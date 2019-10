‘Cali no va a cambiar si votamos por los mismos de siempre’

Alvaro Alejandro Éder Garcés nacido en Cali, el 1 de diciembre de 1975, es experto en integración social y económica de poblaciones vulnerables, seguridad nacional y construcción de paz.

​

El ahora candidato a la Alcaldía de la capital del Valle del Cauca tiene el aval del partido Movimiento Compromiso Ciudadano, el cual preside Sergio Fajardo. Fue Alto consejero Presidencial para la Reintegración, miembro durante 5 años del equipo que estableció los contactos iniciales con las FARC y negoció en La Habana, y director de ProPacífico, organización sin ánimo de lucro que promueve el desarrollo a gran escala en la Región Pacifico.



El candidato realizó una entrevista para EL TIEMPO donde expresó gran parte de sus intensiones como alcalde de la ciudad.

¿Cómo ha sido el estar al frente de una campaña política, siendo esta su primera vez?

Nunca he trabajado en una campaña política, nunca me he lanzado para nada, yo diría que lo que más me da gusto es que hemos logrado una campaña 100 por ciento ciudadana, de cara a la ciudadanía, alejada de las practicas politiqueras que nos hacen; daño como negociar puestos, negociar burocracia, negociar contratos; que es lo que todos sabemos qué hace la politiquería de siempre. Lo que he encontrado y me ha sorprendido, de una manera muy positiva, es la cantidad de ciudadanos, que reconocen que esto es algo distinto y coherente.



Otra cosa que me ha sorprendido es la incredulidad de la gente ante todo, la gente ya no confía en el sistema, la gente no confía en los políticos, entonces para mí es un gran orgullo poder demostrar esa incoherencia en un momento en el que todos son incoherentes. Uno ve la incoherencia inclusive en algunos de los candidatos que están conmigo en esta contienda.

¿Cuáles son las cinco prioridades?

De los problemas que vamos a abordar, lo principal, no lo único pero si lo principal es el recuperar la seguridad de Cali, lo segundo es la generación de 100 mil nuevos empleos en la ciudad, es decir generación de empleo y riqueza; y oportunidades para los jóvenes y mayores de 40 y 60, si hay más empleo, hay más desarrollo y bienestar para todos.



Lo tercero, es recuperar la movilidad tanto con iniciativas prácticas, como simplemente lo será tener un secretario de movilidad tropero, que salga a la calle y ponga a trabajar a los agentes de tránsito y pongamos a fluir el trafico otra vez con tácticas como la ola verde por ejemplo, hasta completar las obras que tanto necesitamos y muchas de las cuales, empezando por las mega obras, están estacadas desde hace más de una década, a pesar de que ya se pagaron y no se terminaron. En Cali desafortunadamente nos acostumbraron que las obras no se hacen a tiempo.

Entonces, movilidad en todo su sentido, apostándole además, al transporte formal, quiere decir taxis, carros de placa blanca debidamente registrados, fortalecer el MIO y el MIO Cable, y las actividades de Metro Cali y finalmente, iniciar la construcción del metro.



El cuarto, tenemos que recuperar la educación y la salud con urgencia. En la educación, queremos subir en el índice de competitividad de ciudad, porque estamos de número 22 de 23 ciudades en materia de calidad, terrible, queremos que al cabo de 4 años estemos entre las primeras 10; y en salud, tener un programa y atención más oportuna y efectiva.



Y por último, lo más importante que vamos a hacer nosotros es la lucha contra la corrupción, ¿cómo vamos a llevar adelante esta lucha? Pues arrancando con hacer la política limpia, alejados de las prácticas politiqueras que tanto daño nos ha hecho, ¿no sé si ha quedado claro esta parte?, porque si nosotros seguimos eligiendo con las mismas prácticas, a los mismos y las mismas, no esperemos que Cali cambie; y por eso mismo hemos sido tan ortodoxos y decididos a hacer una campaña ciudadana y de cara a los ciudadanos.

¿Qué hará en movilidad?

Apuesta por el transporte formal, quiere decir taxis, carros de placa blanca registrados, fortalecer el MIO y el MIO Cable. E iniciar la construcción del metro. Dimitri Zaninovich viene a recuperar los temas de infraestructura y de hacienda.

