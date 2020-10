'Nosotros no vamos a tener $ 650.000 millones en caja menor'

El Distrito de Cali tiene una capacidad de endeudamiento de 1,8 billones de pesos y con el cupo de 650.000 millones de pesos que el Concejo le acaba de aprobar al alcalde, Jorge Iván Ospina, esta no se llenará.



El próximo alcalde de la capital del Valle del Cauca no encontrará la ‘olla raspada’. Así lo explicó el director de Hacienda de Cali, Fulvio Leonardo Soto, en diálogo con este medio.

El funcionario recalcó que los 650.000 millones de pesos se utilizarán en la reactivación de la ciudad, debido a la pandemia, en la recuperación de cerca de 300.000 empleos.



¿Qué paso sigue después de la autorización del Concejo para el endeudamiento?



Una vez sancionado el acuerdo por el alcalde adelantaremos las gestiones ante las entidades financieras. Dentro de las operaciones de crédito público la ley nos da la posibilidad de conseguir empréstitos o la emisión de bonos. Es más rápido conseguir el empréstito. Ya veníamos adelantando conversaciones, a través del comité financiero, con diferentes entidades financieras tanto del sector público como privado, y esperamos en lo que resta del año cerrar la operación con los bancos y tener los primeros desembolsos en el primer trimestre del 2021.



¿Ya saben qué proyectos van a comenzar a financiar?



No. Dentro de la gama de proyectos de reactivación están los que ya se conocen, los 19 que se presentaron dentro la exposición de motivos (del proyecto de acuerdo), que hacen parte de los 57 proyectos movilizadores. Iniciaremos el apalancamiento para poder priorizar y en la medida en que podamos impactar en el corto, mediano y largo plazo.

El Concejo debe conocer qué recursos del crédito se estarían comprometiendo FACEBOOK

TWITTER

¿Cuándo presentarán al Concejo en detalle cada uno de los proyectos?



Eso es en la medida en que se adelanten los estudios y diseños del proyecto, la prefactibilidad, la factibilidad, por supuesto, hay un cronograma de ejecución del mismo. Debemos ir al Concejo cuando son proyectos macro como por ejemplo el Bulevar San Antonio, que requiere vigencias futuras. El Concejo debe conocer qué recursos del crédito se estarían comprometiendo para eso y estaríamos radicando la iniciativa ante la corporación para que le den el visto si así lo consideran.



¿Qué otros proyectos necesitan vigencias futuras?

​

En estos momentos no lo sé en detalle, sin embargo la referencia que hice (del Bulevar de San Antonio) es porque son proyectos de gran envergadura, no son proyectos que se pueden construir en un año, dos años, sino que requieren un gran apalancamiento tanto en recursos como en tiempo. Ahí están Ciudad Paraíso, el Bulevar de San Antonio, el Parque Tecnológico San Fernando y el Parque de la Vida, si hablamos de infraestructura. Debo recordarte que no nos autorizaron un plan de obras, sino una operación de crédito público.



¿Qué opina de las críticas de la concejal Diana Rojas de que el alcalde quería un ‘cheque en blanco’?



Debo ser respetuoso por las opiniones ajenas. Ella como concejal tiene todo el derecho a manifestar sus opiniones. Cuando se refiere al ‘cheque en blanco’, debo aclarar que ella hizo parte del gobierno anterior como asesora del despacho del alcalde. La que sí recibió un ‘cheque en blanco’ fue esa administración. Hablo de los recursos del balance del gobierno Guerrero, que le deja entre 300.000 y 500.000 millones (al alcalde Maurice Armitage) para ejecutar en inversión. Además, ellos tuvieron la posibilidad de pagar el servicio a la deuda en el 2018, una deuda de 18 años, y lo que hicieron fue recibir ese dinero lo gastaron como quisieron y nos dejaron endeudados en 554.000 millones, cuando no tenían que haberlo hecho.



¿El siguiente alcalde se podrá endeudar?



Cali tiene una capacidad de endeudamiento de 1,8 billones de pesos. Si tú le restas los 554.000 millones del gobierno anterior, quedamos con aproximadamente 1,2 billones de cupo de endeudamiento. Tuvimos posibilidad de pedir más cupo, pero no lo hicimos. El reto es dejar saneado el primer tramo de la deuda que adquirió el gobierno anterior y reperfilar el segundo tramo, el empréstito de 650.000 millones.