que moleste más que por cuenta de la corrupción, se trunquen los sueños de muchos deportistas. Por eso, no duda a la hora de expresar su posición contra lo que considera injusto, aunque eso le ha generado inconvenientes a la hora de tener respaldos.

El nadador colombiano Jorge Iván Agudelo denunció en sus redes sociales que fue sacado del completo acuático de Cartagena durante los Juegos Nacionales debido a que portaba una pancarta en la que respaldaba el paro nacional. ►https://t.co/lu2GUrArgR pic.twitter.com/UZ1aRr1GjS — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) December 2, 2019

¿Qué lo ha llevado a expresar sus posturas ideológicas?



Principalmente la corrupción. Nosotros como deportistas estamos cansados de siempre ver cómo se roban el presupuesto del deporte y que aquí no pase absolutamente nada con estos dirigentes. Los deportistas no hablan por miedo a represalias en sus ligas o federaciones, tenemos que tener esa motivación de generar un cambio desde adentro hacia afuera,. Tenemos que saber elegir qué es lo que nos hace bien e ir por eso, con o sin miedo.



Además de ser expulsado de un estadio en los Juegos Nacionales por mostrar una pancarta en apoyo al paro del 21N, ¿qué otros tropiezos a tenido por sentar posiciones?



En el 2018 me despidieron de mi trabajo por decir que Imder Tuluá me había manifestado que no tenía recursos para apoyarme a un Panamericano Master en Estados Unidos. Llega uno a un punto en que no se puede seguir permitiendo estos atropellos y que antes de ser deportistas, somos ciudadanos y tenemos el derecho de expresarnos libremente con criterio y vehemencia frente a cualquier injusticia.



Aquí mi #Frackingchallenge brindando por el senador antifraking @GustavoBolivar pero también tengo que postular a @PalomaValenciaL que es abiertamente profraking. ¿Ustedes cual prefieren? pic.twitter.com/93kBtZrreT — Jorge Iván del Valle (@jorgeivan9108) September 5, 2020

¿Esto le ha generado ciertos roces con dirigentes de la Federación o la Liga?



Con ellos no he tenido roces porque los master no les importamos. Ellos mismos afirman que como no somos ciclo olímpico no tenemos derecho a nada. Y lo dicen sin inmutarse. Como si nosotros no pagáramos anualmente los mismos derechos que cualquier nadador élite. Necesitamos una Fecna nueva, que trabaje por y para los deportistas, que muestre resultados, que no se tome atribuciones que no le corresponden, que deje de gastarse los recursos en peleas políticas y legales para controlar a las Ligas, que tenga en cuenta por igual a todos los deportes y a todas las categorías. Que asigne recursos proporcionales a la cantidad de deportistas en cada uno. Que deje de pensar que los delegados son los que requieren hotel 5 estrellas y clase ejecutiva, mientras los deportistas tienen que viajar de cualquier manera.

Qué unión, qué alegría, juntos somos un océano imparable... se cayó el artículo 210 que le daba seguridad jurídica al fracking.

Agüita pa’ mi gente 💦✊🏽✊🏾✊🏿 — Jorge Iván del Valle (@jorgeivan9108) September 8, 2020

¿En qué consiste su propuesta social del Taller de Rosita?



Desde El Taller de Rosita quisimos ayudarles a las personas que dependen del trabajo informal en las calles y trabajan a diario por su sustento, también a las familias vulnerables todo esto debido a la pandemia.



Sabíamos que está situación para todos se iba a poner bastante difícil. La idea nació junto con mi abuela. Se nos ocurrió la idea de donar 25 cojines elaborados por las manos de ella y venderlos en mis redes sociales para así recaudar 2 millones 500 mil pesos. El tuit se viralizó tanto que, al final, logramos entregar más de 6 millones.



Toda la información con respecto a esta campaña la montamos en un hilo de Twitter @jorgeivan9108 para que la gente se fuera enterando de que era lo que estábamos haciendo. La campaña tuve que pararla por dos meses ante el aumento de contagios por covid-19 en el país. Hace un mes se retomó y se decidió mejorarla para darle ánimo y ayuda a más personas.