Alejandro Éder, apoya el transporte legal. Foto: Alejandro Éder

¿Habrá más tributos?

En una caminata una microempresaria me dijo ‘estoy cansada de pagar el predial y mire las calles rotas o sucias’. Yo le pregunte ¿sabe por qué? Porque negocian puestos y contratos. Vamos a cuidar la plata de los caleños. Tendremos beneficios fiscales, en algunos sectores, para micro, pequeñas y medianas empresas, eso en Territorios de Inclusión y Oportunuidades (Tíos), que llevan inversión social. Buscaremos recursos en el Gobierno y de cooperación internacional.

¿Cómo concibe el Cali Distrito Especial?

Vamos a estar atentos al procesos. Nosotros queremos una política de desarrollo rural porque así como Colombia vive de espaldas al campo, Cali también. Vamos a impulsar iniciativas y políticas para que haya producción alimentaria en el campo caleño. Hay que aprovechar el ecoturismo.

¿Que hay para Emcali?

Debe seguir pública. Aquí la discusión no debe ser sobre la privatización y la razón es muy sencilla, ciudades como Medellín y Bogotá reciben mucha plata de esas empresas. La capital de Antioquia recibe un billón y medio de pesos. Emcali hace 24 años no se paga un solo peso de dividendos a la ciudad y que los servicios están muy comprometidos, a tal punto que cada que llueve se va luz y agua en ciertos sectores. Hay quienes dicen que es por sindicatos. Hay temas pero debemos asegurar contrataciones más claras. Entre 2000 y 2019 ha tenido 13 gerentes. Debe ser rentable con el plan estratégico que planteó Univalle.

¿Cómo ve el gobierno de Maurice Armitage?

Ha sido efectivo en inversión social como ningún otro gobierno, por ejemplo con los comedores comunitarios y centros de desarrollo infantil, programas como los gestores de paz. Reconozco mejoras en el último año y pico en materia de seguridad. No comparto el desorden en el espacio público, el no respeto a normas de tránsito. Lo que haremos es recuperar el orden y la autoridad en la ciudad.

Cuando se sigue con la politiquería de siempre, como la de Jorge Iván y Roberto Ortiz, y lo que termina pasando es que se empeña la alcaldía antes de llegar y eso es no gobernar para la gente” FACEBOOK

TWITTER

¿Cali es una ciudad con punto clave en medio del proceso de Paz?

Cali es una ciudad que necesita reconciliarse entre sí y consolidar los avances que ha habido en materia de conducción de paz, y para eso necesita un candidato coherente que ha trabajo temas de paz en el terreno y no con lazos politiqueros como en su momento lo hizo Jorge Iván Ospina, quien se auto declara el candidato de la paz pero después en un debate dice que el proceso fue negociar un bulto de impunidad.



A Cali si le concierne mucho la paz y necesita un alcalde comprometido con ella para, primero, implementar lo que se ha logrado en materia de acuerdos de construcción de paz como lo son los programas para las víctimas, la reintegración efectiva de quienes dejaron las armas; tanto con el proceso con las FARC, como en los procesos previos que son sustancialmente más numerosos, y también tenemos que generar procesos de paz internos en Cali, es decir recuperar la seguridad; esto tiene un elemento de autoridad y, otro fundamental, que es de reconciliación y de oportunidades, sobre todo para los jóvenes y personas de los sectores más vulnerables.

¿Qué propuestas tiene frente a la equidad de género?

Nosotros tenemos que arrancar desde lo fundamental que es el respeto a la vida, Cali es la ciudad más violenta de Colombia, esa violencia se traduce a la violencia de género.

Vamos a hacer un esfuerzo contundente con organizaciones de la sociedad civil pero también de la mano de las exigencias del gobierno nacional y de tratados internacional que ha firmado Colombia, para volvernos ejemplares en la defensa de la mujer y en la implementación de las leyes que tiene el país para proteger a la mujeres contra la violencia domiciliaria y de género.



También para erradicar de manera definitiva el feminicidio en nuestra ciudad, vamos a monitorear indicadores semanalmente sobre el tema de la violencia de género y va a ser un esfuerzo de toda la alcaldía, es decir no solo del alcalde o del tema de seguridad, será un esfuerzo del total de la alcaldía. Por eso, si vos ves en nuestro plan de gobierno el tema de equidad de género es trasversal pero más allá de eso también vamos a trabajar para empoderar a la mujer, principalmente de manera económica, política y socialmente.



