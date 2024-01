'Cali 500+ es un espacio de reconciliación para la ciudad': Diana Carolina Rojas

El 2023 de Diana Carolina Rojas será recordado como el año en que se erigió como una de las revelaciones de la contienda electoral en Cali.



Su trabajo después de estar durante algunos años en el Concejo no solamente fue un impulso para la campaña del actual alcalde Alejandro Eder -luego de unirse al mandatario- sino que la llenó de créditos para liderar a partir de este año, la construcción de algo que no se ha podido consolidar en Cali: una agenda colectiva de planificación de ciudad a mediano y a largo plazo.



Eso es lo que hará con el denominado ‘Plan Cali 500+’. Es un espacio independiente de la administración municipal, en el cual, esta economista con magíster en Planificación Urbana y Regional tendrá el ambicioso reto de conciliar proyectos estratégicos, de cara a los 500 años de la ciudad, en 2036 y en adelante.

¿Qué sensaciones tiene a un mes de haber iniciado un nuevo periodo gubernamental en Cali?

Siento que hoy la ciudadanía tiene muchas expectativas. Hay una ilusión generalizada de que este sea el comienzo de una senda de crecimiento y de buenos gobiernos para la ciudad. Hoy hago parte de esa expectativa y espero aportar para que a la Alcaldía le vaya muy bien.

¿Qué le dejó todo lo que le sucedió en las pasadas elecciones?

Hoy hay una ciudad que escucha y que quiere cosas distintas. Sentí mucha alegría por la forma como recibieron mi campaña, no solamente por la ilusión de poder tener la primera mujer alcaldesa, sino de haber reconocido todo el trabajo de control político que se hizo en el Concejo. Cuando se hace política es muy duro y uno a veces se siente muy sola. Lo que me motivaba a levantarme todos los días era la gente en la calle diciéndole a uno que se puede y así también fue después de la decisión de haberme sumado a la campaña de Alejandro (Eder).

Diana Carolina Rojas, excandidata a la Alcaldía de Cali. Foto: Santiago Saldarriaga El Tiempo

¿Cómo se gestó la decisión de que usted lidere el Plan Cali 500+?

Hace un año largo, cuando yo todavía era concejal, en algún momento me reuní con Alejandro. En ese entonces, él no había tomado la decisión de ser candidato o, por lo menos, no estábamos en campaña. Comenzamos a tener conversaciones de lo importante que era poder organizarnos como ciudad y tener un espacio donde nos reconciliemos y donde estemos pensando en el mediano y largo plazo. Cuando Alejandro gana a Alcaldía me dice que hay que hacerles un seguimiento a los proyectos estratégicos de ciudad. Yo le dije que estaba totalmente convencida y planteamos el Plan 500+.



¿Qué es?

Va a ser un espacio de conversación, de diálogo participativo, de cocreación con toda la ciudadanía donde vamos a aterrizar todos aquellos proyectos que se tienen que ejecutar en el mediano y largo plazo. En una primera etapa, pensando en los 500 años de nuestra ciudad que es el 2036, pero entendiendo también que la gran revolución de las ciudades es poder tener una visión de largo plazo que en este caso va a pasar por más de los 500 años.

Panorámica de Cali. Foto: Archivo EL TIEMPO

¿Por qué Cali no ha podido sostener una visión a largo plazo?



Yo soy economista y planificadora urbana, y haber estado en el Concejo, así como en la administración, me permitió darme cuenta de que muchos proyectos importantes que se necesitaban en la ciudad no estaban estructurados. Muchos proyectos no se han estructurado porque al alcalde de turno no le interesó o porque no lo iba a poder entregar.



¿Cuáles son esos proyectos de ciudad que considera importante conciliar con los caleños?



El ‘Plan 500+’ tiene unas fases. En cada una de estas etapas hay unos entregables que vamos a ir no solo haciendo, sino contándole a la ciudadanía. Una de las fases es reconocer que hay otros trabajos de prospectiva que se han hecho como ‘Cali Visión 2036’, ‘Cali para mí’, ‘Cali 2050’, ‘Vallevisión del 2032’ o ‘Colombia Visión 2050’. El sueño y esta visión de ciudad no es una visión ni de Diana ni de una administración de turno.

¿Qué diferencia tiene ‘Cali 500+’ con otros trabajos de prospectiva que ya se han hecho?



Hay varias diferencias. La primera es que este es un espacio de reconciliación para la ciudad. La singularidad de este proceso es que aquí va a haber una conversación y una integralidad de los problemas, desde el proyecto macro hasta el proyecto más pequeño va a ser escuchado y va a ser tenido en cuenta para poder conciliar esa prospectiva de ciudad. Lo segundo es que este ejercicio no será de confirmación de problemas que tenemos en nuestra ciudad, sino la forma como vamos a avanzar para poderlos solucionar y ejecutar. Lo tercero es que este es un espacio dinámico y no estático. Por último, ‘Cali 500+’ ve a una ciudad como parte de un sistema territorial; hablamos de las conexiones de Cali con su área metropolitana, los Llanos Orientales, el Eje Cafetero, Buenaventura y la conexión con el sur del país hasta el Ecuador.

'Muchos proyectos no se han estructurado porque al alcalde de turno no le interesó o porque no lo iba a poder entregar': Diana Rojas

Cali es una ciudad muy diversa. ¿Cómo se va a lograr unir distintas visiones de ciudad y que nadie se sienta excluido?



El alcalde ha sido muy reiterativo en que este tiene que ser un espacio de reconciliación. Y el espacio de reconciliación se hace desde la escucha, desde el diálogo y todos entendiendo que desde el sector en el que estemos lo importante es ponernos de acuerdo en unos mínimos. Tendremos diálogo permanente con la academia, los colectivos, el sector empresarial, la Alcaldía, y con los sectores políticos de nuestra ciudad.

¿Cuáles serán los ejes?



Tenemos tres pilares fundamentales: el de gobernanza, reconciliación y el de bienestar. En cada uno de esos espacios estamos hablando del trabajo articulado que se tiene que hacer en seis líneas de acción: ciudad y territorio, competitividad, calidad de vida, ciudad conectada, gobernanza y resiliencia.



Este plan no está adscrito a la Alcaldía. ¿Cómo se financiará?



Vamos muy avanzados en esa cooperación internacional, con el BID, con la CAF, con el PNUD y con el Banco Mundial. Esperamos que todos ellos se quieran montar a este bus de toda la ciudadanía para que podamos sacar esto adelante.

¿Qué ventaja les da ser más independientes?



Que aquí no hay ideología política y tampoco es un plan que se esté haciendo de una administración. Queremos que cada cuatro años quien ejecute los recursos esté dentro de una línea, pues no podemos cada cuatro años a acabar con lo que se ha hecho.

Facebook Twitter Linkedin

Diana Carolina Rojas. Foto: Santiago Saldarriaga El Tiempo

¿Quiénes conforman su equipo?

Estamos en el proceso de formación del equipo, pero tenemos historiadores, sociólogos, planificadores territoriales y urbanistas. Hemos tenido conversaciones con el PNUD para que nos puedan acompañar. Es un equipo multidisciplinario con el cuál hoy estamos organizando la forma en que vamos a trabajar.

¿Cuál será el foco en este 2024?



Vamos a hacer un trabajo muy articulado con el Plan de Desarrollo. Las mesas en los territorios y la estructuración del Plan de Desarrollo van a ser un espacio, en el cual, habrá un componente del ‘Plan 500+’. Trabajaremos para ver cómo articulamos esas soluciones en las que se tiene que avanzar desde hoy para hacer la estructuración de los proyectos más adelante.

¿Qué le entregarán a la ciudadanía cuando culminen su trabajo?

El reto es cumplir las primeras fases este año. Que ya tengamos adelantado el 90 por ciento de la información y presentársela a la ciudadanía. Esto es más allá de un documento. Esta es la hoja de ruta que desde la gobernanza y la institucionalidad estamos planteando para que independientemente de las administraciones de turno podamos, junto al acompañamiento de la ciudadanía, tener claridad de hacia donde tenemos que empujar todos.

¿Cómo se imagina la Cali del 2036?

Me imagino una Cali donde nos volvamos a sentir orgullosos de haber nacido en esta tierrita. Una ciudad donde nos sintamos orgullosos de haberla escogido para vivir; una ciudad reconciliada, donde nos escuchemos y estemos convencidos que desde el lugar en el que estemos todos estemos empujando para que a Cali le vaya bien. Pero sobre todo una ciudad que vuelve a ser competitiva reconociendo que lo más valioso que tiene una ciudad es su gente. Mi gran reto como planificadora urbana es que la dignidad y el amor propio por nuestra ciudad se nos vuelva a salir a flor de piel.

¿Qué llamado hace a los sectores con los que se va a trabajar?



Hoy la ciudad nos necesita unidos. Cali necesita que, en medio de las diferencias, busquemos lo que nos une. Esta es una oportunidad histórica en la que vamos a tener unos diálogos ciudadanos, en los que vamos a construir esa visión de ciudad de mediano y largo plazo. Cuando una ciudad sueña, es una ciudad con menos violencia y estoy convencida de que es entre todos que vamos a recuperar a Cali. Aquí estoy como articuladora para que lo que vamos a hacer.

Juan Pablo Penagos Ramírez

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO EN CALI