El empoderamiento económico es fundamental, porque una mujer q tiene sus propio ingresos y recursos, es una mujer que tendrá la libertad para responder por su familia, de ser necesario, o para salirse de una relación o matrimonio donde hay abuso de por medio y también porque al empoderar económicamente a las mujeres, estamos empoderando económicamente a la mitad de la población, y eso lo que permite es que haya más desarrollo y más prosperidad para todos lo caleños.



Todo esto se hace desde el colegio, educando a las niñas y jóvenes para que pueda construir sus proyectos de vida. En la parte de educación, para la erradicación de la violencia, hay un componente educación fundamental, y es que vamos a erradicar desde los colegios las características culturales del machismo que aún persisten en nuestra sociedad.

Preguntas personales

¿Qué ha significado ser padre?

Ser padre es lo más especial que me ha pasado en la vida, creo que el día más feliz de mi vida fue el día que nació mi hija, ahora el 19 de febrero de este año. Reconozco que es un reto impresionante ser padre de una niña recién nacida y al mismo tiempo ser candidato a la alcaldía de Cali y sobre todo un candidato ciudadano que trabaja desde las 5:30 a.m hasta las 9:30 p.m todos los días. Pero si es lo más especial que me ha pasado y junto a mi esposa mi principal motivación.

¿Mantendrá a su hija en el despacho?

Lo que estamos haciendo con mi esposa, desde ya y con mi equipo, es que yo todos los días tengo un espacio de dos horas para estar en la casa, ya sea para almuerzo o alrededor de esa hora para pasar ese tiempo en familia, porque para mí lo más importante que puede tener cualquier ser humano es una familia sólida, una familia que lo apoye con amor, con valores, con ejemplo; para eso hay que estar juntos con la familia.

¿Es de familia muy clásica y de reunirse?

Claro, yo me reúno, obviamente con mi esposa tenemos nuestro núcleo familiar. Es una familia clásica de desayunar juntos, almorzar juntos, comer juntos, así yo llegue tarde, si llego muy tarde y ella ya comió, me acompaña a la mesa y si la niña esta despierta también.



En el caso con mi familia más extendida, con mis hermanos y mis papas, inclusive mis primos, todo los domingos siempre hay almuerzo familiar y en estas épocas de campaña si no puedo estar para el almuerzo, si estoy en algunas horas antes; pero siempre pasamos tiempo en familia yo si repito, nada de lo que yo estoy haciendo hoy no tendría la fuerza para hacerlo si no tuviera el apoyo de mi familia, tanto mi esposa e hija como de mis hermanos y mis familiares.

Alejandro Eder y Taliana Vargas. Foto: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

¿Qué rutina ha dejado por la campaña?

En las últimas tres semanas, ejercicio, porque me gustaba mucho montar en cicla y subir los cerros, subir los cerros a pie; me gusta mucho las tres cruces pero el tiempo no me da en esta recta final. Pero no me hace falta porque camino entre 5 y 8 horas diarias y ese si un ejercicio muy serio.

¿Qué le ha enseñado todos los debates que ha tenido?

Pues, mira yo creo que más vale lo que me ha reforzado es la importancia de uno ser de una sola pieza y tener siempre claro cuál es la convicción que lo mueve a uno, lo que me mueve a mi es que Cali eche para delante, deje su caída en libre, y vuelva a ser una ciudad pujante; admirada en el resto del país y del mundo y que vuelva a ser una ciudad de oportunidades.

Lo que me deja los debates es la importancia de ser coherente, sincero y trasmitir las convicciones.

¿Qué le gusta comer?

Me gusta mucho la pasta con salsa de carne, me encanta el arroz atollado pero ya muchísimo y me encanta la bandeja paisa.

¿Qué deporte le gusta?

El ciclismo y me gusta mucho subir los cerros, caminando y trotando cuándo estoy en mejor condición.

¿Y el fútbol?

Me gusta verlo pero Jugarlo ya no. Me gusta el América, Real Madrid y el River.





CALI.